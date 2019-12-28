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 "Втримай Беркут", - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане

Единственный возможный вариант не дать отпустить экс-беркутовцев - массово присутствовать под Лукьяновским СИЗО и апелляционным судом.

Об этом сообщил в Facebook волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, дорогие друзья.

Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда и безразлично к Героям Небесной Сотни, справедливости и вообще достоинству нас как нации.

Ну и к Закону.

Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом на случай попытки вывезти оттуда этот биомусор.

Под судом и в суде сейчас - пару сотен человек.

А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 в Лукьяновское СИЗО?

Ставьте плюсик в комментариях и готовьте теплые вещи и чай.

Будет весело и хорошая компания, как когда-то под судом по Насирову", - написал он.

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Втримай Беркут, - активисты призывают не дать отпустить обвиняемых по делу о расстреле на Майдане 01

Напомним, апелляционный суд Киева рассматривает 28 декабря жалобу экс-беркутовцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167846
 
   
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Какое же дно... Они нам рассказывают, как любят ветеранов, но всеми силами пытаются сорвать обмен тех, кто в плену пять лет...
Впрочем, дебилы походу ничего не сорвут, ибо вертолет заблокировать они не смогут))
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Суспільство потребує СПРАВЕДЛИВОСТІ !
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Эти беркутята, согласно "закона Савченко" уже фактически почти 12 лет отсидели.
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Молодцы "активисты". Только сидят спокойно они в Киеве за сотни км от линии фронта и не их мужья, сыновья, отцы в плену у орков Домбаса много лет.
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це волонтер написав.
по твоєму він далеко від фронту ?
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сегодня волонтером может назвать себя каждый.
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Всех активистов на передовую, освобождать наших пленных.
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А ***** завтра новых пленных наберет! что дальше делать бушь? кого бушь отпускать педофилов?
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Не они патриоты им только в Киеве работать.
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"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."

(Томас Карлейль)
Мы на этапе номер 3.
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/"беркутов отпустят без суда и безразлично к Героям Небесной Сотни/"

Героев небесной сотни не вернешь, а иродов этих можно обменять на приличных людей.... как бы больно и обидно не было, а думать нужно о живых.
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Будет весело и хорошая компания, как когда-то под судом по Насирову", - написал он.

Весело будет стопудово. Есть подозрение, что и результат будет, как по Насирову.
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Лучше бы Пете с Юрой е..ла набили,что 5 лет др..ли
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