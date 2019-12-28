 В Антикоррупционный суд направлено дело о хищении газа на 1,4 млрд грн собственниками Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Сейчас обвинительный акт направлен в Антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В хищении газа подозреваются 4 человека: директор ООО "Энергия – Новояворивск", технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол", финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатора схемы - советник директора ООО "Энергия".

"Еще один подозреваемый - директор ООО "Энергия-Новый Раздол" объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

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Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что предприятия-владельцы Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате реализации этой схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а НАК "Нафтогаз Украины" получила убытки на общую сумму более 1,4 млрд грн.

В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых 4 чиновника компаний-собственников ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворивск" и физическому лицу, которое приближенно к народным депутатам.

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В рамках расследования указанного производства Соломенским райсудом Киева был наложен арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворивская ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).