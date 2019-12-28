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 Политика Украины
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 "Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале", - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных

И.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов поддерживает обмен экс-беркутовцев, обвиняемых по делам Майдана, на украинских военнопленных.

Об этом чиновник написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Фирсов заявил, что был на Майдане и видел смерть людей, и готов делать все,чтобы виновных наказали. При этом он отмечает, что с момента преступления уже прошло 5 лет.

"Задержали всех, кого смогли найти и установить. Собрали все показания и доказательства. Согласитесь, что для этого было достаточно времени", - написал он.

"Готов ли я обменять беркутов-убийц на наших пленных? Однозначно да. Десять раз да. Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале. Это наши ребята, все еще живы ... наши ребята. Я даже представить боюсь, как они годами выдерживают издевательства и те нечеловеческие условия. Для них каждый день может быть последним. Они должны вернуться домой. Другого варианта просто быть не может. Надо использовать этот шанс на 200%", - считает Фирсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале, - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных 01

Также читайте: Не может быть абсолютной чистоты в условиях необъявленной войны, - замгенпрокурора Чумак о списках на обмен удерживаемыми лицами

Источник: https://censor.net.ua/n3167850
 
 
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Не читайте кацапскую прессу. И не постите эту гадость здесь.
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Пускай лучше помолится за тех кто ей чалюсть свернул и в рот оттрахал и сколько она раз в жопу давала за прокурорское кресло.
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Да пускай хоть мироточат, глядя на Зелю у рояля.
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Ти придурок фірсов !

На медведчука і портнова міняйте !
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Т.е просрать все любой ценой. Главная цель зебилов. Убийц блд отдадим , чтоб на организаторов с ********* не выйти☝️☝️☝️
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Еще один трудоустроенный зеленой властью подал голос с ней в унисон..

И.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.



Источник: https://censor.net.ua/n3167850
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Этот новоиспеченный чиновник ручается, что пуйло отдаст ВСЕХ, кто сидят на подвалах лугандона?
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И что он предлагает пленных обменять что б их тут убили, а их убийц обменяли ещё на кого нибудь. И так до последнего гражданина Украины?
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А того, що українців можна безкарно вбивати. Вбивцям за це нічого не буде.
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при соевой твари этим кацапским собакам так и не смогли четко вынести приговор. 6 лет. : лет ходили вокруг да около. и тт появаился шанс обменять это дерьмо на украинских ребят. И теперь это соевое дерьмо вопит - НИЗЗЯЯ!!!!!!
Увидишь такого - по роже ему! Звони знакомым АТОшникам - говори кто это.
Хрясь по соевой роже !!!
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Пан Чекушка против обмена!
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С Егором я полностью согласен, мне не понятно почему журналистов не допускают присутствовать при обмене?
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Тому що настають "нові часи", коли "нехрен холопам знать чего не положено".
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Я стоял на майдане. Звучит как индульгенция. И Порошенко стоял и Парубий и Луценко. И что? Пусть стоят....
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Чувак, тут конкретна мова, про діяча нової влади, яку 73,22%, обрали замість керівників Майдана: Порошенка, Парубія, Луценка.
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Когда трусость пытаются подсластить, получается очень мерзко.
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Военнопленных менять надо на военнопленных.А каким беркут к этому вообще приплетать,потому что так лапти хотят?! И так просовывают эту шляпу честнОму народу.
А семьи погибших скажут Фирсову иди ты лесом,себя поменяйте......и будут правы. Сто раз скажут ЗА.
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А хто подумає про вбитих цими уйобками? Можна вже забути, бо загиблих не повернеш? Фірсов - чмо і продажна шкура. Думав, він порядніший, але все як завжди: нагору спливає гівно.
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Подумай Єгор Фірсов про тих беркутовців, які знову будуть вбивати і знати, що їх лише віддадуть на росію.
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Добра,Али и Слава Украине! Реально впаривают народу,что так надо.Манду и бороду сплетают...Каким эти мрази к обмену военнопленных..
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Ці беркутовці по закону кримінальні злочинці, бо вони вбивали і були на момент здійснення злочину громадянами України. Тому вони повинні повністю відбути своє покарання.
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Рабу не понять, что за отданных беркутовцев отдадут наших воинов.
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Це той ображений Фірсов, який побіг на службу до Зебілів. Тому його дії і слова цілком логісючні, якщо виходити з цього факту.
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Лучше подумайте кто и зачем их на подвал отправил и кто с етими тварями торгует, ездит в моску на совещания и предлагает смириться.
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Зеленский и Ко всё делают верно. Отдают в рф убийц. Забирают украинских воинов. Какая альтернатива?
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мычать как пан Чекушка.
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не я, а ты мычать как пан Чекушка.
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я столько не выпью)))
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по твоей просьбе твой российский прячу, кацапчик.
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палишься. догадался на чём, или хлебальником ткнуть?
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Забить на наших воинов, сказать, что они герои, возлагать цветы к их памятникам.
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правильно, соя так и хочет.
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@Daniel_Poirot Replying to @ZelenskyyUa

Зеленський відмовився позбавляти Медведчука звання "Заслужений юрист України".
"Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале", - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных - Цензор.НЕТ 7143
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А про непокаране зло Фірсов не чув ?
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Этих чепушил при твоем соевом хряке осудили? Нет. не осудили. Значит Зе делает верно, что меняет их на украинских ребят? Верно.
Так что ХРЯСЬ тебе по соеовой роже!
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Отважный Вы человек. Вас будет не хватать нам ближайшие 3 дня - донос на Вас уже отправлен.
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Беркута поетому и расстреливали людей в Киеве потому что знали что им за ето ничего не будет и Рашка их защитит. Поетму вопреки ихним надеждам нужно им обломать рога и показать что наказания им не избежать как и другим кто собрался воевать против украинского народа. Иногда нужно чем то пожертвовать ради будущего наших детей.
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Нужно не обменами заниматься,а требовать ликвидации подвалов,т.е. нарушения прав человека.
Потому что после обмена в эти подвалы посадят новых узников.
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Ця хвойда патякає,що Країна несуттєва,суттєві їх наміри знищення країни...
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А шо делать? Дядя вова захотел беркут. По этой логике, в следующий раз прийдётся до Львова армию отводить.
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Россия каждый день спокойно пополняет обменный фонд, вместо 200 отданных они наберут 500 новых заложников
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Нехай свою грьобану мамку віддає...!
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А чего же при пеце их не засудили этих беркутовцев на сроки, а все тянули-тянули. А в тюрьмах и на подвалах мучаются наши заложники, пора включать мозги и не визжать, что кто-то неправильно делает.
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Давайте. Я за то, чтобы думать. Но тогда возникает вопрос: что будете отдавать за следующую "партию" заложников, сидящих на подвале? Страну, пол-страны или отдельные области? А новую "партию" они быстро насобирают, можешь в этом не сомневаться. А потом еще одна. В конце концов отдавать будет нечего, кроме собственного дома и себя. Подумай над этим.
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В чем то он прав конечно... Но меня бесит когда мы отдаем РФ преступников, а нам взамен впаривают всяких идиотов которые добровольно поехали в РФ и там их взяли в заложники. Вот этих идиотов я бы и даром назад не забирал бы.
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Зачем.Тож не их русское кодло пытает каждый день
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ЗА ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ВОЙНЫ,С ИЮНЯ ПО АВГУСТ В ПЛЕН ГИТЛЕРА ПОПАЛО 4 МИЛЛИОНА СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ РККА.джугашвили посрал на них и забыл.поплачьте
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...Выдачей беркутовцев Росии Зеленский превращает Украину в failed state - политологМертві бджоли не гудуть…
Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у «справах Майдану» (UNN)
Это реально комично читать на фоне того, что беркутовцев отдают России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Зачем делать видимость следствия по Майдану в видимости государства. Ведь именно отсутствие традиции наказания на злодеяния превратило Украину в failed state.
Зеленский продолжает эту линию. Потому концовка этого недогосударства уже очевидна.
Вопрос только в сроках и числе человеческих жертв.
Смысла перениматься его будущим нет больше никакого. Потому мой совет - не тратьте свое личное время на то, чтобы сохранить эту прогнившую тень УССР.
Чем быстрее она рухнет, тем больше шансов, что выкристаллизируется что-то новое.
И, конечно же, отдавать свои жизни и время за этого мутанта не стоит. Мы и так их потратили более чем достаточно.
Мертві бджоли не гудуть. В морг, значит, в морг.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/349179-vydachej_berkutovtsev_rosii_zelenskij_prevrashchaet_ukrainu_v_failed_state__politolog
...
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Чомусь Порох не йшовна цей крок, хоч його на це ламали точно... Значить для подальшого суду фєдєрастам дуже потрібно знищити свідків... І тут дятли обрали зє бубочку...
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"Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?!!"
(Зеленский В.А., Стадион "Олимпийский", 19 апреля 2019 года)
Если кто не понял - вопрос адресован "бОрыге" - "торговцу на крови наших пацанов".
Вот же проклятый Порох! Так и не ответил!
Поэтому всех отпустить!
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Тут палка о двух концах ,чем больше идти на поводу у этих уродов тем больше людей будет сидеть у них на подвалах ...
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А скоко добробатовцев петюнчик посадил??
Тисячи!!
І тишина...
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Есть вещи над которыми думать не нужно в принципе. Разведчиков меняют на разведчиков, военных - на военных. Ублюдочных крыс, которые на майдане устроили бойню и в результате мы получили войну на донбассе менять нельзя, иначе вы своими действиями показываете этой падали - что давайте пацаны, можете продолжать, путя вас вытащит в случае чего. ***** ты фирсов
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Я напоминаю - соевые твари точно также вопили о том что нельзя менять кацапсин на Сенцова и моряков. Все свободно можно достать с того же ЦН и посмотреть что писали и кто писал. Враги Украины - это шоколадные дегенараты. Сейчас появился шанс обменять кацапское гамно на украинских парней. Но опять эти ублюдки вопят о том, что нельзя, как так и тд. Увидите такого - плюйте в харю.
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уймись уже, кацапчег.
или по выходным в вашем тролльчатнике тройной тариф?
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А вы не думаете за тех кого вы отпустите и сколько они завтра вернут свое оружие и убьют наших людей? Или вы думаете что они нужны ***** на заводах и фабриках в Маскве?
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Порох был плохой.Теперь все кто был в АТО на Донбассе попали в руки ФСБ...весь список..готовьтесь..Хотели Зелень,получили...вояки хреновы
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ДОСТАЛИ РУЧНЫХ УПЫРЕЙ КОТОРЫЕ ЗЕЛЯ НАЗНАЧИЛ НА ДОЛЖНОСТЯ!ЩАС ЕЩЕ ОЧКАРИК ЛЕЩЕНКО СКАЖИТ ЧТО-ТО С ЗАРПЛАТКОЙ 500К в месяц!
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Фірсов був одним з найперших критиків Порошенка, а тепер він не бачить антиукраїнських дій Зе. А чому? А тому щоби отримати високу посаду. Зараз він осліп на те, що відбувається в країні. Нема віри цій людині, продався
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Самое интересное если все проанализировать так получается именно кацапы и сепары так сильно *переживают* за наших пленных и хотят их отпустить. Прям аж слезу выдавливает.
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Почнемо з тго, що половина тих хто сидить на підвалі - самі туда попали, хто по синці, хто сциканув підірвати себе гранатою і з піднятими ручками пішов добровільно в полон. А якщо там є реалтні патріоти, то вони не зможуть спокійно жити із знанням, що за них випустили *****, які як в тирі розстріляли 100 неозброєних чоловік в центрі Києва. Якщо ці полонені дружно накладуть на себе руки колективно після такого "обміну" - я їх вчинок зрозумію та поважатиму!
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