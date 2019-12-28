 В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, - отстраненный от дела экс-беркутовцев прокурор Донской

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я в этом деле с лета 2014 года... Для нас это стало полной неожиданностью", - заявил прокурор ГПУ Алексей Донской.

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Прокурор отметил, что сомневается в том, действительно ли соответствующее постановление выносилось генпрокурором, из-за многочисленных ошибок в нем.

Комментируя информацию о том, что обвиняемых экс-беркутовцев готовят на обмен, и о том, что им готовится изменение меры пресечения, и отвечая на вопрос, к нему обращалось руководство ГПУ по этому поводу, Донской сказал: "Такую информацию мы также получали, но наша позиция была категорически неизменной: вопрос обменов - это вопрос политический, прокуратура не может быть вовлечена в решение политических вопросов".

"В Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен" для изменения меры пресечения, и мы не можем идти навстречу кому-либо и каким-либо политическим обстоятельствам для этого. Есть обоснованность обвинения и риск - это исключительные обстоятельства, учитываемые при избрании или изменении меры пресечения", - отметил Донской. Отвечая на вопрос, согласились ли новые прокуроры на то, на что он не согласился, Донской сказал: "Я так понимаю, что да, иначе я не понимаю оснований для смены (группы прокуроров. - Ред.)".

Напомним, прокурор ГПУ Алексей Донской также заявил, что оснований для отстранения группы прокуроров, работавших над делом о расстрелах на Майдане 5 лет, нет. Постановление генпрокурора Руслана Рябошапки будет оспорено.

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