 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных - ред.). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.

По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

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Также спикер добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов могут допустить к мероприятию.