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 Политика Украины
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Все про:обмен (871) Бутусов Юрий (1959) пленные (679)

 Известны имена нескольких украинцев из списка на обмен. Переговоры продолжаются, идет торг за каждого, - Бутусов

Переговоры с Российской Федерацией об окончательном поименном списке на обмен продолжаются, идёт торг за каждое имя.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ на странице в Facebook.

По данным источника Цензор.НЕТ, в списке на обмен, который ожидает забрать из РФ Украина, украинский пленный, который на данный момент находится в тюрьме дольше всех - танкист 1-й танковой бригады Богдан Пантюшенко, попавший в плен 18 января 2015-го года, а также спецназовцы 3-го полка спецназ Глондар и Кориньков, попавшие в плен 16 февраля 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты показали троих содержащихся в плену "ДНР" украинцев из списка на обмен. ФОТО

Кроме этого, Анастасия Мухина, 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!"

Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.

"Переговоры об окончательном поименном списке продолжаются, идёт торг за каждое имя. Россия не желает отдавать всех. Даже гражданские люди, не связанные с войной, для Путина - инструмент для шантажа", - отмечает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3167857
 
 
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Анастасия Мухина, 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!". Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.

Что и требовалось доказать, террористов меняют на набранных с улицы заложников.
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И только порохоскот молится за беркутню. Украина же - за своих сыновей!
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Сказочниє тє 73,22%, хто голосував, як хотів путін.
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Та нахер надо. Пусть сидят. Ты ж так типа писал
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Дык Украине еще прийдется за него доплачивать, чтобы забрали
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Если ему отрезать руки и засунуть в жопу и показывать по росийским каналам что ***** не хочет забрать своего то цена на него резко повысится.
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Вместе с тазиком оливье, в котором будет покоиться харя этой сцывохи сепарской!
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Сейчас порохоботы объяснят как пророссийский Зеленский торгуется с россией за каждого украинца, ждем Известны имена нескольких украинцев из списка на обмен. Переговоры продолжаются, идет торг за каждого, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3475
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Во ты сравнил))
Порох был Боинг,а Зеля это кукурузник... без двигла.
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та без двигла фиг бы с ним...он без пилота.
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Зеля вообще обещал на колени перед куйло стать,чтобы пленных вернули.А тут уже и беркут приплёл.У зебилов память как у канарейки.А украинцы это помнят.
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А може ти спершу поясниш як твая бабушка каляска з ****** лобизалазь?
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Пусть тебе лучше объяснит Нелох 42-ух лет, почему он после нормандского саймита заявил, что будет обмен "всех-на-всех", а теперь идет торг за каждого украинского пленного.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234354/
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Ехал Путин через Путин - видит в Путин Путин Путин. Сунул Путин в Путин Путин. Путин Путин Путин Путин Путин
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через неделю после обмена ***** ещё наберёт заложников. 100500.
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Анастасия Мухина, 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!". Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.

Что и требовалось доказать, террористов меняют на набранных с улицы заложников.
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И только порохоскот молится за беркутню. Украина же - за своих сыновей!
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просто є бажання, щоб вони згнили в наших рідних тюрмах, а не жили, нехай і на росєюшке..
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рашко- Терористи торгуються... за своїх найманців та вбивць..
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чтож тебя так корежит. Вернутся украинцы домой, хоть ты вся шоколадом облейся.
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можливо за кілька днів після обміну ***** набере нових заручників.
що за них віддаватимеш ?
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я эти мантры от подобных тебе шоколадников, читаю чуть ли не каждый день. Чо там - капитуляция и танки в Киеве? ВИзги такие стояли. Вернее не визги - шоколадное подхрюкивание
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чудо ватяне, скажи, чому зеліні прокурори та зеліні суди, якими він сосбисто керує чи богдан там розпоряджається, віддають беркутів БЕЗ вироку, як невинних людей ?
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Можливо? Це так і буде. Шкода що на зебілів не мінятиме ***** заручників.
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Эк тебя корежит. Скушай рошенку, смотри чтоб сзади не вылезла.
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на обмен сивоху, богдана, юзика, щуфрича, медведчука, рабиновича.
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давай, зебіл 79%-ний, тільки надінь на них всіх браслети.
Але ж ти, дрань, прогаласував за цих, щоб не надівали. А тут - звиздиш, балаган розводиш.
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Бачу в стрічці деяких хто вважає обмін не равноцінним, та й взагалі проти поступок. Там наші хлопці, які в тому пеклі п'ять років. П'ЯТЬ РОКІВ! Затуліть пельки, бо огидно читати.
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Если бы лично тебя за 6 лет война как-то коснулась (потерей кого-нибудь (родных или друзей, здоровья или имущества), ты бы не был столь пафосным...
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Также в списке Андрей Яровой, консультант инициативы по защите прав ВИЧ инфицированных, задержан в августе 2018 года при проезде на оккупированные территории за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом

И кто его просил туда ехать? Я уверен там половина списка таких и гражданских. Так и меняйте их на всяких Портновых и Левочкиных и Мертвечуков, а не на наемных киллеров которые завтра выйдут и убьют еще десятки наших.
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В списке Украины отъявленные террористы, а в списках ********** 50% т.н. граждан Украины с Лугандона которые по пьяни что то сказали лишнего
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свічка‏ @svecha62 17 мин.17 минут назад



В ОРДЛО могут передать боевика из Бразилии Рафаэля Лусварги, которого приговорили к 13 годам тюрьмы. Кроме того, в списке на обмен есть, по информации "Радіо Свобода", пенсионер Николай Рубан, приговоренный к 15 годам за убийство украинского военного с помощью банки меда.
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и в прошлый раз было так...половина наших оказалась мирным населением, захваченным боевиками на оккупированных территориях или поехавших туда самостоятельно ..по-семейным делам (скажем так)...а замордованных военнопленных отдают нехотя...или ваще не отдают, скрывают...даже списки не полные...
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Якщо росії можна віддавати громадян України, то віддайте Медведчука і його функціонерів.
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на "Укр.правде" уже есть - суд отпустил экс- беркутовцев под личное обязательство
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формально. На інше і сподівань не було. Тим більше - з ручним портновським судом.
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Поразительная ситуация. Мы ведём переговоры по обмену наших граждан с страной которая конечно там не бывает совсем.Как бы давно это. Но убивает лицемерие Запада.Так нигде не было у них. Там из за 1-3 своих могут запросто авианосец подогнать к берегу врага. Нам диктуют все. Пора просыпаться. Или этому конца не видать.
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Не варто ідолізувати Захід. Ви чули про інцидент з "Ліберті"? Ізраїль розбомбив вщент американське судно, прагнучи видати це як атаку з боку Єгипту. Американці навіть санкцій не ввели. А це 34 мертвих і біля двох сотень поранених. І Ізраїль вважався союзником. Захід беззубий, завжди був і завжди залишатиметься, допоки ним правлять з Тель-Авіва.
'But sir, it's an American ship.' 'Never mind, hit her!'
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Хто сказав шо будуть сидіти? За п'ять років не спромоглися засудити. 5 років - рік за два. Ну суд, ну дадуть 10, а вони вже відбули цей термін в СІЗО по закону Савченко. А наші там залишуться?
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Окрема тема - це звільнення терористів, які в Харкові, на території, де не було боїв вбивали цивільних.
За останні 50 років Росія стала першою країною, яка публічно вимагала звільнити терористів, які вбивали цивільних, а Україна стала першою країною, яка згодилась їх визволити

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MrDemarson - *ука, зелёно-соевая *варь.

скажи это родителям погибших.
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Одна з найбільш розпіарених претензій до Порошенка було те, що він "нікого не посадив". Незрозуміло тільки кого ж тепер випускає зеленский, якщо ніхто не сидів
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А якщо подумати - а що ця прокладка колопутіна ще зробить?
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Сажают по суду, и таки да - по суду никого не посадили ..... "какие тебе ещё реформы нужны"
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Що і треба було доказати..віддає зелена жаба беркутню в замін на ватних туристів з Лугандону!
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Наконец-то укаринцы вернутся домой из путинских подвалов! и только козломордые шоколадные дегенераты верещат о том что это зрада!
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Так. Ц ЗРАДА !
Бо віддають беркутів БЕЗ вироку !!!!!!!!!!!
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не понимаю какой торг, если говорили что всех на всех, также не понимаю почему Украина отдаёт своих граждан, ведь речь о всех рабов раисии на всех захваченных гоаждан Украины, или бубик что то опять там пообещал.
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Власть у нас "по приколу", а значит все возможно.
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Сергій Стерненко

@sternenko

·6 мин

Всім беркутам дають особисте зобов'язання.
Вироку нема, тож завтра вони поїдуть на обмін як невинні люди.
В Україні вбивають право. А значить і наше майбутнє. На наших очах.
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при твоем шоколадном патроне беркутовцев не смогли осудить. так что заткнись и уворлакивай своего стерненко в ананас.
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Поцілуєш в сраку спочатку Зелю а потім дітей тих заручників, котрих буде звільнено.
Є питання? Нема проблем :беретесь з п. Бутусовим за руки, йдете в Лугандон "на підвал", а сєпар буде сидіти. Йде так, чмошнику?
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На окупированных территориях осталось больше чем 5 млн. украинцев и каждый год они добровольно продолжают туда ездить. И как вы собираетесь их всех освобождать?
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На оккупированных территориях осталось 2 млн пенсионеров. И ВСЕ !
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2 млн. только в окупированный крым каждый год ездит отдыхать. Так что не гони.
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Надо брать в заложники Порох@йла и Медведчукчу. За "Лолиту" и "Соколовского" Пуйло всех отдаст.
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Тест з ідентифікацією касапського провокатора: ворог, як мінімум, постарається пов'язати в один кошик зради ************* зраду овоща, беніного зедебіла клована, самого ***** з мертвечуком і державницьку позицію Порошенка.
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 9 мин.9 минут назад


Говорят шо хло отказался менять крымских татар под соусом-они же граждане РФ.У них роспаспорта.Мы своих граждан не выдаем.Сначала всех заставили получить паспорт и вот.А Украина меняет граждан Украины на граждан Украины.Шмарклет сглотнул кидалово хла.
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Пане Бутусов, Зеленський, якого Ви підтримували на виборах, зрадник чи ні? Виміняти 70-ти річну жінку, нехай і патріотку, на вбивць і терористів це дурість. чи змова з х.....лом?
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"дед-медовик" - житель Донецкой области николай рубан, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, поблагодарил за службу и ушел. Когда бойцы решили попробовать мед - сработало самодельное взрывное устройство.
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Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут». Їх звинувачують у розстрілах людей на Майдані, які сталися в лютому 2014 року.Зауважимо, що усіх колишніх спецпризначенців мають 29 грудня обміняти на українських полонених.Київський апеляційний суд відпустив ексберкутівців з-під арешту: їх готують до обміну - Україна новини - 24 Канал
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При порохе такого не было, ему было наплевать на украинцев захваченных русней.
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За часів Порошенка, було звільнено біля трьох ТИСЯЧ полонених і заручників.
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А де ж обіцяне фсєх на фсєх? Нелох балабол.
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Ну за танкиста и спецназовцев слов нет. Бабулька 70 лет тоже. А тот олень, который сам перся в Орду, пусть сидит... Он ничего не стоит. Таких оленей не одно стадо можно наловить....
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а причем тут цивильные? тем более какие то консультанты по спиду которые сами в лапы поехали? где наши пленные солдаты и офицеры ВСУ? почему только несколько фамилий? что то тут не так!
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путиноиды спецом "обменный фонд создают", хватая всех подряд типа 70-летней бабульки или активиста по борьбе со СПИДом, чтобы потом вытягивать своих убийц, шпионов и т.п. А это создаёт им уверенность, что в Украине можно безнаказанно убивать, проводить диверсии и т.п., потому что за это ничего серьёзного не будет, а потом и поменяют.

Как это ни печально, но от практики обменов надо отказаться - это война. А пойманных убийц, диверсантов, шпионов надо наказывать по-максимуму, желательно на пожизненное. Тогда другие желающие ж/д рельсы взорвать или убить проукраинского активиста и так далее будут крепко думать перед тем, как соглашаться на ФСБшные задания.

А уже освобождённых убийц, диверсантов, шпионов украинские спецслужбы должны доставать на территории россии, это принципиальный вопрос. Чтобы все понимали, что в эту игру может играть не только ФСБ/СВР/ГРУ рф, но и СБУ/СВР/ГУР Украины.
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