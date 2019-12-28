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Все про:закон (2706) Зеленский (4133) янтарь (528)

 Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2240 о регуляции вопроса добычи янтаря в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что документ предусматривает предоставление разрешений на добычу янтаря на определенных земельных участках, в частности внесены изменения в Земельный кодекс, предусматривающие проведение разведочных работ по поиску залежей янтаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение и хранение янтаря. Закон предусматривает строгую ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Это должно помочь улучшить состояние земли после добычи янтаря.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Источник: https://censor.net.ua/n3167839
 
 
 Топ комментарии
 
На наче вже переміг бурштину мафію. І неоднарозово. Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 2284
Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 1324
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вирубку Карпат вже заборонили, а лісів в горах все менше і менше Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 7373 чим більша відповідальність, тим більше заробляють правоохрєнітєльні органи
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барыг все меньше и меньше, а дыра в бюджете все больше и больше.
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барыг все меньше и меньше, а дыра в бюджете все больше и больше.
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Барыги все при деле и защищены зелеными рептилиями.
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это гуд!.. хотя, прочтём ещё сам текст закона..
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вирубку Карпат вже заборонили, а лісів в горах все менше і менше чим більша відповідальність, тим більше заробляють правоохрєнітєльні органи
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Я тоже считаю что это есть гуд...
Зебилы понимают только когда их дубиной ро лбу бьют...
Что в данном случае и произошло...уголовная ответсвенность....это реально дороже адмтнштрафа...да шанс реально сесть тоже есть...
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Эх, чуть, чуть Пэтруха опоздал.
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Ты меня когда-нибудь точно ухайдокаешь своими комментариями просто дам дубаря со смеху.
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На наче вже переміг бурштину мафію. І неоднарозово.
Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 1324
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за такими речами треба слідкувати Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 4133 уяви собі, щоб було, якби сцанич не підписав цього указу
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Так от я і хвилююся... Новий Рік під загрозою. Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 4338
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Та який там Новий Рік... Це ж Фімбулвінтер і Ragnarok...
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Вот и "песенки" конец,то есть беспределу.Давно надо было легализовать.
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Дурак ты Саша! Просто талоны, у кришивателей, теперь будут дороже!
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Олександр Рем-чучело.Крышевать теперь будет государство,а мзда станет налогами.Дотэпал недалекий?Это при Пэци пять лет янтарь крышевали.Теперь крышевалка усохнет,как усохла "Кузня на Рошенского".
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Ты, кацап, также далек от клондайков, как и от Украины. А кто при Порохе крышевал янтарь?
А что, у нас нет частных шахт? или нелегальных копанок?
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Олександр Рем-ой и дэбил.А кто при Порохе крышевал "бриллиантовых прокуроров",продажных ментов,и таможню?Идиот или прикидываешься?
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Рябошапка наверное с Чумаком.Что не знал,безмозглое чучало?Сходи к ним,потолкуй,может договоришься?
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Ну если кришеватели поменялись, хоть и не все, Аваков например, но остались, то что изменит принятие Закона? А кацапсинка?
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Олександр Рем,ты тупой как сибирский валенок.Крышуют чорный рынок,чорный нал,а не белый.Белый рынок законами регулируется,решениями суда и безналичными расчетами через банки.Неучь штоли.или неграмотный?При белом рынке "крышеватели" рейдерами или вымогателями называются,ТУПИЦА.
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Ох и тупой ты кацапсинка! При наличии абсолютно легальных шахт, существуют масса нелегальных копанок. А теперь примени эту кальку на янтарь. Решение суда? Печерского? Ты идиот?
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кто будет выдавать лицензии или разрешение на добычу? кто будет определять "квадрат" или делянку? кто ее будет на местности обозначать и охранять? кто будет контролировать границы делянки и какое наказание за их нарушение? кто будет контролировать объемы добычи? ее хранение? и сбыт? кто будет выдавать разрешение на использование помп и другой техники? кто будет отвечать за восстановление ландшафта после выработки?
местные коррумпировнные десятилетиями жирующие на янтаре князьки и их крыша ментовская, прокурорская и т.д???
легализировать - это не просто "выродить" закон...это обеспечить его первые шаги на месте..
с того янтаря (нелегального) половина областей его имеющих.... кормиться
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Вася Шевченко f77d76ba.Знаешь сколько сейчас в стране разных карьеров по добыче различных полезных ископаемых есть?Ото без тебя умника не разобрались на кого и как регистрировать,и как налоги с добытого из недр земли ,платить.А как добывают у нас нефть и газ?Так и с янтарем будет.Придумал сам себе "теорему Пифагора" и загордился.Пора опустить тебя на землю-"математик"-двоешник.
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Уважаемый! Вы даже не представляете сколько у нас карьеров и добыч...на каждом шагу...
и очень мало...единицы.... работают "по белому" соблюдая все законы и подзаконные акты...
даже на уровне тендеров (начала начал) уже мутится-крутится-суетится народец...
а как у нас добывается нефть и газ??? куда он "пропадает"? кто владелец ? почему стали почти все НПЗ, поменяв владельцев (иногда на русо) через офшоры и подставных клоунов...
даже элементарно примитивный простой речной песок и то воруют по-черному, под Киевом, с берегов Днепра, меняя русло и нарушая все экосистемы.... и кому-то дали по щупальцам?
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Красава,мля. Все для блага страны.
Вот уж державный умище!!!!!
Или хубло подсказал?
Та нет. Само придумало.
Хубло приказало убийц выпустить.
Ви зробили гипероруел.
Ну, зебіли, колись ви все зрозумієте...
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Копальщики янтаря массово голосовали за чувачка...и в итоге получили закон с уголовной ответственностью...
Поздравляю зебилов...за что боролись...на то и напоролись...

Если кто то по наивности думает...что вот мужичок с помпой...и стайка мужичков с помпами...смогут купить лицензию...а потом еще выполнить природоохранные мероприятия...то он просто не дружит с головой...
А вот срок уголовный...тот мужичок с помпой...и стая таких мужичков...теперь могут заработать аж бегом...
А при клятом порошенко был всего лишь админштраф...
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В то время, как во всём мире - уголовная ответственность!
Нашли кого в пример ставить - патрона коррупции барыгу.
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Голос Пердіти 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇦‏ @GolosPerditu27 23 часа назад

- Що будуєте?
- Майбутнє.
- А чого з гівна..?
- От ще один порохобот приперся!!
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Бурштинокопачі масово будують і скупляють житло у Рівному. Не бажають жити в тій пустелі, що раніше називалася лісом, та й копати вже нічого, от і потяглися ближче до цивілізації.
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Добыча янтаря - р-равняйсь! Смир-р-рно!
На первый-второй - УРЕГУЛИРОВАТЬСЯ!
...
Вольно...
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Згадалося (про кацапську армію):

Атыбаты шли солдаты...
Шли солдаты атыбаты?
Это кто же, вашу мать,
Смог солдат-то атыбать?!
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Как мыли янтарь при Падлошенко так и моют, и ты же мразь зелёная с этих тоже что то имееш
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Барыга, конечно, запустил все законы нормального мира. Ему некогда было.
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не забудьте сделать так,чтобы через год всем янтарем Украины заправлял один человек. например как сделали с грецким орехом. в прошлом году цена была 180 грн за кг а сейчас 100-120. сам можеш скупить хоть 100 тонн но хрен вывезеш из Украины, какой то генерал под собой все держет
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