 Наша работа в 2019 году не заканчивается, - Загороднюк поблагодарил всех защитников Украины

Об этом в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2019-м война не заканчивается. Россия, наш враг, не меняет своих планов атаковать Украину.

Наша работа не заканчивается. И прежде всего это касается десятков тысяч военнослужащих, находящихся в зоне ООС. Именно они охраняют мир и обеспечивают спокойную жизнь миллионов других украинцев. Спасибо за это!", - подчеркнул он.

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По словам главы Минобороны, врученные 13 военнослужащим 28 декабря государственные награды - "символический шаг, демонстрирующий уважение государства к тем, кто на разных фронтах борется за мир в Украине".

"И не за любой мир, а такой, что звучит в унисон с национальными интересами и ценностями государства.

К сожалению, наши ценности - уважение к человеку, закона, свободы и тех, кто нас окружает, - не совпадают с ценностями России. И они их, судя по всему, не поймут. Выход один - стоять на своем, отстаивать территориальную независимость и никогда не признавать ни оккупации Крыма, ни оккупации Донбасса", - отметил Загороднюк.

Он также поблагодарил награжденных и всех защитников Украины, которые "побеждают врага на суше, на море, в воздухе, на дипломатическом и информационном фронтах".

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