 "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора

Как передает Цензор.НЕТ, Телор в интервью "Зеркалу недели. Украина" сказал следующее: "Четыре телефонных разговора (с Путиным. - Ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко".
Богдан, реагируя на эти слова, написал: "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?"
Остав на го за министър само него, водеше и съветваше КГБ куклата Зе в Нормандия и обвини невинни патриоти в убийството на Шеремет.
зрада зрадная.
НЕдорогеньки?
Если раньше я считал что Богдан - просто хронический алкаш, теперь я думаю что он еще и клинический идиот.
Когда политик совершенно сознательно навешивает ярлыки на граждан, это уже признак.
«.......личная встреча, противостояние в которых было по крайней мере, на равных, !!!создают впечатление!!!.....»(с)
Тейлор стопроцентно знаком с их содержанием?
Пусть поделится с украинцами, может и мы начнем гордиться преЗедентом.
, що у дипломатів такого рівня кожне слово та фраза має свій підтекст.
Тейлор - дипломат. Він інкше і не мг сказати. Бо язик дипломату вставлений для того, щоб не говорити ним правду.
Ага, знайшов точніший вислів:
"Талейрану приписують вислів: «Язик даний дипломатові для того, щоб приховувати свої думки»".
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/chornylna-bomba-zlochynnoyi-dyplomatiyi
извините, не удержалься, хотелось ответить, хоть и я не порохобот и не зелебот
в других странах с достоинством, это вонючее дерьмо не просидело бы после таких слов в должностном кресле и сутки...
интересно, какая будет реакция США?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................ЙОЛКУ!
Так що ваше «тимчасово» не тільки обнадійливе., але ще може і заплановане.
Сега опекуните го скриха зедебилчето- ,,открива,, поправено мостче
КГБ скърцулки елементарни с украинския народ.
От коли в Ялті ти Український прапор піднімеш... От тоді і поговоримо...
А поки, що не факт... І повторюсь, як писав колись на гілці про Аліка Наріка...
Невідомо чи граємо ми... Чи Янкі на пару з парашою грають нас... Як там в пісні кварталу... А по факту нет Крима, как то так...
Так он не похвалил, а спросил. Это раз.
Что отстоял Порошенко в 14-18 годах знает весь мир, а вот что "отстоял" Зеленский ещё предстоит узнать. Это два.
ЛОЖЬ = ЗЕкоманда. Это три.
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Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов
я ничего не путаю ????
настільки простітутки соєві і стогнуть
Я правильно понимаю, что прессу не пускают только с украинской стороны?
https://youtu.be/2Y1z6qb054o
" Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина.
Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете? "
Зебил прогнулся под пуйла и отстоял свою позицию , а не Украины...