 "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?" - глава ОП Богдан об оценке американского дипломата Тейлора

Как передает Цензор.НЕТ, Телор в интервью "Зеркалу недели. Украина" сказал следующее: "Четыре телефонных разговора (с Путиным. - Ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко".

Богдан, реагируя на эти слова, написал: "Інтересно а що зарас парахаботіки вити будуть?"

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