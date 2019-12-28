EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  195  1
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3570) зарплата (1961) пограничники (1228) правоохранительные органы (752) Дейнеко Сергей (15)

 В 2020 году денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%, - глава ГПСУ Дейнеко

С января 2020 года денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Мы многое меняем к лучшему и стремимся, чтобы каждый пограничник, солдат, сержант, офицер чувствовали, что они нужны и государству, и пограничному ведомству", - сказал Председатель Госпогранслужбы.

Дейнеко отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 млн гривен. Председатель Госпогранслужбы отметил, что пограничники, которые получили эту компенсацию, находились в очереди с 1987 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3167858
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх