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 Политика Украины, Происшествия
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 Рябошапка ответственен за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о Майдане, - Енин

Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин уверен, что будет расследование нынешних действий власти, в частности Руслана Рябошапки.

В своем Facebook Енин в трех пунктах изложил видение ситуации, передает Цензор.НЕТ.

Во-первых, он уверен, что когда генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Горбатюка, "не воспользовавшись турборежимом ВРУ, чтобы перевести всех следователей в "делах Майдана" в ГБР вместе с уголовными производствами еще в сентябре", он взял на себя всю ответственность за "дела Майдана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Во-вторых, когда Рябошапка дал указание своим подчиненным изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство подозреваемым/обвиняемым по "делам Майдана" в рамках подготовки "обмена" с РФ, "он вместе со своим заместителем Виктором Чумаком взял ответственность за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о страшных событиях декабря 2013 - феврале 2014 года - януковичи/захарченки сюда точно не вернутся, а теперь Украина отдает даже тех, кого удалось задержать вопреки постреволюционному головотяпству".

Также Енин уверен, что "и это тоже кто-нибудь будет расследовать".

Рябошапка ответственен за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о Майдане, - Енин 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3167849
 
 
 Топ комментарии
 
До рябошапки Майданом Занимались 5 лет Порошенко ,4 генпридурка и уйма просто прокуроров -придурков или предателей
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Судя по истерике среди ПЭСов, как раз таки исенно они больше всех боятся правды о событиях на майдане в феврале 2014-го года.
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Рябая шапка на услужении для бандитов с баблом всей Украины. Какой он генпрокурор? Это крыша основных украинских бандюковичей. А Небесную сотню похерил и плюнул.Сотня же ему бабло не платит с того света.Ну а совести и морали у него нет и не было.
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так раба шапка на 100% управляємая маріонєтка Зє!біла-маріонєткі
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Судя по истерике среди ПЭСов, как раз таки исенно они больше всех боятся правды о событиях на майдане в феврале 2014-го года.
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ну да узнать как ты убивал людей на Майдане хавальник закрой поця..зедебильная вас потом найдут и просто прикопают тихо без судов закона прокуроров и адукатов....
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Памперс смени.
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смотри не сдохни под НГ ублюдок вместе с клованом... проклятия людей это не пустой звук...
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обвинять - не твоя прерогатива, а прокуратуры. а за твои словечки уголовный кодекс руки чешет))) поосторожней
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отож... кнурисько зі своїми парафіянами наче показились.... правда ось-ось буде на поверхні...

а так хотілось повісити 100 + вбивств на сільських хлопців з беркуту, які максимум, що накоїли - то це гамселили протестувальників кийками та гумовими кульками....
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До рябошапки Майданом Занимались 5 лет Порошенко ,4 генпридурка и уйма просто прокуроров -придурков или предателей
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красавчик))))
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нужно было спросить у прошлой власти - где за 5 лет приговоры по майдану????? теперь курите бамбук, господа и отцепитесь от вовчика
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Рябошапка свого часу отже отримає не лише за свої дії, а й всю ненависть і біль Майдану. І це неодмінно станеться. Як би вони не переконували себе у зворотньому.
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Луценко вже отгимав?
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Прошу нагадати, кого Луценко випустив з уже затриманої "беркутні".
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Маланским пацанам это всё похер. Не для того эти весёлые люди наверх выцарапались, чтобы

справедливость восстанавливать. Есть гешефт с кацапским дядей Вовой и с этого курса никто сворачивать не планирует.
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Завтра будем встречать настоящих Героев,а не вопящих.
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он просто поставил точку а затянул в длину годох вставленик Пороха
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понятно, тепер, і ти - 73/43%зебіл. Бо чомусь досі вважав тебе адекватним.
Але: ти збрехав тут. Хоча: не раз тут доводилось, що саме в цей момент часу (вже більше, ніж 3,5 роки) йде не слідство (воно вже завершене), а судовий розгляд по суті справи. А чи не головною рисою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня.
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соевое брехло. что ж вы 5 лет на узнали правду?
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Они правду то узнали, но правда оказалась очень горькой...
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Украинская сторона этим обменом признает, что власть в государстве сейчас принадлежит не тем, кто защищал Конституционный строй Украины. По факту этот обмен есть признание того, что Украина окупирована.
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Енин гнида ты с 2016 года был зам ген прокурора... какого хера ты не расследовал и не наказал убийц небесной сотни ???
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Що він меле? Владна верхівка чудово знає, хто і які накази віддавав. Хто стріляв. А хто не стріляв. А хто розвалював справи, то нехай розповість Шокін, Луценко, Грицак, Матіос. А ще - Аваков. Вони все чудово знають. І Парубій знає. І багато-багато хто знає. Тільки розповідати не хочуть. Бо своїх не здають. Поставте собі питання - хто такий Ложкін, і його наступник? І чому порошенко не викинув ложкіна з голови своєї адміністрації, коли той передав свою медіа імперію медведчукові. Чому порошенко не призначив головою своєї адміністрації Михальчишина? Корчинського? Білецького? Чому призначав постійно когось з штату медведчука?
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а які результати показали Махніцький, Тенюх, наприклад?
Класно звиздіти - не мішки таскати.
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Каждый для себя уже узнал правду, которая им ближе. А официальные версии меняются из года в год в зависимости от коньюктуры.
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Вся гидотна зелена команда буле відповідати за злочини...
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какой бравый енин. а что 5 лет делал. или пэтька с югиком не велели
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"Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин уверен..." а вот я уверен, что любой прокурор, що за 5 років тримання людини в тюрьмі не зміг доказати вину, повинен сам сісти на 5 років в тюрму!
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Рябошапка ответственен/обвиняют Рябошапку все кому не лень.Да , в отличие от Луценко Рябошапка отметился в университете Соломона.Но от этого он не стал кем то.Он никто и зовут его никак.Как и остальных слуг Коломойского. Все претензии следует предъявлять к хозяину Украины, гражданину Израиля Коломойскому.Вору в особо крупном размере.
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