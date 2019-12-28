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 "Обмен пленными" был затеян для того, чтобы замести следы преступлений против Майдана, - заявление "Евросолидарности"

"Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной Сотни во время Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на ее сайте.

"Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым.

Мы как никто понимаем исключительную важность освобождения наших граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3000 украинских пленных. Однако, при этом, он всегда находил другие возможности для освобождения украинцев из плена", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине.

Не для того России понадобилась выдача беркутовцев, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы заполучить беркутовцев.

Тем более вызывает возмущение согласие украинской власти на выдачу России важных участников и свидетелей преступлений российской агентуры. Хотя разве можно было ожидать чего-то другого от скалозубов, которые в разгар трагических событий на Майдане советовали "Беркуту" эбонитовыми палочками получать электричество, избивая протестующих?

Особенно отвращение вызывает генеральный прокурор Рябошапка, который, будучи согласно материалам американского следствия "на 100%" человеком Зеленского, вместо того, чтобы обеспечивать справедливое наказание преступников, публично оправдывает их освобождение "прямо в зале суда".

Потеря лиц, причастных к убийствам на Майдане, сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, и ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично президенте Зеленском".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале", - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных

Источник: https://censor.net.ua/n3167864
 
   
 Топ комментарии
 
зато зеленой гниде хватило полгода, чтобы отдать убийц и 12 миллиардов.
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После того, как беркутовцы перестанут являться в суд, и будет установлено, что они не находятся на территории Украины,- надо будет открывать дело против всех тех, кто способствовал в перемещении за рубеж лиц, находящимся под судом !
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Люди! вспомните порошенковские ЕЖЕГОДНЫЕ(!) "клятвы" на Майдане! слушая этих брехунов БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Так вы же сами жевали сопли пять лет,п@д#ры конченные! А теперь они понты колотят,типа ай-я-яй,это плохо,беркутовцев отпускать. Да они могли уже приличные сроки отсидеть. Как минимум по 2-3 года. А прошлая власть всё му-му е@ало.....
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Так вони і так сиділи, тільки в СІЗО. у нас більшість СІЗО за умовами ще гірші, ніж тюрми...
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Петя со своим собутыльниками расследовал-расследовал, расследовал-расследовал, всего-то 5 лет, а сейчас какие-то редиски решили замести следы. Ай ай ай.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Народ ! Просто хочу чтобы ты знал , что Зеленского выбрали в президенты , чтобы раздерибанить украинские чернозёмы . Коломойский вложил немало денег в пиар клоуна , чтобы вернуть приват и ещё чего много в придачу , Лысая Ванга - Гордон , также хорошо отпиарила клоуна перед выборами .
Вот и имеем , что имеем . Убийцы беркутовцы , которые расстреливали лучших сынов Украины , как скот на скотобойне , фактически отпущены на свободу.
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