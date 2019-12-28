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 Политика Украины
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Все про:награда (1225) Загороднюк (100)

 Наша работа в 2019 году не заканчивается, - Загороднюк поблагодарил всех защитников Украины

Военнослужащие получили государственные награды в знак уважения государства "к тем, кто на разных фронтах борется за мир в Украине".

Об этом в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2019-м война не заканчивается. Россия, наш враг, не меняет своих планов атаковать Украину.

Наша работа не заканчивается. И прежде всего это касается десятков тысяч военнослужащих, находящихся в зоне ООС. Именно они охраняют мир и обеспечивают спокойную жизнь миллионов других украинцев. Спасибо за это!", - подчеркнул он.

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По словам главы Минобороны, врученные 13 военнослужащим 28 декабря государственные награды - "символический шаг, демонстрирующий уважение государства к тем, кто на разных фронтах борется за мир в Украине".

"И не за любой мир, а такой, что звучит в унисон с национальными интересами и ценностями государства.

К сожалению, наши ценности - уважение к человеку, закона, свободы и тех, кто нас окружает, - не совпадают с ценностями России. И они их, судя по всему, не поймут. Выход один - стоять на своем, отстаивать территориальную независимость и никогда не признавать ни оккупации Крыма, ни оккупации Донбасса", - отметил Загороднюк.

Он также поблагодарил награжденных и всех защитников Украины, которые "побеждают врага на суше, на море, в воздухе, на дипломатическом и информационном фронтах".

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Источник: https://censor.net.ua/n3167836
 
   
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Робота вручати й отримувати нагороди - нафуя взагалі така робота?
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никто и сомневается что ваша работа не прекращается. Еще в той армии валять и валять
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У тебя есть уникальный шанс пойти на контракт с 2 января и недопустить "валять и валять"!
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Теперь твоя очередь идти на контракт. Будешь сидеть в окопе и не стрелять - лафа.
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А твой удел: раньше быть "дякулой", а ныне истерить про зраду и "фсьо прапала! ", лежа на боевом диване?
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Пока ты валяешь тут клавиатуру,а мог бы взять уже мацкву.Но увы п..дь и делать это абсолютно две разные вещи.
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еще есть куда отводить ВСУ за ради Мира...
Работы не початый край...
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Ще не все розвалив??? Доведеться над тим працювати ще???
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