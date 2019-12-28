 "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города

Об этом заявил российский одиозный политик Алексей Пушков в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Пушкова, на месте Херсона в 1778 году была основана русская крепость, которая стала "первой базой российского флота на Черном море".
"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить". Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Черном море. Чем-чем, а "исконно украинским" он никогда не был", - высказался Пушков.
Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться". В ответ Херсонский горсовет принял обращение. В нем отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".
"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.
Ранее мы сообщали, как Владимир Путин фактически обвинил Владимира Ленина в передаче Украине "исконно русского Донбасса". В то же время на эти слова Путина уже ответил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов: он напомнил, что в минувшем столетии аналогичные желания Гитлера привели к самой кровавой войне в истории человечества и миллионным жертвам. "После этого останутся только "исконно русские" болота в районах Москвы", - сказал Турчинов.
Нагадуємо, країна під назвою «РоССія», з'явилась на картах тільки з 1721 року.
Сказано же.
Вот уж, действительно, - лучше бы этот пушков помолчал
Санкции за северный поток помогут фрау.
і свій писок прикрив.
Ветхий Завет
Пятикнижие Моисея
Бытие
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
Но мало кто знает - Бог был исконно русский!!!
-------------------------
А вам пушков, я советую вспомнить принципиальную догму и к чему её нарушение всегда приводит:
Не желайте большего, чем имеете - иначе останетесь ни с чем, как та старуха у разбитого корыта!
И вы уже попрали это Правило - возжелали бОльшего. И сотни лет тому возжелав и остались без того что имели, ну, и теперь снова возжелав отхватить бОльшего - сами знаете конец.
Или, пушков, примите закон и запретите, ***, эту свою же сказку, ибо она противоречит тому, что у вас в крови - "желать большего и большего любым способом, не взирая каков будет конец.
Вот теперь и считается, что Одесса - это чисто плод Российской империи. Далеко смотрела, немецкая ********...
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=uk&text=Mosque%0AMoscow
"Совпадение?...." (с).....
Я народився В ХЕРСОНІ!!
Перша та рідна МОВА- УКРАЇНСЬКА!
***** вам на свинособаче рило!!