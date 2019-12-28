EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  2854  71
Все про:Россия (74670) угрозы (652) Херсон (621) Пушков (39)

 "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города

Херсон якобы никогда "исконно украинским" никогда не был, а возник в XVIII веке как русская крепость.

Об этом заявил российский одиозный политик Алексей Пушков в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Пушкова, на месте Херсона в 1778 году была основана русская крепость, которая стала "первой базой российского флота на Черном море".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мисс Львов 2018" Болюх пожаловалась российским пропагандистам на "репрессии" в Украине. ВИДЕО+ФОТО

"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить". Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Черном море. Чем-чем, а "исконно украинским" он никогда не был", - высказался Пушков.

Иногда лучше молчать, - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города 01

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться". В ответ Херсонский горсовет принял обращение. В нем отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.

Также читайте: Российский телеканал СТС покажет сериал производства студии "Квартал 95"

Ранее мы сообщали, как Владимир Путин фактически обвинил Владимира Ленина в передаче Украине "исконно русского Донбасса". В то же время на эти слова Путина уже ответил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов: он напомнил, что в минувшем столетии аналогичные желания Гитлера привели к самой кровавой войне в истории человечества и миллионным жертвам. "После этого останутся только "исконно русские" болота в районах Москвы", - сказал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3167828
 
 
 Топ комментарии
 
скоро эти поцы напишут к Богу бюмагу что Они кацапы создали мир а не он.. ну ну маразм крепчает ....
 показать весь комментарий
 
Кстати, а как немка Екатерина II 1729-го года рождения умудрилась основать город 2500 лет тому назад, и почему дала ему такое странное не немецкое и даже не русское название - Χερσών?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пушков- кацапская пропагандистская свинья, редкий сатанист и антиукраинское дерьмо, такой же как Сурков и другие вонючие свиньи.
 показать весь комментарий
 
 
«На картах з початку XVII ст. і практично до середини XVIII-го на місці ********* Херсона розташовувалося місто Біліховичи, Білховичи. У книзі Себастьяна де Учедо «Покажчик відомого світу» 1672 року, позначено міста: Очаків, Білховичи, Качибей, Вінарадна, Крапезаді, Андріїв[6]. У книзі Германа Моля «Система Географії» 1701 року, позначено міста: Очаків, Білховичи, Качибей[7]

Нагадуємо, країна під назвою «РоССія», з'явилась на картах тільки з 1721 року.
 показать весь комментарий
 
 
скоро эти поцы напишут к Богу бюмагу что Они кацапы создали мир а не он.. ну ну маразм крепчает ....
 показать весь комментарий
 
 
Богу и всеми миру давно наплевать на умозаключения из России. Все улыбаются и срут на плешь, улыбаются и срут. Вся эта бредятина для внутреннего использования.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а как немка Екатерина II 1729-го года рождения умудрилась основать город 2500 лет тому назад, и почему дала ему такое странное не немецкое и даже не русское название - Χερσών?
 показать весь комментарий
 
 
Придурок, а землю и НАСЕЛЕНИЕ мокшане с собой принесли? И строили на пустом месте? Ура, опять новая история из засранска
Вот уж, действительно, - лучше бы этот пушков помолчал
 показать весь комментарий
 
 
Смех смехом а смотрите на вещи реально. Мокшане на крыме и дамбасе не остановятся. Ето на заметку дебилам тем кто хочет мира и думает что он настанет.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного.
Санкции за северный поток помогут фрау.
 показать весь комментарий
 
 
А можно ссылочку на ресурс, откуда ты притащил это дерьмо.
 показать весь комментарий
 
Ага! И Харьков - исконно русский. И Одесса, Запорожье и Днепр. Ну у вас и хотелка. Морда не треснет! "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города - Цензор.НЕТ 8665
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную писати назву міста Херсон російською-Хервам!
 показать весь комментарий
 
 
да-да...и название города чиста козломордое... имелся в виду сон хера... ну вот представьте, спит себе руский хер и видит рускай сон... рюзьке, всё вокруг рюзьке... и табло у петушкова настолько рюзьке, что начинает казаться, что он - сын хера...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо они там курят на макшанских болотах...Херсон николи не був росийськой крепостью, а сразу появился как украинский город...этож всем известно... "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города - Цензор.НЕТ 4970
 показать весь комментарий
 
 
А Пушкову відомо, що ці землі до цього не були російськими?
 показать весь комментарий
 
 
Да агрессору наплевать были или нет. Вообще не важно. Он нацелен на захват территорий.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем постить высеры душевнобольных
 показать весь комментарий
 
 
Пушканчик ....а крепость, кто строил? А ну ка удиви? Уйгуры и аленеводы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Крепость строили хлопци в шароварах и с чубами.
 показать весь комментарий
 
порадив би фуйлу помовчати
і свій писок прикрив.
 показать весь комментарий
 
 
Пучков давно не получал сочно в табло.
 показать весь комментарий
 
 
"Херсонес" греческий порт. Иногда лучше читать.
 показать весь комментарий
 
Херсонес, вообще то, в Крыму. Но Херсон тоже не на голом месте возник.
 показать весь комментарий
 
А все помнят?
Ветхий Завет
Пятикнижие Моисея
Бытие
1 В начале сотворил Бог небо и землю.

Но мало кто знает - Бог был исконно русский!!!
 показать весь комментарий
 
 
У відповідь П(єт)ушкову було виконано українську народну пісню "Ой та з@лупилась на хмую шкуринка..." (с)
 показать весь комментарий
 
 
этот Пушок не хочет сказать спасибо князю КИЕВСКОМУ Долгорукому который в 1156 основал в болотах Москву? "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города - Цензор.НЕТ 9762
 показать весь комментарий
 
 
Блин!!! Они там все такие? Чем дальше, тем тупее!!! Уж лучше бы молчал, глядишь за умного приняли бы.
 показать весь комментарий
 
Да при чём тут тупость, тормоз? Это не тупость, это - агрессия!
 показать весь комментарий
 
 
Такі заяви російських високопосадовців є відвертим висуванням територіальних претензій до України. Це означає, що Росія готує нове вторгнення. Після таких заяв, якби в нас був Президент України, він мав би вийти з усіх переговорів з Росією, розірвати дипломатичні стосунки, запровадити військовий стан та оголосити мобілізацію. Але клоун все стерпить і буде зустрічати російських окупантів в кокошнику з хлібом та сіллю.
 показать весь комментарий
 
 
А що ПреЗедент відповісти не взмозі путіну, та його шутам, чи не хоче провокувати , а то нападе...
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда, Парашку следует передать Монголии.
 показать весь комментарий
 
 
Цей мудак знає, хто був моряками??? Лапті з мокшанських болот??? Муділо ******...
 показать весь комментарий
 
 
так... І лампочку вигадав ілліч, а паровоз брати черепанови...
 показать весь комментарий
 
 
Новина - повна дурня, і у новині повна дурня.
 показать весь комментарий
 
Это не дурня. Это логика, которой будет руководствоваться Россия в дальнейшем. Это серьезно.
 показать весь комментарий
 
 
Вони (русскіє) чи дурнуватими вже народжуються, чи курси які проходять?
 показать весь комментарий
 
 
_Это не глупость, глупцы! Это претензия агрессора на нашу землю. Разницу пора бы уж и видеть.
 показать весь комментарий
 
 
они и на море претендуют...а ведь сами ни дня не копали, лапти тупые... "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города - Цензор.НЕТ 3416
 показать весь комментарий
 
Та ми, як Ви кажете, "глупцы" це дуже добре розуміємо, а ось наші нові керманичі, напевне, що не розуміють. Бо Гарант ні пари з вуст, на подібні заяви не реагує. А мав би.
 показать весь комментарий
 
Народжуються. Бо в них є один маленький, але критичний "бонус", ось цей:

"Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города - Цензор.НЕТ 8546
 показать весь комментарий
 
 
этот кацапский придурок со ртом до ушей может нам украинцам объяснить какое отношение его РФ которой столько же лет сколько Незалежной Украине имеет к рашистской империи 18 века? блин нам точно надо зарыть обратно Черное море вокруг крыма чтобы рашка навеки успокоилась!!!
 показать весь комментарий
 
 
надо пробку вытащить и вся вода из Чёрного моря стечёт...
 показать весь комментарий
 
 
...по найближчому слонові збіжить на черепаху, а потім - у Вічний Океан.
 показать весь комментарий
 
 
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» Марк Твен
 показать весь комментарий
 
Ну что, орда есть орда. Запрограммированы на отчуждение земель от других народов. То, что потом с этими землями они ничего путного не делают, для них уже значения не имеет.
 показать весь комментарий
 
"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить"
-------------------------
А вам пушков, я советую вспомнить принципиальную догму и к чему её нарушение всегда приводит:
Не желайте большего, чем имеете - иначе останетесь ни с чем, как та старуха у разбитого корыта!
И вы уже попрали это Правило - возжелали бОльшего. И сотни лет тому возжелав и остались без того что имели, ну, и теперь снова возжелав отхватить бОльшего - сами знаете конец.
Или, пушков, примите закон и запретите, ***, эту свою же сказку, ибо она противоречит тому, что у вас в крови - "желать большего и большего любым способом, не взирая каков будет конец.
 показать весь комментарий
 
На месте основании Одессы, например, тоже был город с крепостью. На просьбу архитекторов Одессы использовать уже имеющиеся сооружения Екатерина приказала снести их нахер, чтобы и следов не осталось. Зачем, спросили инженеры? Ничего вы не понимаете в политике, господа, - ответила Катя. - Все снести и строить заново!
Вот теперь и считается, что Одесса - это чисто плод Российской империи. Далеко смотрела, немецкая ********...
 показать весь комментарий
 
«для повышения процентного соотношения пролетариата».
 показать весь комментарий
 
А ХУ-ХУ НЕ ХО-ХО, КАЦАПЧЕГИ?!
Я народився В ХЕРСОНІ!!
Перша та рідна МОВА- УКРАЇНСЬКА!
***** вам на свинособаче рило!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх