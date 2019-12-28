EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1109  51
Материалы по теме:
Все про:обмен (871) пленные (679) операция Объединенных сил (1934)

 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, который должен состояться 29 декабря на Донбассе.

Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных - ред.). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.

По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра должен состояться обмен, - Зеленский

Также спикер добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов могут допустить к мероприятию.

Источник: https://censor.net.ua/n3167848
 
 
 Топ комментарии
 
Just Do It‏ @NataBelova 5 часов назад

Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
 показать весь комментарий
 
Министерство правды нарисовалось...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Портнов сьогодні на своєму телеграм-каналі анонсував "клітки" для всіх. Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5034
 показать весь комментарий
 
 
Офис зеленого президента с бурятом Богданом боятся журналистов как черт ладана.
 показать весь комментарий
 
 
Все темные и гнилые дела делаются без лишних глаз. Здесь Монике обычный его тупой пиар и огласка не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
А портнов часом, психически не болен? А то, такое ощущение, что ему не помешает подколоться всякими препаратами, замедляющими полет бурной фантазии
 показать весь комментарий
 
 
аміназину йому,трепанацію й в дурку!
 показать весь комментарий
 
 
Сидить, що характерно, на якомусь острові в маєтку під охороною.
Розуміє, падло, що навіть елітна багатоповерхівка не гарантія - її можна й рязанським київським цукром того...
 показать весь комментарий
 
 
Психически больна все Бенина "семья" и 73% дебилов, приведших их к власти под дружный хохот и улюлюканье.
 показать весь комментарий
 
 
Ни разу не реванш, правда зебилы? Это все благодаря вам, гниды! Что вы там про Пороха год назад говорили, вспомнили?
 показать весь комментарий
 
 
мне очень интересно, наблюдают ли за художествами Портнова паны Аваков, Антон Геращенко, зорян Шкиряк.
Аваков ведь вроде даже был ночным комендантом Майдана. А сейчас, говорят, его подопечные охраняют Портнова....
 показать весь комментарий
 
На крайняк - пожизненное и домой, под личное обязательство
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петебобик, а при отсекателе гражданских кого меняли со стороны кацапов и днровцев? Поваров и водителей?
 показать весь комментарий
 
 
нет Пети не при власти он,сейчас ваш кумир главный зебил и ко правит
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ты к нему приклепался за этого петю. Он этого петю, может, и видал, и вертел. У нас тут что, двуполярная политика - петя или зеля?
 показать весь комментарий
 
 
Так ЗЕбилоскот 73% выбрал себе кловуна шоб было так же как при Пете? Или чего ты про Петю скулишь?? Не пойму как твои визги про Петю должны оправдать шута квартального?
 показать весь комментарий
 
Just Do It‏ @NataBelova 5 часов назад

Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хто б сумнівався!..студія Квартал зніме для зеленого стада кіно яке Коломойша покаже на каналі Г+Г..!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
их там еще не хватало як пса у церкви
 показать весь комментарий
 
Але ж без журналістів - це...
Окей, трохи здалеку (здавалося б, дивне питання - та воно в тему).
Ти яку українську горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
 показать весь комментарий
 
А ось і фіаско. Відвалився прапорець разом з болтами
 показать весь комментарий
 
че случилось??? эректильная дисфункция???? печалька конечно, но...жизнь продолжается))
 показать весь комментарий
 
ну...как бывшие (и нынешние) шоумены...они понимают толк в сенсациях...
 показать весь комментарий
 
 
вот это победа, вот это достижение уже - офигеть.
 показать весь комментарий
 
 
Замість свбоди інформації - Юдейська свобода дезінформації для знищуваного населення Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 776 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 776 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 776
 показать весь комментарий
 
 
Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Та я вообще предлагаю прекратить эту вольницу - разные каналы, городят, что в голову взбредёт. Оставить 1+1 и хватит. Там всё правильно расскажут.
 показать весь комментарий
 
 
І взагалі - заборонити усі приватні розмови на політичні теми! Про преЗЕдента та СН - лише у встановленому законом форматі прославлення!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зрада!! Если нет фотографий события - значит его не было Нечего постить в инстаграм
 показать весь комментарий
 
Значит, хотят что-то или кого-то скрыть.
Лгут во всем и постоянно.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня, с утречка, вот тут, анонсировали что в Раде вот-вот закон интересный примут, о масс-медиа. Мне сдаётся, что это- уже отголоски скорого принятия. А ваааще-то.... всё настолько нерационально и хреново, что даже комментировать нечего. Вот, разве что картиночку размещу, понравилась.
Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9447
 показать весь комментарий
 
 
Лямур де труа, хто з них кого,куди чпокає-чмокає Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5724
 показать весь комментарий
 
 
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.©
 показать весь комментарий
 
 
Помню-помню... Народное название этой песни "Машины времени" было- "Песенка о Политбюро".
 показать весь комментарий
 
 
Машина Времени - НоВый поворот-И мотор ревет!!
))
 показать весь комментарий
 
Это что-то новенькое!
Надеюсь хоть Юля Мендель будет....
 показать весь комментарий
 
 
О как. А что же так засекречено? Вречение почётных грамот сепарам и убийцам наших сограждан подписанных лично гидрантом?
 показать весь комментарий
 
Щось не видно шаржів Жори Ключника. Здувся?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх