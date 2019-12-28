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 Политика Украины, Происшествия
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 В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской

Отстраненная группа прокуроров по делу экс-беркутовцев отстаивала позицию, что вопрос обмена - политический, а прокуратура не может быть вовлечена в решение политических вопросов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я в этом деле с лета 2014 года... Для нас это стало полной неожиданностью", - заявил прокурор ГПУ Алексей Донской.

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Прокурор отметил, что сомневается в том, действительно ли соответствующее постановление выносилось генпрокурором, из-за многочисленных ошибок в нем.

Комментируя информацию о том, что обвиняемых экс-беркутовцев готовят на обмен, и о том, что им готовится изменение меры пресечения, и отвечая на вопрос, к нему обращалось руководство ГПУ по этому поводу, Донской сказал: "Такую информацию мы также получали, но наша позиция была категорически неизменной: вопрос обменов - это вопрос политический, прокуратура не может быть вовлечена в решение политических вопросов".

"В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, и мы не можем идти навстречу кому-либо и каким-либо политическим обстоятельствам для этого. Есть обоснованность обвинения и риск - это исключительные обстоятельства, учитываемые при избрании или изменении меры пресечения", - отметил Донской. Отвечая на вопрос, согласились ли новые прокуроры на то, на что он не согласился, Донской сказал: "Я так понимаю, что да, иначе я не понимаю оснований для смены (группы прокуроров. - Ред.)".

Напомним, прокурор ГПУ Алексей Донской также заявил, что оснований для отстранения группы прокуроров, работавших над делом о расстрелах на Майдане 5 лет, нет. Постановление генпрокурора Руслана Рябошапки будет оспорено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3167852
 
   
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Зеленский собирается отдать Путину киевскую беркутню, чтобы она в следующем году со своим командиром Кусюком била москвичей!


В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской - Цензор.НЕТ 4302
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Зечмокіну нічого неписано,воно падло не заспокоїться доки не знищить все живе В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской - Цензор.НЕТ 4068 В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской - Цензор.НЕТ 4068
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Чем больше узнаю зеленских, тем больше понимаю тех, кто в прошлом устраивал жидовские погромы. И я не один такой....
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Євген Магда‏ @rozumaha 24 часа назад

Якщо тенденція збережеться, наступною вимогою РФ буде видати їй Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Віктора Муженка, комбригів та комбатів... Нереалістично, думаєте..?
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Беркутовцев нужно было осудить, и только после суда их обменивать. Обменнивать без суда всеравно что оправдать их. Напоминаю, что Сенцов был осуждён москальским режимом. Так же были осуждены моряки, прежде чем их выдали нам.
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вопрос к ниму - почему годами раследовалось и теперь всё превратилось в пшик
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Не в коем случае не оправдываю Рябошапку, но этот боров, 5 лет расследовал-расследовал... и думал будет расследовать вечно, а тут вдруг взяли и выгнали!
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І не буде більше кастрюль на голові, не буде будівельних касок і фанерних щитів. Буде надійний калібр і вранішнє повідомлення в пресі. А потім вони почнуть тікати, як щурі. Можливо в рік щура? То просто думка, яка вирівнює баланс емоцій від прочитаних новин. (с)
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Я щось не розумію. 5 років той "прокурор" нічого не робив а тепер каже про "уголовний кодекс"? запобіжні заходи регулюються КПК, а не КК.
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