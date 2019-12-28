 Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Портнова.
Соратник Януковича, считает, что освобождение экс-беркутовцев в рамках обмена удерживаемыми лицами не станет финалом расследования преступлений на Майдане.
"Ряд государственных преступников выразил сегодня мнение, что после предстоящего освобождения сотрудников Беркута, о деле Майдана можно будет забыть.
Забыть можно будет, когда вы в одной клетке со следователями, прокурорами и адвокатами так называемых героев Майдана за обедом съедите это уголовное дело. Мы вас в эту сторону ведём, бараны тупые", - написал Портнов.
- Сию секунду, мессир, - сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, - он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его брендовые кеды и как звенит рюмка, которую он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив русской водки. Да вот и он.
Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя буквально АШ ТРИСЛО от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, изо рта вылетала отрывистая матерщина, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.
Однако встречен был гость отменно ласково.
- А, милейший Андрей Портнов, - приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, - я счастлив рекомендовать вам, - обратился Воланд к гостям, - почтеннейшего экс-заместителя главы администрации Януковича адвоката Портнова, недавно вернувшегося в страну для установления так называемого "монобольшинства и тотального контроля".
Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Портнова. Да, не узнать этого оголтелого украинофоба было сложно. "Перепрошую... - подумала Маргарита, - тобто цей шмат смердючої бавовни вже задвохсотився?" Но дело тут же разъяснилось.
- Милый юрист, - продолжал Воланд, радостно улыбаясь, - был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Киев, тотчас написал мне в вайбер, предлагая сотрудничество по своей специальности, то есть по борьбе с "порохоботами, активистами и патриотами". Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.
В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с черепом Коровьеву.
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей ярко выраженной пророссийской позицией, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слова - агент *****. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к личной встрече с Бузиной не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед адвокатом и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила свитшот и пиджак. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело Портнова в это время уже было на полу.