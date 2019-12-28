 Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.
Зеленский вместе с председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Денисом Шмигалем прошли по восстановленному мосту.
Металлическая переправа через реку Чечва длиной 108 метров была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пийло - Довге-Калушське Калушского района Ивано-Франковской области.20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседание других.
Общая стоимость восстановительных работ составила 24 млн грн.
https://censor.net.ua/news/457471/komplektuyuschie_dlya_porsche_i_lamborghini_poroshenko_otkryl_novyyi_nemetskiyi_zavod_v_ivanofrankovskoyi/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
https://censor.net.ua/news/3082923/**********************************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
https://censor.net.ua/news/3080559/poroshenko_otkryl_liniyu_po_proizvodstvu_artilleriyiskih_snaryadov_bolshih_kalibrov/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
накидайте по быстрому фото-жабы с порошенко перерезающим ленточки...
Голобородько
@goloborodyko
·3 ч
Раніше я гостро критикував попередню владу за те, що її керівники їздили по країні і брали участь у відкритті новозбудованих об'єктів, тому що вони це робили чисто заради власного піару.
Я, на відміну від попередників, роблю те саме, але моєю метою є турбота про добробут людей.
Комунізм невмирущий !
Ну як же від цього відмовитись ?
Такий солодкий момент !
ПС. Не зараховуйте мене до одноклітинних (порохоботів). Лоліта вміла стрічки перерізати ще краще.
Лоліта за рік перетворилась в овоч. Зе за рік перетвориться в Лоліту. Головне стабільність.
І здається, таке в нього не вперше. Після того, як відкрили ковзанку на Рошені, Зе мабуть вирішив, що у нього буде своя ковзанка на Банковій
з шлюхами і блекджеком
его проседания и обрушения не существует.
Источник: https://censor.net.ua/n3167841
С кого он пример берет?
когато се извършва предателство на Украйна!
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...
А здесь хоть Ивано-Франковщину увидит........не все ж время по рАссийки/Турции/Юрмале кататься..........
Министры всякие - да, а вот Ангелка🙁
Такі 'мости' сільський голова відкривати повинен...
А не Президент країни, в кортежі якого, більше десяти елітних автомобілів...
гончарук,вылазь.