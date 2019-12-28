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Все про:Харьков (4532) пленные (679) Дидик Даниил (3)

 "На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных

Теракт возле Дворца спорта в Харькове спровоцировало попустительство власти. Пострадавшие и семьи погибших практически не получили компенсаций, а теперь виновников преступления отпускают.

Об этом написал в Facebook отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика Андрей, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала власть, зная об опасности теракта, намеренно не запрещает митинг возле Дворца спорта, направив туда меньше 200 милиционеров (сотрудников РОВД и ППС, в основном из Харьковской области. Ни одного взрывотехника), оставив легкий путь для террористов, чтобы отвести угрозу от своего митинга в центре города, на который и так отправили более трех тысяч правоохранителей, спецслужбы, минеров. До сих пор никто не привлечен к ответственности.

Затем, наградив взрослых, открестились от ребят, мол они случайно проходили мимо. Помню, как после похорон, на вопрос друзей Дани: "Как же так? Мы год рисковали собой, чтобы здесь не было ХНР. А теперь, когда погибли и получили ранения наши друзья, оказалось, что мы всегда случайно проходили мимо?", мне от стыда за власть хотелось провалиться сквозь землю.

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Когда за все время в качестве моральной компенсации власти выделили каждой семье погибших аж по пять тысяч гривен. И выписала из больницы друзей Дани, а не удалив осколки, которые представляют угрозу здоровью и жизни. И мы с друзьями были вынуждены искать и договариваться, чтобы их удалить, потратив в разы большую сумму, чем так называемая компенсация.

Еще были памятник, школа, доска. Приход комиссии через день после похорон, чтобы посмотреть в нормальных ли условиях жил Даня. Каждый раз вместо поддержки или помощи власти либо самостоятельно, либо создавала условия, чтобы катком проезжать по нашей семье.

Еще власть приняла закон Савченко и дала возможность годами издеваться над семьями погибших. Почти пять лет - ходить в суд, как на работу, находиться в одном помещении с мразями, которые убили сына, и вместо того, чтобы убить их, слушать их бред, угрозы, издевательства, только ради того, чтобы дождаться того времени, когда эти твари будут пожизненно гнить в тюрьме.

А теперь, потому что власть так решила, через несколько дней твари поедут к своим семьям и будут радоваться жизни.

А как жить дальше? Мне и так, без Дани, ужасно неуютно на этой земле. На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?

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Власть не абстрактная. За каждым действием есть конкретные люди. В этой жизни всегда есть выбор, который каждый делает сам. С которым ему жить", - написал Дидик.

На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?, - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных 01

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Даниил Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря 2019 года приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. В то же время обвиняемым сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3167842
 
   
 Топ комментарии
 
зелені тварюки... горіть у пеклі, ви і ваші дегенеративні виборці - пітори...
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Бо на останніх виборах переміг антимайдан.
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вот этот погибший пацан Данила Дидык.. пусть Зеленая Шмаркля и все "квартальные" уродцы посмотрят ему в глаза..
"На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных - Цензор.НЕТ 1926
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зелені тварюки... горіть у пеклі, ви і ваші дегенеративні виборці - пітори...
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2015-й при Порошенке. Этих меняют на наших ребят
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Навіщо чекати посмертного пекла? Потрібно тепер робити їм життя схоже на пекло.
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А порохнявым тварям не хватило 5 лет чтобы посадить террористов?
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И поэтому ты голосовал за Монику? Или ты один из 90 % избирателей (судя по цензору их было именно столько), которые первом туре голосовали за Кошулинского
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а толку Указ Зеленского об амнистии и на обмен сути вопрос не меняет....
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Порошенківскі свині, горіть у пеклі ви і ваші дегенеративні виборці-потвори. Що заважало порохнявому хоча б когось відправити на нари за п"ять років?
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Поэтому красивчик Моника их про что выпустил. Ты не кальмар случайно?
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Какие же вы мерзкие свиноботы. Обращение отца Дани было ко всей власти в целом, но вы и тут решили поглумиться. Вы точно никого из плена не ждёте, иначе у вас бы рука не поднялась такое писать. Если бы мне смогли вернуть брата, которого захватили в плен кацапы в 14, как раз в день подписания первого Минска, а через неделю расстреляли, о чем мы узнали спустя три года, я бы сам молил отца этого парня о том чтобы убийц его сына поменяли. Ваши посты вызывают презрение, и осознание того, что вам на самом деле безразлична чужая боль.
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Бо на останніх виборах переміг антимайдан.
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А после Майдана 5 лет в чём были изменения?
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Ксена, а що робив твій вождь порохнява гнида цілих п"ять років, крім того, що засирав залишки мізків дурепам подібним тобі?
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Зеленский совершает очень БОЛЬШУЮ ошибку ,он заходит на минное поле этим решением и я не уверен что он сможет по нему пройти ...
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А шо йому боятись? Попереду ньго гонять СТАДО.
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В том-то и дело, что на том поле он окажется один-одинёшенек ,наивный он очень и неопытный а шакалы и закон джунглей этого не простят .
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Это все кто проиграл ему выборы и теперь спят и видят картину описанную мной выше.
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Пару прізвищ можете назвати ? До чого тут така конспірація?
Програли Бойко, Вілкул...Багато там їх.
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Та нет никакой конспирации ,это и пэтя и медведчук и и ещё очень,очень много различных персонажей ..
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Это не ошибка, это преступление, давайте уже называть вещи своими именами.
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Это конечно не преступление ,Израиль отдавал кучу террористов за своего солдата ,но разные ситуации и разный менталитет делает это решение ошибочным, теперь при любом промахе найдётся очень много желающих это ему припомнить ,пэтю погубили мальдивы и тут эта ситуация может сыграть такую-же роль .
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Проголосовали за пианистку, а теперь включаем заднюю?

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Слуг народа финансировали заказчики убийства Гандзюк. Что ещё от них ждать?
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Оцените красоту игры. Приняв решение отпустить убийц майдановцев, - встречаться с живыми майдановцами, обещать посадить убийц. Не смеяться в лицо родственникам погибших. Какая выдержка должна быть."На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных - Цензор.НЕТ 1031
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На случай, если вы не знали этого о нашем «одном из величайших лидеров современности»
"На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных - Цензор.НЕТ 8932
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Дик він ж ні разу на Майдані не був...
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ну а зескот считает это победой Майдана. Типа моника победила Майдан.
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Порошенко возле раненых активистов на Майдане:
https://24tv.ua/ru/rasstrely_na_majdane_pojavilos_video_s_poroshenko_vozle_ranenyh_aktivistov_n1115411... а где был в это время Зеленский ? Наверно в россии очередную серию Сватов снимал.
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вот этот погибший пацан Данила Дидык.. пусть Зеленая Шмаркля и все "квартальные" уродцы посмотрят ему в глаза..
"На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных - Цензор.НЕТ 1926
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Шрек, а твоєму свиноподібному вождю очі салом запливли? Що та свинота робила цілих 5 років, щоб наказати рашистських покидьків?
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Ещё есть такие , что не понимают что делает еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски которые сеют ненависть в общество , для того , что бы украинцы сами себя и уничтожали ?
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Это ты под прокси Дании?
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Течи спокойно по трубе , зелёное говно . Знаешь такой стишок ?
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Зелена шмаркля всіх вбивць українців відпускає на волю, як заповідав йому його бос путін !
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КГБ куклата Зе малък поправен мост открива в това време --

Крие се гнидата -- има заповед от Резидентите около него.
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Зе, ти по- ходу довипєндруєшся, разом з своєю зебратією..
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Соєва влада за п`ять років ні люстрації не провела,ні судової реформи і тепер ці судді знущаються над українцями.Клоун тільки може розвести руками,бо за нього вже вирішили попередники.Соєвий просрав все що можна,насамперед довіру українців.І вистачає совісті світитися на сценах майдану.
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Двумя руками жри своего бубочку и и не обляпайся, вот он точно проведет тебе и люстрацию и реформы. Земразь.
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А, як же ж ті хмари, тягнибоки розпинались : «Та при чому тут той барига мародьор? Да єслі шо, ми ту власть сразу поставім на мєсто !»
Де ви ?
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сейчас некоторые моральные уроды напишут - "Мертвым не поможешь.., о живых думать нужно! Менять нужно..."
Многие так пишут в соц.сетях....., о тех же беркутовцах....
Получается по логике этих извращенцев.... - жизнь не имеет значения если ты ее уже отдал..., за ту же Родину к примеру...!
Страна Зе- 73% тупых, без чести уродов.... "На хера ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?", - отец погибшего при теракте в Харькове 15-летнего Даниила Дидика о решении выпустить приговоренных - Цензор.НЕТ 4714
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Я думаю. що прийде час і всі хто приймає зараз антиконституційні і антиморальні дії --будуть відповідати і понесуть карні покарання. при владі відкриті вороги і мерзотникі.
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В 1917-1920 тоже много рассуждали про то что придет расплата. Она и пришла. Друг друга ели потом.
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Сил вам душевных,отец.Пусть убийцы вашего сына и его коллег сгинут с лица земли.Вы правы на все 100%.Власть всегда была злой мачехой нашему народу и нынешняя власть не исключение.
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Воплями дочь не вернешь, а живых наших солдат нужно спасать из плена.
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каждое его решение раскалывает Украину, а в телевизор он говорит "ми повиннi єднатися". g2 добавается хаоса и гражданского конфликта. коломойский этого и не скрывает.
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Так а раньше на наших пленных кого меняли? Убийц или не убийц?
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Быдло тупое! Какое отношение имеют эти чудики, к минским угодам? Менять могут только тех, кто с 2014 принимал участие в боевых действиях. По другим обменам-отдельная история! Сморчок смешал все в кучу.
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все молились на Савченко вот вам и закон. можете поцеловать ее и петю во все места. фу
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Бедные ЗЕбилы..просрали ещё до НГ последнюю "перемогу". Гривна начала падать и курс бакса опять пополз вверх..а сколько перемоги было с тем фиктивным курсом..
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если бы у тебя были мозги, вместо дурных методичек, то ты см понял что люди начали скупат баксы перед отдыхом за границей.
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Україну тупо і вперто штовхають у прірву громадянської війни. на всіх напрямках, на всіх фронтах. В економіці жопа, соціальна політика жопа, міжнародні відносини жопа... З нас жиди вже просто знущаються - відверто, нагло, цинічно. Зебіли, а зробили це ви, разом. Невже вам ще мало, ще чого треба?
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Най-важният Резидент всъщност в сянка, който водеше куклата в Нормандия и след това, е товариш Аваков, затова остана министър, набеди и невинни патриоти за убийството на Шеремет.
Той и делата за убийството на Майдановците и после и на активисти като вътрешен министър имитираше разследвания..
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Отцу Дани трудно переносить издевательства прежней власти..Он прав.Но смерть Дани давно работает на Украину.Его смерть остановила терракты против населения Харькова.Этих террористов вычислили и поймали на третий день!Теперь его смерть поможет освободить наших героев ,томящихся в застенках Ордло.И я уверен ,Новая власть и новые поколения по достоинству оценят вклад Дани в борьбу за независимость Украины!Гепа! Будь ты проклят,тварюка ФСБшная.
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