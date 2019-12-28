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Все про:Беркут (8538) Супрун Ульяна (607) пленные (679)

 "Это отказ бороться и приглашение кремлевским маньякам делать еще больше зла", - Супрун о выдаче экс-"беркутовцев" России

Нельзя отдавать экс-"беркутовцев", которые убивали людей на Майдане, без приговора и без разговора с пострадавшими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

"Не бывает простых решений в сложных ситуациях. Но отдать беркутовцев, которые убивали людей на Майдане, без приговора, без разговора с пострадавшими, нивелируя закон и здравый смысл - это не решение и не компромисс. Это отказ бороться и приглашение кремлевским маньякам делать еще больше зла", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Сейчас апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Источник: https://censor.net.ua/n3167855
 
   
 Топ комментарии
 
Это не отказ бороться.
Просто предатели уже давно договорились с врагом.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Ты там, «по духу чующий» сильно не перенапрягайся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я.
И чей это «наш сайт» - твой и твоих **********?
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Давайте Зеленьского поміняємо на заручників ! А в придачу ще Коломойського, Богдана, Авакова, Медведчука....
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Падлошенка и ахмета тоже в список👍
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террористы россии и ордло перестают беспокоиться за содеянное.
путин и заленский выпустят.
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Ярмолочники уже во всю стебуца над дегенератами гоями. Это уже очевидно, вопрос в другом - кто больше виноват горбатоносые или хохлы малороссы??
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Эту Супрун можно было бы слушать, если бы она предложила вытащить свое тело из теплой постели и отодрать за уши от стола с едой и домашнего уюта и посадить на неизвестное время до неизвестного обмена в росийское сизо возле параши вместо какого-нибудь нашего парня там.

А тут такие как она могут верещать что угодно, а потом прийти домой и сожрать кусок торта с чашкой кофе и лимоном.
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А ты кто такой что бы тебя слушать?
Твоих близких убили освобождаемые по обмену лица?
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А я не пжджу с высокой трибуны. А пишу комент, и не для тебя, порохосрань, так что вали на х.
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Зелесрань.
Прекращай тупить.
Завали свое хайло.
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Не тебе 8%-я порохосрань учить 73% украинского народа. Чмо опаное.
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Зелесрань тупая.
Ты не знаешь почему ты такая бедная если ты такая умная?
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Вошь, которую со своим 8%-м петей и в микроскоп не разглядишь. А вони, как от стада бааранов.
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A чукча ану юрист в мокшанські болота. Нема чого засирати сайти своїми висирами
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Супруняка решила попердеть, пиарится на горе все кому не лень, даже такая жаба по которой нары плачут
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Так а чем она хуже квартального шута щИрого украинця?? У нас как бЭ равенство .
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Necro Mancer‏ @666_mancer 19 мин.19 минут назад

Я правильно понимаю, что прессу не пускают только с украинской стороны?

"Это отказ бороться и приглашение кремлевским маньякам делать еще больше зла", - Супрун о выдаче экс-"беркутовцев" России - Цензор.НЕТ 4914
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Когда мы уже забудем эту старую клячу, да отправьте ее на Евровидиние. пусть там ею любуются.
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пингвин, тогда и изю каломыйского куда нибудь отправить не забудь!
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orionemc2 a7fce8b3 - маланец, читал Шевченко Т.Г.

Знаешь как он тебя называет?
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Ты должна сидеть с падлошенко в одной камере,и слать свои мэсиджи через тюремное окошко ведьма старая😠
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