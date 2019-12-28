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 Враг применил запрещенные 120-мм минометы у Орехово, с начала суток на Донбассе потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 6 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" - вблизи Широкино (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Авдеевки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, в районе населенного пункта Крымское враг применил вооружение БМП, рядом с Орехово - миномет калибра 120 мм (5 мин), неподалеку от Новолуганского дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что 28 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов. Ранения получил один боец ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3167837
 
 
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Ворог застосував заборонені 120-мм міномети біля Оріхового, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5155

Еленовка КПВВ
кормильцы в очереди к карателям за пенсиями и продуктами...

Ворог застосував заборонені 120-мм міномети біля Оріхового, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5320

....
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Так с 1.01.20 окончательное перемирие, ведь так?
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