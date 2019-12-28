 "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Об этом сообщил в Facebook волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что, дорогие друзья.
Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда и безразлично к Героям Небесной Сотни, справедливости и вообще достоинству нас как нации.
Ну и к Закону.
Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом на случай попытки вывезти оттуда этот биомусор.
Под судом и в суде сейчас - пару сотен человек.
А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 в Лукьяновское СИЗО?
Ставьте плюсик в комментариях и готовьте теплые вещи и чай.
Будет весело и хорошая компания, как когда-то под судом по Насирову", - написал он.
Напомним, апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.
Впрочем, дебилы походу ничего не сорвут, ибо вертолет заблокировать они не смогут))
по твоєму він далеко від фронту ?
(Томас Карлейль)
Мы на этапе номер 3.
Героев небесной сотни не вернешь, а иродов этих можно обменять на приличных людей.... как бы больно и обидно не было, а думать нужно о живых.
Весело будет стопудово. Есть подозрение, что и результат будет, как по Насирову.