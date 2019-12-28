 В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал шоумен и волонтер, кандидат от "Голоса" Сергей Притула. Приводим его текст полностью.
"Я когда-то своей девушке сделал подарок на день рождения - керамическую чашку, в которой просверлил дырочку на дне и нацарапал гвоздем "Чаша страданий".
Жаль, что те, кто приходят к власти в Украине, не имеют возможности сделать то же самое. Поэтому и чаша набирается быстро. И каждая капля имеет шанс стать последней. Для кого-то, как Яныка, это заканчивается революцией. Для кого-то, как для Виктора Андреевича или Петра Алексеевича, болезненным поражением на выборах. Владимир Александрович решил не изобретать велосипед.
Отвели войска, а ничего не поменялось. Кап!
На время досудебного следствия закрыли боевых офицеров, которых просили взять на поруки Герои Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и руководитель патрульной полиции Украины. Каппп!!
Закрыли волонтеров, дело которых трещит по швам и сшивается белыми нитками. КАППП !!!
Сегодня без приговора суда "беркутовцев", которые на глазах всего мира убивали украинцев в центре столицы, включают в список на обмен. Ну, тут уж - "бульк"!
Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить - стрелков - мы отдаем Путину?
Чаша переполнена. Пружинка сжалась.
Максимально не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты. Нежеланием слышать и нежеланием объяснять логику своих шагов. Применение силы может начать такие процессы, которых не хочет никто в нашей стране. А в соседней - ждут с большим нетерпением".
Сейчас апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.
Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.
24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.
Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.
иди, почитай что вытворяли комми, хотя кому я эт рассказываю то? иногда даже жаль что не жахнули пару ракет по Европе, может ты бы не гавкал в защиту крайной дряни.
все давай - с верунами и комми стараюсь долго не общаться - противно
с их аргументами не согласен, то что они ( беркутовцы ) возможно не осозновали всё, это не оправдывает их поступок, да и прятались они под масками, что указывает, что всётаки они понимали что идёт еротив народа а не против преступников.
В список на обмен пленными включили наемника «ДНР» бразильца Рафаэля Лусварги.
Он воевал на стороне «ДНР», он командовал «Градом», штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево..... по информации ночью боевика повезут на обмен.
Лолита просто немного поумнее этого дурачка-клоуна...
ытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак - Апостроф
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
Отец КГБ Зе сякаш говори.
Обменяют одних и сдадут других.
ПРИЕХАЛИ....
Сидите и пейте пиво по своим подвалам.... Уже всё решено.
Решено было давно.
Когда?
А ещё до 31.03.2019.....
Так что уЗбогойтесь....
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
Сергій Притула - офіційна сторінка
26 грудня о 19:01 ·
Парубка на фото зі мною звати Роман Ратушний.
Станом на момент нашої зустрічі Роман вже майже 2 місяці не живе вдома, переховується від переслідувань і цілодобово перебуває під охороною небайдужих громадян, які забезпечують його фізичну безпеку.
Але про все по черзі.
В один чудовий день Корбан вирішив додати киянам клопоту у вигляді незаконної забудови у Протасовому Яру. Те, що кияни звикли там проводити своє дозвілля і те, що КМДА не давала на це дозволу - це, звісно ж, для ділка його калібру - дрібниця.
Коли місцева громада згуртувалась і завітала з протестом на територію забудови, тітушня застосувала силу. Людей били. Забігаючи наперед, скажу, що неодноразово. Не перебираючи, особливо, хто перед ними: чоловіки, жінки чи літні люди.
Коли розбиті голови, щелепи та струси мозку стали для противників забудови буденним явищем (всього було зафіксовано 17 епізодів побиття тітушнею представників громади), на допомогу Роману, якого місцеві обрали координатором протестної ініціативи, підтягнулись хлопці, для яких, після російських танків, тітушки не видавались чимось вельми страшним. Коли забудовники зрозуміли, що силою продавити питання буде складно, а сама проблема вийшла в публічну площину, на Рому почали виходити переговорники.
Спочатку пішли по звичному для себе шляху - запропонували Ромі 50 000$, щоб він просто зник з горизонту і не заважав. Коли Рома пояснив, що він у процесі не заради грошей, а просто тому, що не можна просто так взяти і нагнути киян, тактика помінялась. Спочатку це були «м'які погрози». Потім прямі. Цілодобове стеження, машини з «мордоворотами» під його будинком і будинком брата.
Ромі організували зустріч з президентом, який пообіцяв, що все буде гаразд і йому нічого боятися. Проте, нічого не помінялося. Тітушки просто поміняли номера на машинах, на яких здійснювали стеження. Можливо це такий збіг обставин. А можливо тому, що один з переговорників від забудовника зараз працевлаштований у офісі президента. А батько ще одного працівника офісу працює у структурах Корбана. Я не знаю.
Знаю тільки те, що в силах Володимира Олександровича припинити цькування Романа Ратушного. Простою підтримкою у публічній площині. Геополітика - це важливо. Але життя одного конкретно взятого українця - не менш! І коли президент публічно підтримає Романа - це буде його гарантією безпеки. Тому що в такому разі атака на Романа буде вже атакою і на президента.
Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитись у ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік не переховуючись по людях, а вдома з мамою. Може навіть щоб «квартал» подивився. Це займе якихось 30 секунд під час традиційного звернення до українців з бігової доріжки чи з Тесли. На акціях пам'яті Каті Гандзюк активісти розгортають банер «Мовчання вбиває». Для Романа Ратушного, у його 22 роки, це може перестати бути метафорою.
А для вирішення питання забудови Протасового Яру може вистачити одного комунікатора від президентського офісу, бо громада та КМДА не справляються. Тільки, якщо можна, не когось з тих двох вище згаданих.
Заздалегідь вдячний за підтримку.
Веселих Свят!
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
прихвостни.