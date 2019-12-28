 Рябошапка ответственен за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о Майдане, - Енин

В своем Facebook Енин в трех пунктах изложил видение ситуации, передает Цензор.НЕТ.
Во-первых, он уверен, что когда генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Горбатюка, "не воспользовавшись турборежимом ВРУ, чтобы перевести всех следователей в "делах Майдана" в ГБР вместе с уголовными производствами еще в сентябре", он взял на себя всю ответственность за "дела Майдана".
Во-вторых, когда Рябошапка дал указание своим подчиненным изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство подозреваемым/обвиняемым по "делам Майдана" в рамках подготовки "обмена" с РФ, "он вместе со своим заместителем Виктором Чумаком взял ответственность за то, что страна окончательно потеряла шанс узнать правду о страшных событиях декабря 2013 - феврале 2014 года - януковичи/захарченки сюда точно не вернутся, а теперь Украина отдает даже тех, кого удалось задержать вопреки постреволюционному головотяпству".
Также Енин уверен, что "и это тоже кто-нибудь будет расследовать".
Офіс Генеральної Прокуратури України - ОГПУ коротше.
а так хотілось повісити 100 + вбивств на сільських хлопців з беркуту, які максимум, що накоїли - то це гамселили протестувальників кийками та гумовими кульками....
справедливость восстанавливать. Есть гешефт с кацапским дядей Вовой и с этого курса никто сворачивать не планирует.
Але: ти збрехав тут. Хоча: не раз тут доводилось, що саме в цей момент часу (вже більше, ніж 3,5 роки) йде не слідство (воно вже завершене), а судовий розгляд по суті справи. А чи не головною рисою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня.
Класно звиздіти - не мішки таскати.