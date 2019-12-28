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Все про:Беркут (8538) суд (22802) пленные (679) преступления против Майдана (60) Притула Сергей (6)

 В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула

К Лукьяновскому СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена экс-"беркутов", и власти не стоит применять против этих людей силу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал шоумен и волонтер, кандидат от "Голоса" Сергей Притула. Приводим его текст полностью.

"Я когда-то своей девушке сделал подарок на день рождения - керамическую чашку, в которой просверлил дырочку на дне и нацарапал гвоздем "Чаша страданий".

Жаль, что те, кто приходят к власти в Украине, не имеют возможности сделать то же самое. Поэтому и чаша набирается быстро. И каждая капля имеет шанс стать последней. Для кого-то, как Яныка, это заканчивается революцией. Для кого-то, как для Виктора Андреевича или Петра Алексеевича, болезненным поражением на выборах. Владимир Александрович решил не изобретать велосипед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале", - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных

Отвели войска, а ничего не поменялось. Кап!

На время досудебного следствия закрыли боевых офицеров, которых просили взять на поруки Герои Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и руководитель патрульной полиции Украины. Каппп!!

Закрыли волонтеров, дело которых трещит по швам и сшивается белыми нитками. КАППП !!!

Сегодня без приговора суда "беркутовцев", которые на глазах всего мира убивали украинцев в центре столицы, включают в список на обмен. Ну, тут уж - "бульк"!

Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить - стрелков - мы отдаем Путину?

Чаша переполнена. Пружинка сжалась.
Максимально не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты. Нежеланием слышать и нежеланием объяснять логику своих шагов. Применение силы может начать такие процессы, которых не хочет никто в нашей стране. А в соседней - ждут с большим нетерпением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Сейчас апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра должен состояться обмен, - Зеленский

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Источник: https://censor.net.ua/n3167853
 
   
 Топ комментарии
 
Медведчука меняй на наших Войнов
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Ты мне сейчас вообще что хочешь донести? Что за бред ты несешь в контексте моего поста выше? А если кусок Луны отвалиться и упадет тебе на голову через пятку? Чушь да? Ну, так прекращай впаривать невпариваемое.
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на Сталина молишься небось?
иди, почитай что вытворяли комми, хотя кому я эт рассказываю то? иногда даже жаль что не жахнули пару ракет по Европе, может ты бы не гавкал в защиту крайной дряни.
все давай - с верунами и комми стараюсь долго не общаться - противно До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула - Цензор.НЕТ 8295
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Ааа, понятно, жирный тролль детектед.
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на счёт немецких офицеров - боевых и не судили, если не было нарушении введения войны, вё что разсказывала совиет хистори можно вычеркнуть.
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Причем тут это? Офицеры нацистской Германии совершали зверства. У них было оправдание: "Мы выполняли приказ". Ты согласен с их аргументом?
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Не только я согласен. Но и Нюрнбергский трибунал тоже.
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Ну, значит радуйся освобождению террористов и убийц. Можешь начинать праздновать. Подумаешь, убивали из автоматов Калашникова и снайперских винтовок в безоружных людей. Антимайдан рулит, скажи?
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Почему я должен радоваться??? Тем, что они выполняли свой долг так как они его понимали. Жаль, что они не достигли результата....
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то и пиши о тех кто совершил преступление а не в общем о всех, кстати, они и отвечали за сввоии поступки, не прятались под чужими шивронами или вообще без знаков отличия.

с их аргументами не согласен, то что они ( беркутовцы ) возможно не осозновали всё, это не оправдывает их поступок, да и прятались они под масками, что указывает, что всётаки они понимали что идёт еротив народа а не против преступников.
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та пошли его и все - он тут будет еще красную шваль обелять.
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Конечно. Я не помню, чтобы Вермахт был признан преступной организацией.
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Прєзідєнт- прокладка це дуже недобре.
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для зрадаунов солдаты это пушечное мясо .не убили пусть в тюрьмах гибнут .
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На обмен понапихают тамошних ватников.
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Беркутню,яка вбивала майданівців, на мило, а шкуру на барабан, довічне цим покидькам.
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Neponimaju kak mozno meniat ubijc sotni lliudej na prostyx soldat ili politzakliucionyx?Nado bylo mozet srazu etix s berkuta pristrelit takze kak oni streliali po liudiam.
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i nepoimjosj, ja tozje neponimaju i kak rezuljtat nasji strani svobodni i rastjot blagopolucjije ljudei a ne toljko kakih to oligarhov. В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 7260
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чем эти беркутовцы хуже Харьковских взрывателей? Скорее всего эти выполняли приказ а терористы взрывали ради экшена.
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Беня поехавший - та 50 вертолетов и штурмовиков разнесут те танки что только лапти полетят
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копировщик какую картинку увидел такую в цензоре и притулил.Но в в сайтах РФ и ДНР картинок больше-вот он и перепечатал за пять лет войны 60 000 картинок из сайтов ДНР и РФ.
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наш народ полоумный. давно заворушки не было. аж скучно. я - та за любой кипеш
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В список на обмен пленными включили наемника «ДНР» бразильца Рафаэля Лусварги.

Он воевал на стороне «ДНР», он командовал «Градом», штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево..... по информации ночью боевика повезут на обмен.
В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 9676
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дурень ти притула
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коллаборанты с мафией одурачили всю страну и захватили всю власть. И сейчас Украину без резких движений возвращают под власть России и мафии. Все хотели, чтобы коллабрантов и мафию начали сажать, а коллаборантов и мафия еще больше начали возвращаться в страну и коллаборантов, как Ефремов, который признася в СМИ ЛДНР, что финансировал ЛДНР и по статье гос измена он должен был сидеть минимум 15 лет, но все слышали записи разговоров, как Зе команда его добилась освобождения. Портновы эти возвращаются, которые тоже в гос измене СБУ обвинялись и дело было заведено и записи опубликовали даже, где Глазьев говорил, что Портнов помогал в оккупации Крыма. Богданы эти с Коломойским встречаются. Дубинские с Коломойским встречаются. Зеленский тайно с Коломойским встречался. Просто всю страну развели, как ло...
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Парашенко и Зе-глист - один кремлёвский проект.
Лолита просто немного поумнее этого дурачка-клоуна...
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Откр По словам главы СБУ, в ходе досудебного расследования приведенные заявителем факты своего подтверждения не нашли, в связи с чем уголовное производство было закрыто.
ытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак - Апостроф В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула - Цензор.НЕТ 105
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Нужно своих забрать, а держать этих просто в тюрьме... не вариант. Им рашка дом, пусть туда валят.
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Такої ганьби під Новий Рік ще не було!
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Не дай Бог Ваша дитина попаде в полон, Ви все віддасте щоб її визволити... нема ганьби.
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Зеленский за 5 лет так и не смог доказать их вину, ужас какой.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Какая жесть происходит! Здорово что есть публичные люди, которые не зарыли головы в песок и продолжают отстаивать и освещать позицию украинского народа.
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А почему бы этим крикунам не предложить себя в обмен на пленных. А отдать России преступников которых она принимает на обмен, это считаю показать миру что Россия при Путине защитница преступников, убийц не зависимо от национальности. И опять же содержать их у нас сейчас не позволительная роскошь.
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Чому ДОСІ немає вироку вбивцям ? Чому видача не відбувається у правовому полі? Чому у в списку на обмін не має кримських татар та інш політичних ? Таких як ти підкацапників треба нищити разом із клоуном і Ко
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Кои са тези крикуни?

Отец КГБ Зе сякаш говори.
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Да ничего вы не сделаете.
Обменяют одних и сдадут других.
ПРИЕХАЛИ....
Сидите и пейте пиво по своим подвалам.... Уже всё решено.
Решено было давно.
Когда?
А ещё до 31.03.2019.....
Так что уЗбогойтесь....
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Опа, и шлюшка уже на эту тему отписалась.
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хоч би поцікавились, як проходив той обмін в Ізраїлі...
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пять лет порохоботскую мразоту совершенно не волновало, что нет суда над виновными в бойне на майдане, а тут истерика и заламывание рук - "не дадим беркут менять"! единственное слово напрашивается, что бы охарактеризовать эту публику - ПОДОНКИ!
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кто? Те кто твоих кентов из беркута не даёт выдать а или кто
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Если бы порохоботская мразота, как ты выразился, сотворила что то подобное ты бы первый изошёл на дерьмо обвинив их во всех грехах. Что не так ПОДОНОК И МРАЗЬ?
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От не перестаю дивуватись Притулі... - сцарь добрий, лише бояри погані???
Сергій Притула - офіційна сторінка

26 грудня о 19:01 ·

До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула - Цензор.НЕТ 7846

Парубка на фото зі мною звати Роман Ратушний.
Станом на момент нашої зустрічі Роман вже майже 2 місяці не живе вдома, переховується від переслідувань і цілодобово перебуває під охороною небайдужих громадян, які забезпечують його фізичну безпеку.
Але про все по черзі.
В один чудовий день Корбан вирішив додати киянам клопоту у вигляді незаконної забудови у Протасовому Яру. Те, що кияни звикли там проводити своє дозвілля і те, що КМДА не давала на це дозволу - це, звісно ж, для ділка його калібру - дрібниця.
Коли місцева громада згуртувалась і завітала з протестом на територію забудови, тітушня застосувала силу. Людей били. Забігаючи наперед, скажу, що неодноразово. Не перебираючи, особливо, хто перед ними: чоловіки, жінки чи літні люди.
Коли розбиті голови, щелепи та струси мозку стали для противників забудови буденним явищем (всього було зафіксовано 17 епізодів побиття тітушнею представників громади), на допомогу Роману, якого місцеві обрали координатором протестної ініціативи, підтягнулись хлопці, для яких, після російських танків, тітушки не видавались чимось вельми страшним. Коли забудовники зрозуміли, що силою продавити питання буде складно, а сама проблема вийшла в публічну площину, на Рому почали виходити переговорники.
Спочатку пішли по звичному для себе шляху - запропонували Ромі 50 000$, щоб він просто зник з горизонту і не заважав. Коли Рома пояснив, що він у процесі не заради грошей, а просто тому, що не можна просто так взяти і нагнути киян, тактика помінялась. Спочатку це були «м'які погрози». Потім прямі. Цілодобове стеження, машини з «мордоворотами» під його будинком і будинком брата.
Ромі організували зустріч з президентом, який пообіцяв, що все буде гаразд і йому нічого боятися. Проте, нічого не помінялося. Тітушки просто поміняли номера на машинах, на яких здійснювали стеження. Можливо це такий збіг обставин. А можливо тому, що один з переговорників від забудовника зараз працевлаштований у офісі президента. А батько ще одного працівника офісу працює у структурах Корбана. Я не знаю.
Знаю тільки те, що в силах Володимира Олександровича припинити цькування Романа Ратушного. Простою підтримкою у публічній площині. Геополітика - це важливо. Але життя одного конкретно взятого українця - не менш! І коли президент публічно підтримає Романа - це буде його гарантією безпеки. Тому що в такому разі атака на Романа буде вже атакою і на президента.
Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитись у ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік не переховуючись по людях, а вдома з мамою. Може навіть щоб «квартал» подивився. Це займе якихось 30 секунд під час традиційного звернення до українців з бігової доріжки чи з Тесли. На акціях пам'яті Каті Гандзюк активісти розгортають банер «Мовчання вбиває». Для Романа Ратушного, у його 22 роки, це може перестати бути метафорою.
А для вирішення питання забудови Протасового Яру може вистачити одного комунікатора від президентського офісу, бо громада та КМДА не справляються. Тільки, якщо можна, не когось з тих двох вище згаданих.
Заздалегідь вдячний за підтримку.
Веселих Свят!
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Вот из-за таких могут сорвать обмен. На телевидинии кривлялось, а здесь угрожает. Патриот нашелся, а шо делали 5 лет, что не посадили и даже не думали, а теперь кинулись, когда никаких улик не осталось.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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Вот таких предателей как ты и надо обменять. А этих судить. Отдав беркутню дела по Майдану окончательно развалиться.
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Коли вже так панамського мародера будуть вивозити?
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Если обмен не состоится, он же будет кричать, что виноват Путин.
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все сми и почти все журналюги молчат.
прихвостни.
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