 Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Отмечается, что документ предусматривает предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности внесены изменения в Земельный кодекс, предусматривающие проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.
Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение и хранение янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".
Зебилы понимают только когда их дубиной ро лбу бьют...
Что в данном случае и произошло...уголовная ответсвенность....это реально дороже адмтнштрафа...да шанс реально сесть тоже есть...
А что, у нас нет частных шахт? или нелегальных копанок?
местные коррумпировнные десятилетиями жирующие на янтаре князьки и их крыша ментовская, прокурорская и т.д???
легализировать - это не просто "выродить" закон...это обеспечить его первые шаги на месте..
с того янтаря (нелегального) половина областей его имеющих.... кормиться
и очень мало...единицы.... работают "по белому" соблюдая все законы и подзаконные акты...
даже на уровне тендеров (начала начал) уже мутится-крутится-суетится народец...
а как у нас добывается нефть и газ??? куда он "пропадает"? кто владелец ? почему стали почти все НПЗ, поменяв владельцев (иногда на русо) через офшоры и подставных клоунов...
даже элементарно примитивный простой речной песок и то воруют по-черному, под Киевом, с берегов Днепра, меняя русло и нарушая все экосистемы.... и кому-то дали по щупальцам?
Вот уж державный умище!!!!!
Или хубло подсказал?
Та нет. Само придумало.
Хубло приказало убийц выпустить.
Ви зробили гипероруел.
Ну, зебіли, колись ви все зрозумієте...
Поздравляю зебилов...за что боролись...на то и напоролись...
Если кто то по наивности думает...что вот мужичок с помпой...и стайка мужичков с помпами...смогут купить лицензию...а потом еще выполнить природоохранные мероприятия...то он просто не дружит с головой...
А вот срок уголовный...тот мужичок с помпой...и стая таких мужичков...теперь могут заработать аж бегом...
А при клятом порошенко был всего лишь админштраф...
Нашли кого в пример ставить - патрона коррупции барыгу.
- Що будуєте?
- Майбутнє.
- А чого з гівна..?
- От ще один порохобот приперся!!
На первый-второй - УРЕГУЛИРОВАТЬСЯ!
...
Вольно...
Атыбаты шли солдаты...
Шли солдаты атыбаты?
Это кто же, вашу мать,
Смог солдат-то атыбать?!