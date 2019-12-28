 Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко в получении 3 млрд долл. от "Газпрома", сливая новый иск на 12 млрд, - Гончаренко

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook., информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня появилась отличная новость о том, что "Газпром" вернул Украине долг в 3 млрд долларов. Конечно же, Зеленский представил это как свое большое достижение. Хочу кое-что напомнить: иск против "Газпрома" был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью".

Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России 3 млрд долларов по предварительным исками, а стратегия новой власти относительно новых исков на 12 млрд долларов, которые Украина вероятно выиграет.

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"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывает, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому выигрыш ли это - Думай-те! "- написал политик.

Напоминаем, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.