 "Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале", - Фирсов за обмен экс-беркутовцев на украинских военнопленных

Об этом чиновник написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Фирсов заявил, что был на Майдане и видел смерть людей, и готов делать все,чтобы виновных наказали. При этом он отмечает, что с момента преступления уже прошло 5 лет.
"Задержали всех, кого смогли найти и установить. Собрали все показания и доказательства. Согласитесь, что для этого было достаточно времени", - написал он.
"Готов ли я обменять беркутов-убийц на наших пленных? Однозначно да. Десять раз да. Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале. Это наши ребята, все еще живы ... наши ребята. Я даже представить боюсь, как они годами выдерживают издевательства и те нечеловеческие условия. Для них каждый день может быть последним. Они должны вернуться домой. Другого варианта просто быть не может. Надо использовать этот шанс на 200%", - считает Фирсов.
На медведчука і портнова міняйте !
И.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
Источник: https://censor.net.ua/n3167850
Увидишь такого - по роже ему! Звони знакомым АТОшникам - говори кто это.
Хрясь по соевой роже !!!
А семьи погибших скажут Фирсову иди ты лесом,себя поменяйте......и будут правы. Сто раз скажут ЗА.
@Daniel_Poirot Replying to @ZelenskyyUa
Зеленський відмовився позбавляти Медведчука звання "Заслужений юрист України".
Так что ХРЯСЬ тебе по соеовой роже!
Потому что после обмена в эти подвалы посадят новых узников.
Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у «справах Майдану» (UNN)
Это реально комично читать на фоне того, что беркутовцев отдают России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Зачем делать видимость следствия по Майдану в видимости государства. Ведь именно отсутствие традиции наказания на злодеяния превратило Украину в failed state.
Зеленский продолжает эту линию. Потому концовка этого недогосударства уже очевидна.
Вопрос только в сроках и числе человеческих жертв.
Смысла перениматься его будущим нет больше никакого. Потому мой совет - не тратьте свое личное время на то, чтобы сохранить эту прогнившую тень УССР.
Чем быстрее она рухнет, тем больше шансов, что выкристаллизируется что-то новое.
И, конечно же, отдавать свои жизни и время за этого мутанта не стоит. Мы и так их потратили более чем достаточно.
Мертві бджоли не гудуть. В морг, значит, в морг.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/349179-vydachej_berkutovtsev_rosii_zelenskij_prevrashchaet_ukrainu_v_failed_state__politolog
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(Зеленский В.А., Стадион "Олимпийский", 19 апреля 2019 года)
Если кто не понял - вопрос адресован "бОрыге" - "торговцу на крови наших пацанов".
Вот же проклятый Порох! Так и не ответил!
Поэтому всех отпустить!
Тисячи!!
І тишина...
или по выходным в вашем тролльчатнике тройной тариф?