 1,07 миллиона гектаров, - Госгеокадастр завершил инвентаризацию земель сельхозназначения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

Отмечается, что общая площадь проинвентаризованных земель - 1,07 млн гектаров.

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Показатели по состоянию на 28 декабря 2019 года:

проведение топографо-геодезических работ на земельных участках - 1,07 млн га (106%);

государственная регистрация земельных участков в ГЗК - 1,07 млн га (106%) (за неделю +0,11 млн га (+ 11%));

утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель - 1,07 млн га (106%) (за неделю +0,25 млн га (+ 25%)).

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