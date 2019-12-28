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 Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест заменен на личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд  отменил содержание под стражей трем экс-беркутовцам - Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину. Также суд отменил домашний арест двум экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

Решение выносила коллегия судей: председательствующая Маргарита Васильева, а также Виктор Габриель и Анатолий Орел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Зал встретил решение суда криками "Ганьба". Маринченко и Тамтуру сразу после объявления решения увезли из суда. Янишевский, Зинченко и Аброськин сейчас находятся в СИЗО, из которого их должны освободить.

Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года, Янишевский Маринченко и Тамтура - с февраля 2015 года. В октябре 2019 года суд изменил меру пресечения Тамтуре - его отправили под ночной домашний арест, а Маринченко отправили под круглосуточный арест 19 декабря 2019 года.

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 01
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 02
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 03
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 04
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 06
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 07
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 08

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 09
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 10

Также смотрите: Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции. ФОТОрепортаж

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 11

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 12

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 13

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство (обновлено) 14

Собравшиеся возле Апелляционного суда пытались помешать вывозу двух экс-беркутовцев.

Фото и видео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3167847
 
 
 Топ комментарии
 
Штаб Сихів 🇺🇦‏ @syhiv25 7 мин.7 минут назад



Шо при Порошенко було зрада то при Зеленському перемога
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убийц выпускаем - а волонтеров и атошников сажаем
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Кандидат в президенты Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом украинских военнопленных и не знает, что благодаря действующему президенту Петру Порошенко уже освобождены около 3 тысяч украинцев.


Об этом "Прямому" рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"В течение 5 лет войны около 3000 пленных удалось освободить из плена России и сепаратистских образований Донецка и Луганска. Президент Порошенко на каждой встрече с международными партнерами при любых переговорах поднимает вопрос возвращения пленных. Вопрос украинских моряков также стоит на повестке дня каждый день на всех международных встречах. 3000 возвращенных пленных говорит о том, что президент Порошенко занимается этой работой, она является приоритетом на всех международных коммуникациях. Поэтому заявления Зеленского по поводу в только этих 24 является как минимум несправедливым по отношению к тем 70 украинцам, которые все еще остаются в плену ", - подчеркнула она.
Луценко добавила, что Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом военнопленных, так и не знает цифр освобожденных пленных и сейчас находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
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Кандидат в президенты Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом украинских военнопленных и не знает, что благодаря действующему президенту Петру Порошенко уже освобождены около 3 тысяч украинцев.


Об этом "Прямому" рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"В течение 5 лет войны около 3000 пленных удалось освободить из плена России и сепаратистских образований Донецка и Луганска. Президент Порошенко на каждой встрече с международными партнерами при любых переговорах поднимает вопрос возвращения пленных. Вопрос украинских моряков также стоит на повестке дня каждый день на всех международных встречах. 3000 возвращенных пленных говорит о том, что президент Порошенко занимается этой работой, она является приоритетом на всех международных коммуникациях. Поэтому заявления Зеленского по поводу в только этих 24 является как минимум несправедливым по отношению к тем 70 украинцам, которые все еще остаются в плену ", - подчеркнула она.
Луценко добавила, что Владимир Зеленский никогда не интересовался вопросом военнопленных, так и не знает цифр освобожденных пленных и сейчас находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
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Угу, а дата, когда были освобождены эти 3000 человек имеется? Или "это было где то в 15 или 16 году.. гугли сам.."?
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порошенко было не выгодно освобождать украинцев,ведь тогда пришлось бы в Европе говорить про коррупцию,а не про политзаключенных
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Нет, а ты?
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Давайте комментировать новости по сути.
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Богдашка Зюзі казав: "поработаем до НГ"...
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich 4 часа назад

А в новогоднем поздравлении ОНО похвастается обменом беркутят на заложников Путина. Вы же понимаете, что оно записано?!
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А почему не сделали поцелуй с Гитлером?Ведь деньги уплачены
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какие-то у Вас сравнения некорректные..
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И дальше что?
Они сбегут?
Цирк.
Зелесрань наголосовала по приколу.
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все кого отпускают зелёные мухи, в россии и ордло герои.
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отпускают или меняют на пленных украинцев которых мучают в российских тюрьмах?
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зеЛеные чмыри вместе зеЛяй кончат хуже яныка!
подонки и мрази
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свічка‏ @svecha62 13 мин.13 минут назад

"Свобода никогда не исходит от правительства.
Свобода всегда исходит от его подданных.
История свободы - это история ограничения правительственной власти, а не ее возрастания."

Вудро Вильсон
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пойди в США суд заблокируй,ты поймешь уже в тюрьме.что такое свобода,а что нарушение закона или для тебя США не свободная страна или не демократическая
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а причем здесь блокировка суда?
почитай определение понятия свобода...хотя бы в выкепеди
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это свобода о которой ты написал?
"Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на МайданеИсточник: https://censor.net.ua/n3167847

Ты для начала сам прочитай определение слова свобода и нарушение закона и лучше в словаре,а не в методичке
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Ну если бы в США продажные судьи отпустили вот таких мразей, плохо бы стало судьям. Там то нет такого произвола властей.
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Какие у тебя основания говорить,что судьи продажные,а не ты,давай по пунктам
Ст. 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей» 2016 года определяет перечень оснований, согласно которым судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Вот некоторые из них:
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В США суд може віддати терористів в обмін ? Така думка в голову не прийде тамтешнім суддям, відпустити на волю серійних вбивць.
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США не ведут войну,войну ведет Израиль.тоже демократическая страна,как и США,с честными судами,за своего ОДНОГО капрала выпустил 1000 арабских террористов из них 450 террористов ХАМАС,по сравиз них нению с которыми беркутовцы школьники,потому что Израиль ценит своих граждан,а в Украине некоторые политики ценят только свое корыто,к которому хотят вернуться и плюют на заложников
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чесність до чого? Чи ти думаєш, що суд випустив цих за гроші? Ні. Їх випустили по команді. А це порушення закону. Бо не може суд слухатись команду. А згідно закону не може випустити того, кому вирок пожиттєво тільки що сам і оголосив. Питтання складне. Звичайно що наших треба визволяти. А що робити батькові дитини 15 - ти річної, яку ці терористи вбили ? Де його справедливість? Вішатись? А іншим? Закон вимагає покарання. Якщо ержава не забезпечує правосуддя, справедливість, то вона не існує. Цей обмін велика помилка Зеленського.
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 18 мин.18 минут назад


Говорят шо хло отказался менять крымских татар под соусом-они же граждане РФ.У них роспаспорта.Мы своих граждан не выдаем.Сначала всех заставили получить паспорт и вот.А Украина меняет граждан Украины на граждан Украины.Шмарклет сглотнул кидалово хла.
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Если этот беркутовец стрелял по майдану чего его при патриоте Порошенко не осудили за пять лет?Если нет,то на обмен
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Так это повод его выпустить?
Отличная логическая цепочка.
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А якщо стріляв і блазень його обміняє ти зробиш сам себе в черговий раз.
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Так нова влада народна прийшла, мала можливість себе проявити, нового міністра МВС призначила, чого справу не завершила по справедливості?
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Браво!
Януковичи, Азаровы, Клюевы, Портновы, Пшонки и т.д., аплодируют стоя!
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В нашій країни замість законів краще вивчати саперну справу та вправлятися у стрільбі.
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Тоесть таки выродков отпустят. Интересно они свои семьи и родственников сепарских тоже успеют забрать или...
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зачем? ещё немножко обождать и сепарами станут те кто за Украину воевал..а хотя нет -уже дождались
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куда забрать? они пойдут в депутаты от слуги народа
Ждите!
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Теперь ***** может под любым надуманным поводом задерживать украинцев в росии и менять их на своих террористов которые будут кбивать украинцев в Украине, а зелебоб даже не поймет что играет в примитивной многоходовочке плешивого
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І останнє по громадянам України негідникам беркутівцям. Верніше не про них. Про корисних ідіотів, які вже другий день валають, що українських громадян не можна віддавати. Їм звісно дурням не зрозуміло, що українських громадян, які воювали з ворогом потрібно повертати. За любу ціну українського мотлоху. Чому? Да тому, що всю цю ахінею зараз читають хлопці, які йдуть на фронт. Які читають, що не дай бог якщо буде потрібно, то впершу чергу будуть думати не про них, а про різний бруд з українським громадянством. Як їм йти з такими думками захищати вас корисні ідіоти. Путін в черговий раз вам дякує і аплодує в долоні.
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тупА. непонятно только на кого рассчитано. зебилы и так верят. а людей таким примитивом не обмануть. ты часом о обкоме комсомола лет 30 назад не работал?
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убийц выпускаем - а волонтеров и атошников сажаем
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"Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство." - сбегут в РФ до обмена.
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хм....
все таки надругались грязно над украинцами слуги чужого народа.......

это с одной стороны и не плохо.... - вот сейчас все прояснится окончательно....
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Я еще в 2014 году говорил что выродков нужно уничтожать. Но порохосрань визжала что нельзя отвечать а нужно подставить еще и другую щеку и за ето нас возьмут в Европу... правда гастарбайтерами и проститутками...
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Да они меняються методичками теперь с зеленым говном. Все идет по спирали.
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о боже, сколько у вас кандидатов в тюрьму, начиная с судьей итд по цепочке.
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ДревляниН‏ @freeukrman 8 мин.8 минут назад



«Обмін полоненими» було затіяно лише для того, аби замести сліди злочинів, здійснених під час майдану - заява партії «Європейська Солідарність» - Європейська Солідарність

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам с ареста на личное обязательство - Цензор.НЕТ 8841
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У нас даже гимн начинается со слов *ще не вмерла....*. Меня столько раз банили и упрекали но только тупой не видит что с таким гимном нам светит только выживание и рабство...
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Ihor Lapin‏ @IhorLapin

Якщо мені знову доведеться бути на війні чи на Майдані - не вговорюйте мене брати полонених...
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Еще раз плюнули сотням убитых в лицо. Вернее уже ихним родственникам.
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Это начало конца для зеЛи и его банды
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Завтра будет обмен ,всем чортам назло.Наши герои вернутся к родным и близким., в Украину! Все буде Украина
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Очкредное доказательство независимости судебной системы Украины
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не могу поверить, что это не прикол...
Ужас!
Зеленский хоть понимает, что он делает уголовно наказуемые вещи?
Куда он бежать будет???и успеет ли?
это ж надо, в канун Нового года такое сделать...
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Вот мне одно интересно (цитата из Уголовного процессуального кодекса Украины) :

Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу

1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
2. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов'язково зазначаються обставини, які:
1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;
2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

ВОТ КАК МОЖНО ОБОСНОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ??? Письмо Рябошапки на тему "будем менять на наших" - политическая целесообразность. Какие обстоятельства (кроме политической целесообразности) возникли после ареста ??? Или что прокуроры не знали в связи с арестом ??? Ну ответ же очевиден - отпустите, потому что Президент попросил, пофиг, что не по закону . . . И после этого судьи будут говорить о независимости, о том, что на них незаслуженно льют помои в прессе, подрывают авторитет суда . . . Но суд не имеет права смотреть на целесообразность (обмена в том числе), он должен смотреть на ЗАКОН. И после этого они хотят, чтобы судебные решения уважали !

Будь я на месте той коллегии, я бы ходатайство прокурора отклонил. Ибо НЕТ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ. И пошли все нах.... И президент с Рябошапкой, и прокуроры в заседании, и адвокаты обеих сторон, и подозреваемые, и потерпевшие (родственники), и журналисты, и зрители, и митинг под СИЗО / судом, и русские с террористами из ОРДиЛО, и (Боже, прости меня) наши заложники, которых выменять хотят на этих беркутов - тупо ВСЕ. Пусть мир погибнет, но закон торжествует. Такой суд ненавидели бы, но уважали бы. А этот и ненавидят, и не уважают, потому что они сами себя не уважают, в первую очередь.
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потому вы и не на месте той коллегии, и выродки только там могут работать судьями.
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Юрій Гудименко
13 хв ·

Отже, єдині «беркути», які отримали справедливе покарання - це вбиті на Майдані.
Це висновок на майбутнє.
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Янык и Азиров могут уже возвращаться или ещё дать больше времени зебилам насладиться всем что происходит?
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Они вернутся, когда будет объявлено, шо в 2014-м произошёл госпереворот и вооружённый захват власти. Бойцы Беркута защищали тогда законную власть. А Донецк и Луганск будут названы борцами за свободу, отказавшимися подчиняться хунте. Ну и т.д. как-то так
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Интересно, родственники тех, кто сейчас в плену, разделяют позицию этих блокировщиков? Или они - предатели?
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