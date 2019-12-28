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 1,07 миллиона гектаров, - Госгеокадастр завершил инвентаризацию земель сельхозназначения

Госгеокадастр в полном объеме завершил запланированную до конца текущего года инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

Отмечается, что общая площадь проинвентаризованных земель - 1,07 млн гектаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мораторий на продажу земли продолжит действовать и после 1 января 2020 года, - Госгеокадастр

Показатели по состоянию на 28 декабря 2019 года:

проведение топографо-геодезических работ на земельных участках - 1,07 млн га (106%);

государственная регистрация земельных участков в ГЗК - 1,07 млн га (106%) (за неделю +0,11 млн га (+ 11%));

утверждение технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель - 1,07 млн га (106%) (за неделю +0,25 млн га (+ 25%)).

Также читайте: Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га

Источник: https://censor.net.ua/n3167833
 
 
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Всего лишь для 100 латифундистов землицы хватит...
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Каких 100? 10 скупят ,таких как Коломойский, уже руки чешутся. И пипец Украине. Переименуют в Израиль.
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Вручну рахували чи компутер порахував?
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Они считать не умеют. Им посчитал Коломойский.)
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Подготовились к разбазариванию земли. Это же надо такое 50 тыс га минимум на продажу. И кто же купит? Олигархи. Все для них, все для преступности с баблом. А народ в мусорку. Разорили людей, сделали нищими мизерными зарплатами и пенсиями, а сейчас выбивают у них из-под ног еще и землю. И еще секонды запрещают, чтоб и нищие были и голодные и голые и без земли. Вот истинные слуги народа. Вот их истинное рыло, этих волков в овечьей шкуре.
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