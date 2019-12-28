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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17962) Тейлор (143) Богдан Андрей (236)

 "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отметил слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в интервью "Зеркалу недели. Украина" о том, что противостояние нынешних президентов Украины и России проходит на равных.

Как передает Цензор.НЕТ, Телор в интервью "Зеркалу недели. Украина" сказал следующее: "Четыре телефонных разговора (с Путиным. - Ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко".

Богдан, реагируя на эти слова, написал: "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?"

Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть? - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3167859
 
 
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Після розмов Порошенка з Трампом, підарашка одержала санкціїї, а Україна Джавеліни.
А що після розмов Зеленського з Трампом?
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В смисъл позицията на КГБ куклата Зе е... да предаде Украйна.
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Почему Парашенко и Сабаков на воле черти зеленые
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а убийцы Майдана-отпущены на волю...?!!! "Небесная Сотня"для клоунов-пустой звук...а зря...ой зря...народ вам не простит...
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При Падлошенко беркутню пристроили на работу в сбу и мвд, как тебе такое илон маск, тьфу, порохобот
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Думаю у нього не тільки іконка "ЗЕ"є , він і тату на дупі набив...Цікаво де поділися ці дебільні наклейки "зе", які клеїли під час виборів, де ці херої боротьби із "баригами" подівалися - поховалися щоб пзди ніхто не дав на вулиці?
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Порошенко не е като Аваков -- Тайният КГБ Резидент!

Остав на го за министър само него, водеше и съветваше КГБ куклата Зе в Нормандия и обвини невинни патриоти в убийството на Шеремет.
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Противостоит очень успешно.... ПАСЕ подтвердит....
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ну ясен пень ,
зрада зрадная.
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интересно, а что бы верещали зрадофилы, если бы Порох, в свое время, так пренебрежительно высказывался о части украинцев?...
НЕдорогеньки? "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 5148
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Говорили би, що президент повинен представляти усіх українців та об'єднувати країну. Тепер ми бачимо, що Богдан і відповідно Зе не представляють усіх українців. Про це Богдан привселюдно сказав.
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Зебилы радуются-саветник с рассией хвастает мнением американца...шо завтра пан Ермак скажет в Кремле...? "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 1971
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Отличное заявление.
Если раньше я считал что Богдан - просто хронический алкаш, теперь я думаю что он еще и клинический идиот.
Когда политик совершенно сознательно навешивает ярлыки на граждан, это уже признак.
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это пока цветочки...ягодки впереди...СН ещё себя "пакажут"...в США охере_ют... "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 8152
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И снова манипуляция.........
«.......личная встреча, противостояние в которых было по крайней мере, на равных, !!!создают впечатление!!!.....»(с)
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И четыре телефонных разговора!

Тейлор стопроцентно знаком с их содержанием?
Пусть поделится с украинцами, может и мы начнем гордиться преЗедентом.
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Разные у нас были главы АП, но клинических имбицилов до этого не было...
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Бурят, я подожду реакцию Тейлора на твой высер. Позже отпишусь.
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Погодьтесь, от дійсно смішно, коли таке зелене бидло коментує слова дипломата на свою користь. Воно навіть не розуміє
, що у дипломатів такого рівня кожне слово та фраза має свій підтекст.
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Так, але бидло, яке захопило владу в країні це не розуміє. Дно все ближче...
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Я далеко не порохобот но где здесь равенство? Украину раком поставили и сношают во всех положениях и даже обмен близко не равноценный и тем более не всех на всех как было договорено. Кремль не выполнил ни одного пункта договоренностей зато Украина уже в первые недели все домашнее задание от ***** выполнила. О каком равенстве речь?
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я думаю что Украину упорно нагибают под путю...Беня же сказал-"новый варшавский договор"...к этому и идём...усем зелёным стадом...идиоты...
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цей Богдан - такий самий провокатор овощний, як і порнов.
Тейлор - дипломат. Він інкше і не мг сказати. Бо язик дипломату вставлений для того, щоб не говорити ним правду.
Ага, знайшов точніший вислів:
"Талейрану приписують вислів: «Язик даний дипломатові для того, щоб приховувати свої думки»".
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/chornylna-bomba-zlochynnoyi-dyplomatiyi
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если на равне, то только то отмечу - оба одинакого глупы и одинакого большие мерзавцы, оба одинакого не держит слово, обоим на-рать на народы своих стран, что оба ......
извините, не удержалься, хотелось ответить, хоть и я не порохобот и не зелебот
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во дебіл коломойши на що натякає, рогата істота-зебурятська!!
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будет весело...усем...к весне..."Причерноморье" брать будут..."зелёные челавечки"...бо в Крым нужна вода...критично...!
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я правильно понял что во время войны этот бурят натравливает одну часть украинского общества на другую..?
в других странах с достоинством, это вонючее дерьмо не просидело бы после таких слов в должностном кресле и сутки...
интересно, какая будет реакция США?
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Так оно и есть! Грубейшая и наглейшая провокация! Не выбирая выражений, тварь!
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а помните как у "праффесора"-"Данбасс кормит Украину"...?! тут похожая тактика..."праверенная"...твари...
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да и в украинском нет такого слова как "інтересно" .... возможно оно хотело написать "Цікаво" .... ну це як воно там .....встановлювати новорічну ...................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................ЙОЛКУ!
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Про «інтересно» тут вже відмітили, тому не стала повторюватись. А от «зараС» та пАрАхАботіки - це для голови офісу президента якось не комільфо.
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Пам'ятаєте, як він казав Янелоху: «До Нового року попрацюємо та й усьо».
Так що ваше «тимчасово» не тільки обнадійливе., але ще може і заплановане.
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А шо те убожестве зелене хотліо, щоб американський дипломат сказав про зелену жабу все що він про нього думає?
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Эти твари все, без исключения, в унисон- провоцируют! Грубо и нагло. Торопятся, судя по всему, кто-то подгоняет, это заметно. Во, твари!
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Да, Богдан казваше на ухото на КГБ куклата Зе да издържи до Нова година и после ще си почине.
Сега опекуните го скриха зедебилчето- ,,открива,, поправено мостче
КГБ скърцулки елементарни с украинския народ.
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Как там се казва по рашистки -- раскручивать, расшатьвать ситуацию и ...Путин въведи войска
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Знаєш Андрій Йосипович...
От коли в Ялті ти Український прапор піднімеш... От тоді і поговоримо...
А поки, що не факт... І повторюсь, як писав колись на гілці про Аліка Наріка...
Невідомо чи граємо ми... Чи Янкі на пару з парашою грають нас... Як там в пісні кварталу... А по факту нет Крима, как то так...
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Та здрасьте. Там вже Гелетей парад наче провів
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Питаєте хто діліть українців, ось це вузькооке чмо і ділить. ПрезЕдентська ОПа ділить. Та й Янелох жодного разу на це лайно не відрагував, з чого б це ..?
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А хто знає коли нову модель Богдана випустять? Бо ц, вже їде і пердить.
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Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете?", - сказал дипломат.Источник: https://censor.net.ua/n3167571

Так он не похвалил, а спросил. Это раз.
Что отстоял Порошенко в 14-18 годах знает весь мир, а вот что "отстоял" Зеленский ещё предстоит узнать. Это два.
ЛОЖЬ = ЗЕкоманда. Это три.
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"Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан

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Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов
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Последние события подозрительно напоминают как события конца 2013 года. ***** как и Януковощу дал 3 лярда долларов, которые уже деребанятся между Коболевым, Беней, Богданом и еще несколькими олигофренами. И вдруг принимаются такие мировые угоды с Кацапстаном.
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И натягане нарочно на ситуацията и ... Путин въведи войска!
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Причем Коболев? Притом что ето такое же падло недавно с Беней и Богданом в ресторане обсуждало как будут делить 3 лярда баксов которые ***** им дал типо за долг нафтогазу. "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 6371
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и это слова государственного деятеля Украины (!!!) самого высоко ранга?
я ничего не путаю ????
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богдан, может лучше про каломыйского прояснишь? только без воя!
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парахаботіки вити будуть?/ Кагал Коломойского. Капо- надсмотрщики над украинцами. "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости/ Малыши коротыши -дружные ребятки.Малыши коротыши вышли на зарядку./ Андрей Богдан. Рост: 166 см .https://beztabu.net › andrej-bogdan_ p8884_ biography
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Тейлор то ли и впрямь дурак, то ли просто прикинулся.
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Слабовато.Вой на твердую 3
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на скільки оплачено -

настільки простітутки соєві і стогнуть
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Зараз тобі в фейсбуці напишемо зєбурят малороський.
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когда эту ско тину бахдана с зе ле ско том вешать будем
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Necro Mancer‏ @666_mancer 1 ч.1 час назад



Я правильно понимаю, что прессу не пускают только с украинской стороны?

"Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 3280
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"холодно!"...в виконанні незрівненного і самошанованного богдана чи бОгдана
https://youtu.be/2Y1z6qb054o
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Согласен, Порошенко слишком предсказуем! Можно было угадывать все его действия за долгое время вперёд. Это как сравнивать актёра драм.театра,который вынужден "переигрывать",чтобы были видны эмоции на дальних рядах и профессионала в киноиндустрии. Поэтому Зеленский выглядит куда более убедительней путина.
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это только видимость...а дальше пу его просто сьест...100%...
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Богдан, в стране как Канада после такого заявления от представителя власти, он бы ушел в отставку в течении суток, и весьма вероятно были бы перевыборы. В такой стране как Украина наваляют по наглой роже и тебе и твоему боссу и единственный шанс на спасение будет где то в Ростове, но шанса может и не быть.
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Ну и кроме всего прочего, фраза вырвана из контекста, Тейлор все это высказал в виде вопроса, а не утверждения "...Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете?", - сказал дипломат. Так что порохоботикам выть не нужно, дурь Богдана и так очевидна. Но есть и другое. Мнение порохоботиков Богдана таки беспокоит, если он решил таким образом себя похвалить. Вышло по-дурацки, как всегда, но это уже стало фирменным знаком этой нечисти.
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а самое обидное-в стране война,а эти клоуны "ваньку "валяють...ЖАХ...!!!
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Страна полностью по тихому сдается кацапам жидами и ихнимы прихвостами.
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от же брехуны зебилы и тут перекрутили.. вот оригинал фразы из интервью :
" Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина.
Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете? "
Зебил прогнулся под пуйла и отстоял свою позицию , а не Украины...
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у порохоботского стада "фантомные" боли их хозяина - у того забрали власть, а "болит" у порохососов! "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 8499
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мерзкая личность и высказывания у него такие же...
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Тейлор вообще знает где на карте мира Украина ?
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вот серьезно, ну и рожи у сегодняшних скотов при власти - вся мерзость, на морде лица! "Цікаво, а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан про оцінку американського дипломата Тейлора - Цензор.НЕТ 357
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Богдан, ну какой же ты дебил! Ладно там в комментах некоторые срутся между собой, но как ты , человек обличённый властью, можешь делить народ на порохоботиков и зелеботиков?
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Забыл добавить - «Привет Чита, привет Улан-Удэ!».
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