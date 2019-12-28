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 Политика Украины
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 Не может быть абсолютной чистоты в условиях необъявленной войны, - замгенпрокурора Чумак о списках на обмен удерживаемыми лицами

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак, комментируя формирование списков для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, считает, что в условиях необъявленной войны не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях.

Об этом Чумак написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов". Это не мои слова. Это сказала Голда Меир", - заявил замгенпрокурора.

Позже, отвечая на слова пользователей Фейсбука о том, что подобные решения являются позором и неуважением к семьям погибших на Майдане, Чумак добавил, что "переживет позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Напоминем, сегодня в Киевском апелляционном суде проходит рассмотрение жалобы защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле протестующих участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года о продлении им срока содержания под стражей.

Прокурор Сергей Куцый на заседании суда подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Также читайте: Если России выдадут бойцов "черной роты" "Беркута", за убийства на Майдане не ответит ни один исполнитель, - Бутусов

Не может быть абсолютной чистоты в условиях необъявленной войны, - замгенпрокурора Чумак о списках на обмен удерживаемыми лицами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167838
 
   
 Топ комментарии
 
«Позже, отвечая на слова пользователей Фейсбука о том, что подобные решения являются позором и неуважением к семьям погибших на Майдане, Чумак добавил, что "переживет позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой". Источник: https://censor.net.ua/n3167838»

«Тот, кто между войной и позором, вьібирает позор, получает, и ВОЙНУ и ПОЗОР !»
Уінстон Черчілль.


(Передайте Чумаку)
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а на кого будете обменивать очередных заложников параши, которых она быстро наберет. так и будете сливать постоянно
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Ты его спрашивал ? Может он хочет с радостью поменят Медведчука, что бы путина кум не сидел в украинской тюрьме?
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Обмінювати "отпетых уголовников" на наших ватних туристів в засрашці, на дезертирів- алкашів можуть тільки ідіоти з позеленівшими мозгами!!!
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ну не все же такие хеори как ты, сидя на диване.
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Та куда мені до тебе..словесного героя цензора!
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да уж не тупой порохобот, как тут некоторые.
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Якщо "тут некоторые" це і до мене відноситься то ти не вгадав..ніколи не був порохоботом..не голосував і завжди критикував ПЕ..але на відміну від тебе я не піддався на зомбування телеящиком і в мене не позеленіли мізки!
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Позеленіння головного мозку швидко не проходить..а для декотрих це назавжди..
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Чумак чмо прокацапське, що було при Грицацуєві в першому турі,тепер ба! вєлікій зеполітік, зам, мля, плокулола. 'Хвиля' Чумака скінчиться на каштанах.
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На подтанцовці у клоуна. Обов язково подарую балеткки. Блазень ФУ...
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Я ДУМАЮ ПА-РАША СПЕЦИАЛЬНО ВНОСИТ В СПИСКИ НА ОБМЕН УБИЙЦ ЧТО Б ПОДНЯТЬ ВОЛНУ НЕДОВОЛЬСТВИЯ В НАДЕЖДЕ НАКАЛЕНИЯ ОБСТАНОВКИ. ПО СУТИ ПОСЛЕ ОБМЕНА ОНИ СВАЛЯТ В ПА-РАШУ ИЛИ БУДУТ ГНИТЬ В ЛУГАНДОНЕ. ОНИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ, ПАРУ УБИЙЦ МАЙДАНА ПРИГЛАСЯТ К СЛИВНОМУ БАЧКУ, ГДЕ ОНИ РАССАЖУТ ЧТО ВОЙНУ НАЧАЛО США
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Я уже писал , что евреям Коломойский и еврейка Моника Зеленски нужно что украинцы ссорились и уничтожили друг друга , коме это не понятно ?
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а на кого нужно менять? На честных порядочных касабоф? где их взять?
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зы. ну то есть оффиссс..... раскачивают....
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арестуйте Мертвечука!
его одного можно обменять на всех наших заключенных в
мацковии
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кто тебе сказал,шо ***** за мертвечука впряжется? Не може бути абсолютної чистоти в умовах неоголошеної війни, - заступник генпрокурора Чумак про списки на обмін утримуваними особами - Цензор.НЕТ 9704ему бабло в виолончелях дороже...
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Молодец Чумак.Завтра Украина встречает настоящих Героев,а не вопящих!
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можно было их поменять на цензоровских порохоботов
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или на одну наркозависимую зелёную шмарклю
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Ага..зустріне..ватних туристів і алканавтів-дезертирів..
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Хай застрільться.... але перед цим помиється бо ганьбу треба змивати.
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а кто запрещал ее не объявлять??? что за чушь
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а кацапня керосинчику в костер подливает...мол алкашей-туристов.нету еще списков,и никто не знает,кто там будет.
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А як же ті діти, яких повбивали ці виродки? Їх можна вже не любити і забути? Попіл Клааса не б'ється в груди чумака? Яка ницість і недалекоглядність! Зеленський з його ублюдочною командою з кожним днем все огидніший.
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Для нього ці діти пусте місце..головне щоб фільму гарну зняти і трохи підняти рейтинг в зеленому стаді..от і все..
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