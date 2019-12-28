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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (4133) мост (581) Ивано-Франковская область (402) Шмигаль Денис (2)

 Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии восстановленного мостового перехода через реку Чечва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине 01

Глава государства поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.

Зеленский вместе с председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Денисом Шмигалем прошли по восстановленному мосту.

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине 03

Металлическая переправа через реку Чечва длиной 108 метров была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пийло - Довге-Калушське Калушского района Ивано-Франковской области.20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседание других.

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине 04

Общая стоимость восстановительных работ составила 24 млн грн.

Также читайте: На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3167841
 
   
 Топ комментарии
 
На торжественное открытие Зеленским сельского мостика кто-то приволок зелёный велосипед. Селяне троллят Зелибобу по-чёрному

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2019
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Комунізм настав ! Великі досягнення ! Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 8574
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На торжественное открытие Зеленским сельского мостика кто-то приволок зелёный велосипед. Селяне троллят Зелибобу по-чёрному

Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2019
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Тре' було рояль притарабанити і поставити поруч.
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в ОРЛДО торжественно сам руководитель ДНР открывал туалет или автобусную остановку и что Зедебил что сам мост построил или гроши выделил свои наворованные ... мразь короче мелкопакостная.....
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Рояль был? реЗЕдкнт забацал на нем хоть что-то? Не? Тогда не считается.
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Пилипе, нервуєш, що Зеленський не перерізав стрічки, а лише пройшовся по новому мосту? Ну він же не відкривачка, як твій невдаха-вождь Порошенко. Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 4595
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Да по-ходу що Петро, що Зе одинакові піаргівнюки, з однаковими методами....
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии восстановленного мостового перехода через реку Чечва.Источник: https://censor.net.ua/n3167841 😉 Читати вмієш? Прийняв участь у відкритті. У яко ті кого? Будівельника? Тамади?
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Яка в миску різниця,млять. Піариться на тому що чого не причетний, як до речі і попередник Петро.
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Анатолий, в каком месте ты решил что я "нервую"? С какого ты решил что у меня есть вождь? Ты дурак?
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эй.., Зе потерпевшие ...
накидайте по быстрому фото-жабы с порошенко перерезающим ленточки... Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2896
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скільки людей зібралося подивитися на шимпанЗЕ Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 8999 на Прикарпатті таке не водиться
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Ну так всіх з місцевого райвиконкому позганяли ! Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2856
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де ти бачив, щоб зоопарк заставляли ходити? Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 7385
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Так а что там с возмущением праведных зелюков по поводу открытия? Уже нормально стало всё?
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Так ось як виглядає будка побудована Порошенком. Майстровитий хлоп.
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Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 9981 Голобородько

@goloborodyko

·3 ч

Раніше я гостро критикував попередню владу за те, що її керівники їздили по країні і брали участь у відкритті новозбудованих об'єктів, тому що вони це робили чисто заради власного піару.
Я, на відміну від попередників, роблю те саме, але моєю метою є турбота про добробут людей.
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Це баригаПорох навчив лєнточки перерізати! )
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Ну, любят президенты мосты открывать.
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То Порох її туди повісив! Зеленський просто був змушений її перерізати!
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А как наполнять бюджет и рости экономике Зебилы решили не учиться, мостов хватит)
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І цей їздить лєнточки перерізає по селах ! Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 8821
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Только при одном экономика росла,а при втором дыра в бюджете,а так всё верно.
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Разве в обязанности президента входит открытие мостов и мостиков? По стопам великого открывателя Порошка пошел?
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А що такого?! А оно Порох що робив?! Лише тим і займався, що перетинав стрічки, коли десь забарвлено трамвайне зупинення або відчинено біотуалет!!!111!1 Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 9861
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Стьоб в гугл транслейтному стилі, очевидно ж Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9267 правильно буде - "пофарбовано трамвайну зупинку" )))))))
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Ясно) Просто сьогодні в напрямку стьобу думки не йдуть.
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Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 386 вуйко Шляктятрафив та його дружбан Побийтягрим побудували в сэли Срачынци нову сральну та прошуть пана президента Зелю на мыропрыемство його видкриття и дають йому змогу першим переризавшы стричку выпробувати.
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когда Бубочка уже полетит со стерхами?!.. хотя, для Бубочки будет лучше попрыгать вместе с жабами..
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Блть... Ледве помаранчем не вдавився, уявивши цей перформанс
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Радянські традицій перерізання стрічок понад усе !
Ну як же від цього відмовитись ?
Такий солодкий момент !
ПС. Не зараховуйте мене до одноклітинних (порохоботів). Лоліта вміла стрічки перерізати ще краще.
Лоліта за рік перетворилась в овоч. Зе за рік перетвориться в Лоліту. Головне стабільність.
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Зробив би ЗЕ новорічний подарунок для країни..взяв би і скочив з того моста!
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Плять досягнення ! Путін у Криму міст відкрив, Кличко міст в Києві відкрив, Моніка Зєлєнська бандерам на Франківщині міст відкрив .... Один лошара Трамп з лохом Макроном ніяких мостів не відкрили ! Сцу....ко, слава труду !!! Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2367
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Мабуть тому, що його Віталя не пустив Шулявський міст відкрити)))) То Зе поїхав інший міст відкривати...
І здається, таке в нього не вперше. Після того, як відкрили ковзанку на Рошені, Зе мабуть вирішив, що у нього буде своя ковзанка на Банковій з шлюхами і блекджеком Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 8324

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Ой,а я побудував туалет на дачі і Зе не запросив цого відкрити.
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Без ублюдочної Зєлупи з тим мостом аж ніяк.
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Сцу...ко, маємо тепер свого відкривача мостів, зелений мікро путін ! Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 2704
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Ну хорошо хоть ленточек не было.А так все скромненько,но со вкусом.
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Наверное мост был построен без учета сложной геологической, сейсмологической и ледовой обстановки. Поэтому, паводок и подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседание других. Ну теперь то слава Зеленскому, никакой угрозы
его проседания и обрушения не существует.
Источник: https://censor.net.ua/n3167841
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Это мрак. Неужели у *********** нет других неотложных дел ? Тогда пусть в хоккей играет
С кого он пример берет?

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Елементарно се крие -- тази жалка КГБ кукла

когато се извършва предателство на Украйна!
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Точно, любой садящийся в кресло президента Украины чёкается Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9311ну на хера это ПОЗОРИЩЕ ,ну какой в сраку это мост, ну зачем повторять ошибки полудурков-попередников ....
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...на украинских автозаправках резко упали цены на бензин и дизельное топливо ...Офіційний курс євро на 26 грудня 2018
Курс НБУ - євро (EUR) 31.31309 грн.
WOG 95й - 30,99грн. дизель 30,99
Офіційний курс євро на 26 грудня 2019
Курс НБУ - євро (EUR) 25.7667 грн.
95й 28,99 грн дизель 27,99 грн.
...
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Не критикуйте преЗедента........в Киеве перед «обменом» стремно.........
А здесь хоть Ивано-Франковщину увидит........не все ж время по рАссийки/Турции/Юрмале кататься..........
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за що 24 мільйони ????? епрст садити скотів треба хто на цьому куску таку суму *******
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А чому підсвинки з кальсонів вискакують в цій темі? Бояться, що їхній кормчий втратить звання Відкривачка? Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 8353
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Сейчас эти же зебилы,что возмущались открытием моста на Шулявке ,будут восхищаться открытием моста бубочкой. Не ищите логику.
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Завідуй фашистская Гєрманія ! Анука скажитє скільки ваша Меркель мостів відкрила ?! Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1660
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Живу в Германии почти 13 лет........, еще ни разу не слышала (хотя может(!) я что-то и пропустила).
Министры всякие - да, а вот Ангелка🙁
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Та це сарказм ! Я впевнений, що Ангела такою ху.....йньою не займається ! Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 4970
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Стидно за Президента...
Такі 'мости' сільський голова відкривати повинен...
А не Президент країни, в кортежі якого, більше десяти елітних автомобілів...
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на останньому фото ...то "місцеві" у камуфляжі чи то його батальйон охорони ?
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А когда открытие железнодорожной части моста ?
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Всі ці мости ведуть в Буковель... Скоро клован на корпоративи до хазяїна в Поляницю по цьому мосту поїде! Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5223
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эвропэтина солидарность буде протестовать.
гончарук,вылазь.
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Вова, не превращайся в попередика, мост и без тебя откроют! Не разменивайся по мелочам, думай о великом: у тебя Свинарчуков целое стадо не посажено!!!
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