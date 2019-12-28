 "Иногда лучше молчать", - российский политик Пушков угрозами ответил мэру Херсона Николаенко относительно принадлежности города

Об этом заявил российский одиозный политик Алексей Пушков в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Пушкова, на месте Херсона в 1778 году была основана русская крепость, которая стала "первой базой российского флота на Черном море".

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"Мэру Херсона надо бы следовать пословице "иногда лучше молчать, чем говорить". Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Черном море. Чем-чем, а "исконно украинским" он никогда не был", - высказался Пушков.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться". В ответ Херсонский горсовет принял обращение. В нем отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.

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Ранее мы сообщали, как Владимир Путин фактически обвинил Владимира Ленина в передаче Украине "исконно русского Донбасса". В то же время на эти слова Путина уже ответил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов: он напомнил, что в минувшем столетии аналогичные желания Гитлера привели к самой кровавой войне в истории человечества и миллионным жертвам. "После этого останутся только "исконно русские" болота в районах Москвы", - сказал Турчинов.