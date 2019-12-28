 Сегодня Кабмин через суд разблокировал и провел выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн, - Милованов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы писали как из-за судебного иска представлялась невозможной выплата 1 млрд гривень поддержки аграриям. Министерство экономики подало кассационный иск 26 декабря. И сегодня суд принял решение и разблокировал платежи. Это на грани невозможного. Потому что конец года и платежи уже остановлены. Но за полдня, после решения суда, мы провели 1 млрд платежей", - написал Милованов.

Он также опубликовал у себя на странице официальное сообщение по этому поводу, в котором отмечается, что в соответствии с кассационным иском Министерства юстиции Украины суд разблокировал возможность провести выплаты по двум государственным программам: "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" (830 млн гривень) и "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" (186 млн гривень).

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Таким образом, всего в 2019 году аграрии получили почти 4,4 млрд гривень государственной поддержки.