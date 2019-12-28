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 Политика Украины
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Все про:награда (1225) Загороднюк (100)

 РФ не изменит своих планов атаковать Украину, наша задача - стоять на своем, отстаивать независимость, - Загороднюк

Военнослужащие получили государственные награды в знак уважения государства "к тем, кто на разных фронтах борется за мир в Украине".

Об этом в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2019-м война не заканчивается. Россия, наш враг, не меняет своих планов атаковать Украину.

Наша работа не заканчивается. И прежде всего это касается десятков тысяч военнослужащих, находящихся в зоне ООС. Именно они охраняют мир и обеспечивают спокойную жизнь миллионов других украинцев. Спасибо за это!", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

По словам главы Минобороны, врученные 13 военнослужащим 28 декабря государственные награды - "символический шаг, демонстрирующий уважение государства к тем, кто на разных фронтах борется за мир в Украине".

"И не за любой мир, а такой, что звучит в унисон с национальными интересами и ценностями государства.

К сожалению, наши ценности - уважение к человеку, закону, свободе и тех, кто нас окружает, - не совпадают с ценностями России. И они их, судя по всему, не поймут. Выход один - стоять на своем, отстаивать территориальную независимость и никогда не признавать ни оккупации Крыма, ни оккупации Донбасса", - отметил Загороднюк.

Он также поблагодарил награжденных и всех защитников Украины, которые "побеждают врага на суше, на море, в воздухе, на дипломатическом и информационном фронтах".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

РФ не изменит своих планов атаковать Украину, наша задача - стоять на своем, отстаивать независимость, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167836
 
   
 Топ комментарии
 
еще есть куда отводить ВСУ за ради Мира...
Работы не початый край...
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Теперь твоя очередь идти на контракт. Будешь сидеть в окопе и не стрелять - лафа.
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Когда шоколадное чучело издевалось над страной,вас это не смущало же.Так что мимо.
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Робота вручати й отримувати нагороди - нафуя взагалі така робота?
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никто и сомневается что ваша работа не прекращается. Еще в той армии валять и валять
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У тебя есть уникальный шанс пойти на контракт с 2 января и недопустить "валять и валять"!
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Теперь твоя очередь идти на контракт. Будешь сидеть в окопе и не стрелять - лафа.
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А твой удел: раньше быть "дякулой", а ныне истерить про зраду и "фсьо прапала! ", лежа на боевом диване?
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На каких колчаковских фронтах трусы пачкал?
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не, ну в Дебальцево, Илловайске... оно конечно, для героев, поспокойнее было... Даже в ДАПе можно было отдохнуть... не то, что сейчас...
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Пока ты валяешь тут клавиатуру,а мог бы взять уже мацкву.Но увы п..дь и делать это абсолютно две разные вещи.
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Почему он должен брать мацкву ? Пусть мацкву берут зебилы, которые проголосовали за ЗЕ и его план "не стрелять". Пусть отправляются в окопы и на собственной шкуре почувствуют все прелести этого "мирного плана".
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У вас конгетивный диссонанса.Воевать хотите с парашей вы.Вперед.Никто не мешает.Почему те кто понимают бессмысленность этого должны туда идти.Ни как не смущает отсутствие логики?
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Что значит "те кто понимают бессмысленность" ? Когда вы голосовали за клоуна стучавшего по пианине буем, тогда это для вас это не было бессмысленностью, а теперь вы вдруг вспомнили про логику... и где после этого вы, а где логика Наша работа в 2019 году не заканчивается, - Загороднюк поблагодарил всех защитников Украины - Цензор.НЕТ 3066
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Когда шоколадное чучело издевалось над страной,вас это не смущало же.Так что мимо.
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Петя дал Украине безвиз, ассоциацию с ЕС, томос, воссоздал армию, отвоевал у оккупантов 2/3 территории Донбасса, добился введения мировым сообществом санкций против россии... Зеленский отдал часть отвоеванной территории оккупантам, выпустил на свободу террористов и подарил путину 12.5 млрд долларов. Именно за это вы, россияне, ненавидите Порошенко и любите Зеленского.
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Петя дал Томоса... А где Джериус делся?
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еще есть куда отводить ВСУ за ради Мира...
Работы не початый край...
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а ты уже отвоевал пядь земли? Героем стал? Или на диване оно и воюется поспокойнее? Тогда чувствуешь себя более уверенно, чем в окопах...
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Ще не все розвалив??? Доведеться над тим працювати ще???
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Ну да, одні будуть захищати Україну й гинути, як зараз, а другі, типу клоунів і загороднюків, будуть отримувати тридцять серебреників від олігархів і Путіна за те, що саджають у тюрми захисників України !!!
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У загороднюка чесний бізнес з мокшанами. Він продає їм бурове обладнання
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Так и у Пети не менее честный бизнес был с мокшанами... Вас тогда это не тревожило?
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согласен!!! В тюрьмы нужно сажать преступников!!! Даже, если он был "захисником України". Такое тоже бывает. Захисники - они не боги, бывает и они, возвращаясь в мирную жизнь, не найдя себе применение мирное, возвращаются к тому, что умеют - убивать. Они берут заказ, убивают, получают бабло и счастливы тому, что им найдено применение. И тут уже не важно, "захисник он України" или обычный бандит и преступник. Нарушил КПК - пожалуйте в хату на петушню. Очень хочется, чтобы их посадили на петушню. И дело тут не в защите Украины. А дело в том, что он (она) является ПРЕСТУПНИКОМ.
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Петя ваш с сынком много "назахищав і нагинув"? Давайте конкретикой... Сколько погибло человек в АТО (ООС) при Пете и сколько при Зеленском? Обычная математика. Вот вам и ответ. Кто сколько уничтожил людей.
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...наворотник, смотри не оттдави свой, пока на нем стоять будешь...
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хуже нынешнего министра обороны только главнокомандующий..
так... просто впечатления ))))
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мне вот интересно: а если, вдруг, Россия не нападет... Ну бывает такое ведь...Вот возьмет и не нападет... Что будут говорить упоротые? Как они будут объяснять столь конфузный конфуз?
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серьезно???? Снарядом по кстрюле получил? Если бы ваш Турч Крым не сдал - все бы было нормально. А вы, суки, спровоцировали отход Крыма, а теперь ноете...
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Суки - в Кремле, а Турчин - их агент, то есть ваш шпиен.
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серьезно???? Снарядом по кстрюле получил? Если бы ваш Турч Крым не сдал - все бы было нормально. А вы, суки, спровоцировали отход Крыма, а теперь сопли по фейсу растираете
...
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Доки виродки існуватимуть, - доти знищуватимуть Все довкола
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полностью поддерживаю, министра обороны.
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вести кремля сливки 24 канал тока началась
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роССия, планируя широкомасштабную военную операцию, по возвращению своей бывшей колонии - Украины, в новое колониальное стойло, наперед задумалась о продажах нефти и газа в Европу, минуя территорию возможного театра военных действий. Одно дело, когда сытая Европа в тепле, совсем другое, когда начнет мерзнуть
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Россия пошла по пути " не спорь с дураком, сам дураком станешь". Она решила дурака обойти по северному пути. Но вы же невгамовні. Вам плетка нужна. Притом, латексная.
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Обосралась, Рассейка, а не обошла. Сп2 остановлен. Дурака Путина заставили раскошелиться, а потом засунули ему в рот кожаную флейту. Рассее пестец, алень. Холодильник победил Скабееву.
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та не вопрос... Россия и мост Керченский не построила, и поезда по нему не пустила...
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Россия пошла по пути " не спорь с дураком, сам дураком станешь". Она решила дурака обойти по северному пути. Но вы же невгамовні. Вам плетка нужна. Притом, латексная.
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ЧТО ТО НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ, ПОКА В ТЫЛУ СВОИ ГНИДЫ ДЕЛАЮТ ВСЕ ЧТОБ УКРАИНА НЕ ПОБЕДИЛА
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Атаковать, кацапы, могут тока свое собственное очко. При серьезной войне с Украиной рассеянский народ взбунтуется. На Маскве итак жопа полная, не хватало им еще войны.
А вот Лукашенко крепко пощупают. Там можно все порешать малой кровью, епнув Бацьку. Вот этот белорусский корм и будут скармливать кацапскому народу.
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т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
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Не тупи. Я веду речь о полномасштабной войне, с десятками тысяч кацапских гробов.
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ты не ответил
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тебе мало Илловайска и Дебальцево с ДАПом? Тебе нужна полномасштабная война, упоротыш диванный....
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тебе мало Илловайска и Дебальцево с ДАПом? Тебе нужна полномасштабная война, упоротыш диванный....
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т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
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т.е., ты отрицаешь, что мы воюем с Россией???
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и не говори, вот на днях же зеля утвердил план по обеспечению руцкой военной машины на добавление 12 лярдов к буджету, а кое кто призывает за квартал, за Нелохо в 42 года.
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Та вы так отстаиваите твари,по несколько десятков составов в день по жд ходят туда сюда в лднрию с товарами, харчами
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О да тут какое то казламордое в клаве рогами застряло😂😂😂🌷
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ну хоть этот зеленый в реале находится))) а когда зелю вытянет в реальность?
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