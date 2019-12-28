 Известны имена нескольких украинцев из списка на обмен. Переговоры продолжаются, идет торг за каждого, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ на странице в Facebook.
По данным источника Цензор.НЕТ, в списке на обмен, который ожидает забрать из РФ Украина, украинский пленный, который на данный момент находится в тюрьме дольше всех - танкист 1-й танковой бригады Богдан Пантюшенко, попавший в плен 18 января 2015-го года, а также спецназовцы 3-го полка спецназ Глондар и Кориньков, попавшие в плен 16 февраля 2015 года.
Кроме этого, Анастасия Мухина, 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!"
Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.
"Переговоры об окончательном поименном списке продолжаются, идёт торг за каждое имя. Россия не желает отдавать всех. Даже гражданские люди, не связанные с войной, для Путина - инструмент для шантажа", - отмечает Бутусов.
Порох был Боинг,а Зеля это кукурузник... без двигла.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234354/
Что и требовалось доказать, террористов меняют на набранных с улицы заложников.
що за них віддаватимеш ?
Але ж ти, дрань, прогаласував за цих, щоб не надівали. А тут - звиздиш, балаган розводиш.
И кто его просил туда ехать? Я уверен там половина списка таких и гражданских. Так и меняйте их на всяких Портновых и Левочкиных и Мертвечуков, а не на наемных киллеров которые завтра выйдут и убьют еще десятки наших.
В ОРДЛО могут передать боевика из Бразилии Рафаэля Лусварги, которого приговорили к 13 годам тюрьмы. Кроме того, в списке на обмен есть, по информации "Радіо Свобода", пенсионер Николай Рубан, приговоренный к 15 годам за убийство украинского военного с помощью банки меда.
'But sir, it's an American ship.' 'Never mind, hit her!'
За останні 50 років Росія стала першою країною, яка публічно вимагала звільнити терористів, які вбивали цивільних, а Україна стала першою країною, яка згодилась їх визволити
скажи это родителям погибших.
Бо віддають беркутів БЕЗ вироку !!!!!!!!!!!
Сергій Стерненко
@sternenko
·6 мин
Всім беркутам дають особисте зобов'язання.
Вироку нема, тож завтра вони поїдуть на обмін як невинні люди.
В Україні вбивають право. А значить і наше майбутнє. На наших очах.
Є питання? Нема проблем :беретесь з п. Бутусовим за руки, йдете в Лугандон "на підвал", а сєпар буде сидіти. Йде так, чмошнику?
Говорят шо хло отказался менять крымских татар под соусом-они же граждане РФ.У них роспаспорта.Мы своих граждан не выдаем.Сначала всех заставили получить паспорт и вот.А Украина меняет граждан Украины на граждан Украины.Шмарклет сглотнул кидалово хла.
Как это ни печально, но от практики обменов надо отказаться - это война. А пойманных убийц, диверсантов, шпионов надо наказывать по-максимуму, желательно на пожизненное. Тогда другие желающие ж/д рельсы взорвать или убить проукраинского активиста и так далее будут крепко думать перед тем, как соглашаться на ФСБшные задания.
А уже освобождённых убийц, диверсантов, шпионов украинские спецслужбы должны доставать на территории россии, это принципиальный вопрос. Чтобы все понимали, что в эту игру может играть не только ФСБ/СВР/ГРУ рф, но и СБУ/СВР/ГУР Украины.