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 Экономика
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Все про:аграрии (212) Кабмин (11474) сельское хозяйство (239) Милованов Тимофей (122)

 Сегодня Кабмин через суд разблокировал и провел выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн, - Милованов

Кабинет министров Украины смог разблокировать и выплатить дотации аграриям на сумму почти 1 млрд грн, которые ранее были заблокированы судом из-за иска Всеукраинского аграрного совета к правительству.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы писали как из-за судебного иска представлялась невозможной выплата 1 млрд гривень поддержки аграриям. Министерство экономики подало кассационный иск 26 декабря. И сегодня суд принял решение и разблокировал платежи. Это на грани невозможного. Потому что конец года и платежи уже остановлены. Но за полдня, после решения суда, мы провели 1 млрд платежей", - написал Милованов.

Он также опубликовал у себя на странице официальное сообщение по этому поводу, в котором отмечается, что в соответствии с кассационным иском Министерства юстиции Украины суд разблокировал возможность провести выплаты по двум государственным программам: "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" (830 млн гривень) и "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" (186 млн гривень).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На поддержку аграрного сектора в 2019 году государством потрачено 3,4 млрд грн, - Милованов. ВИДЕО

Таким образом, всего в 2019 году аграрии получили почти 4,4 млрд гривень государственной поддержки.

Источник: https://censor.net.ua/n3167856
 
 
 Топ комментарии
 
косюку и бахматюку?
или еще кому-то по три копейки хватило?
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Дайте список тих аграріїв, яким ви повертаєте гроші. Серед них є прості фермери, які працюють на землі чи ви віддаєте ці гроші своїм мільярдерам?
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 9 часов назад

Усе, що робить зелена влада, є поганим за визначенням.
Бо поганою є мета.
Пошуки бодай якогось позитиву серед гівна, що продукується режимом, є вкрай небезпечними - як грілка на "гострий живіт".
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Порохобот детектед и тут зраду-зрадную нашел. Аленя, можно вопрос? Очень простой для шыкаладного мозга. Кто планировал, утверждал и подписывал бюджет 2019? Зеленский или твои шыкаладные фантазеры?
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косюку и бахматюку?
или еще кому-то по три копейки хватило?
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Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko 27 дек.

яка ж краса: Газпром відмовляється письмово гарантувати транзит.
Тобто весь "договір" складається лише з нашої відмови від претензій до раїсі, в обмін на незакріплені обіцянки.
Поки не підписують, - чекають поки населення почне жерти олів'є.
Ось тоді все і станеться, непомітно..
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Ну, минимум у трех аграриев сегодня день удался.
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а тепер гімновар роз"ясни чому українську землю вам так хочеться продати ...ніодин капіталіст не візьметься за збиткову справу ...так чому продати гніда іносрана ? ...бо збиткова ...так залиште її у спокої ...а як не збиткова то чому продати а не здавати у оренду ?
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Земля їх і нахрін не потрібна, вони не знають що з нею робити. Їм гроші потрібні.
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Нацбанк меняет тарифы на перевод денег -- ну , что зебилы , платите , так вам и надо
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"мы провели 1 млрд платежей" по 1 гривні? Сегодня Кабмин через суд разблокировал и провел выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 2644 Що ви наобирали довбні зелені...
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Аграриев у нас немного чтоб им дотации платить. Потому и видим сопротивление тех "аграриев" которые не хотят менять рыночную модель рынка и то что у них сейчас, халява из бюджета.
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То, кому цей лібертеріанець дав ті гроші?
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1 лярд?! Нихера себе! Во народ с завтрашнего дня на селе гопака забацает---давно такой прухи не было. Но дождались. Если однажды закончится и эта каденция--то его назовут в народе ЗЕ Справедливый!
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Дайте список тих аграріїв, яким ви повертаєте гроші. Серед них є прості фермери, які працюють на землі чи ви віддаєте ці гроші своїм мільярдерам?
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Милованов далек от экономики и реальности жизни в Украине,как этот неуч вообще оказался в правительстве!..?
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Сегодня Кабмин через суд разблокировал/ Типа Кабмин геройски победил суд. Но Кабмин это слуги народа Коломойского.Суд тоже слуги народа Коломойского. Где геройство? Это борьба нанайских мальчиков.Чистый цирк не геройство.
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Хотілось би побачити хочаб першу п'ятірку з тих, хто отримали ці гроші.
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У одного из "Аграрийов" толька яхта стоит
Как нашего пол флота..🤑
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