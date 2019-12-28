 Журналисты не будут присутствовать во время обмена удерживаемыми лицами, фото и видео предоставит Офис Президента, - пресс-центр ОС

Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена пленных - ред.). Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его", - отметил пресс-секретарь.
По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.
Также спикер добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов могут допустить к мероприятию.
Розуміє, падло, що навіть елітна багатоповерхівка не гарантія - її можна й
рязанськимкиївським цукром того...
Аваков ведь вроде даже был ночным комендантом Майдана. А сейчас, говорят, его подопечные охраняют Портнова....
Пам'ятаєте дебати?
Тоді зеленській запитував у Порошенко, чому ніхто не сидить за розстріл Небесної Сотні? Гнівно так запитував..
Зеленській взяв та усіх звинуваченних відпустив.
Епоха справедливості, на яку заслуговують ідіоти.
Окей, трохи здалеку (здавалося б, дивне питання - та воно в тему).
Ти яку українську горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
Та я вообще предлагаю прекратить эту вольницу - разные каналы, городят, что в голову взбредёт. Оставить 1+1 и хватит. Там всё правильно расскажут.
Лгут во всем и постоянно.
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.©
))
Надеюсь хоть Юля Мендель будет....