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Все про:Беркут (8538) майдан (3982) Портнов (503)

 Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов опубликовал порцию оскорблений и угроз в адрес следователей, прокуроров и адвокатов, занимающихся расследованием преступлений против Революции Достоинства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Портнова.

Соратник Януковича, считает, что освобождение экс-беркутовцев в рамках обмена удерживаемыми лицами не станет финалом расследования преступлений на Майдане.

"Ряд государственных преступников выразил сегодня мнение, что после предстоящего освобождения сотрудников Беркута, о деле Майдана можно будет забыть.

Забыть можно будет, когда вы в одной клетке со следователями, прокурорами и адвокатами так называемых героев Майдана за обедом съедите это уголовное дело. Мы вас в эту сторону ведём, бараны тупые", - написал Портнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции Достоинства

Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело беркутов, - признанный в ОП журналистом Портнов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис президента нашел время для встречи с "адвокатом и журналистом" Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач

Источник: https://censor.net.ua/n3167851
 
 
 Топ комментарии
 
РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 3 часа назад

...І не буде більше кастрюль на голові, не буде будівельних касок і фанерних щитів.
Буде надійний калібр і вранішнє повідомлення в пресі.
А потім вони почнуть тікати, як щурі. Можливо в рік щура?
То просто думка, яка вирівніє баланс емоцій від прочитаних новин.
Всім добра !
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И никто не пригласит его к Чечетову, Бузине, Кирпе... Скажу я вам как фашист фашистам - хунта у нас беззубая.
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А кто по национальности "ЗЕленые ушлепки" вместе с Медведчуком, Бойко, Рабиновичем, Турчиновым, Порошенко, Тягнибоком, Климкиным, Тимошенко...? Это все этническое ОПГ которое владеет всеми СМИ в Украине и разлагает демагогией украинцев только с одной целью - грабить, грабить и еще раз грабить. Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов - Цензор.НЕТ 5679
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І цю потвору Портянку охороняє український спецназ.!!!.. Приїхали.немає слів.
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И не просто охороняют,а выполняют все его хотелки.
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Воно ж ще й гроші за моральну шкоду відсудило, одразу ж після повернення, як блазня обрали... Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов - Цензор.НЕТ 9543
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Представляешь и за твои и твоих родствеиков бабки, если тупое быдло избрало благодаря каналу Г+Г препрезедента то воспринимайте как должное ведь хуже не будет??????
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ватная власть коломойского и его партии слуг.
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Эту тварь, как говорил Иван Васильевич (который меняет профессию), надо "перво-наперво на кол посадить, а уж опосля..."
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Эта рыговенная нелюдь закончит явно нехорошо ☝️☝️☝️. Рано или позже.
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Тут треба втручатися потойбічним силам... Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов - Цензор.НЕТ 7776

- Сию секунду, мессир, - сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, - он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его брендовые кеды и как звенит рюмка, которую он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив русской водки. Да вот и он.
Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя буквально АШ ТРИСЛО от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, изо рта вылетала отрывистая матерщина, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.
Однако встречен был гость отменно ласково.
- А, милейший Андрей Портнов, - приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, - я счастлив рекомендовать вам, - обратился Воланд к гостям, - почтеннейшего экс-заместителя главы администрации Януковича адвоката Портнова, недавно вернувшегося в страну для установления так называемого "монобольшинства и тотального контроля".
Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Портнова. Да, не узнать этого оголтелого украинофоба было сложно. "Перепрошую... - подумала Маргарита, - тобто цей шмат смердючої бавовни вже задвохсотився?" Но дело тут же разъяснилось.
- Милый юрист, - продолжал Воланд, радостно улыбаясь, - был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Киев, тотчас написал мне в вайбер, предлагая сотрудничество по своей специальности, то есть по борьбе с "порохоботами, активистами и патриотами". Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.
В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с черепом Коровьеву.
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей ярко выраженной пророссийской позицией, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слова - агент *****. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к личной встрече с Бузиной не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед адвокатом и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила свитшот и пиджак. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело Портнова в это время уже было на полу.
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Портнов сказал в Телеграмм канале, что украинцы это тупое быдло и будет жрать со своими следователями и прокурорами говно в тюремной камере. А беркутовцы будут освобождены по обмену, а тупое быдла-73% он вместе с Зе препрезидентом поставит в стойло. Вот такие дела малята , кушайте и не обляпайтесь хуже не будет сказал канал Г+Г. Издевается Портнов над Вами украинцы, потому что только тупое стадо может избрать себе подобного клоуна играющего хером на рояле.
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При Пороху цей чорт навіть боявся носа сюди сунути, а при зелоху він поводиться наче скажений пес, який зірвався з ланцюга. Відчуйте різницю, зебіли, а ви казали, що гірше не буде.
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