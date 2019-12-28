 Зеленский открыл восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.

Зеленский вместе с председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Денисом Шмигалем прошли по восстановленному мосту.

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Металлическая переправа через реку Чечва длиной 108 метров была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пийло - Довге-Калушське Калушского района Ивано-Франковской области.20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседание других.

Общая стоимость восстановительных работ составила 24 млн грн.

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