 Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко в получении 3 млрд долл. от "Газпрома", сливая новый иск на 12 млрд, - Гончаренко

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook., информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня появилась отличная новость о том, что "Газпром" вернул Украине долг в 3 млрд долларов. Конечно же, Зеленский представил это как свое большое достижение. Хочу кое-что напомнить: иск против "Газпрома" был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью".
Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России 3 млрд долларов по предварительным исками, а стратегия новой власти относительно новых исков на 12 млрд долларов, которые Украина вероятно выиграет.
"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывает, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому выигрыш ли это - Думай-те! "- написал политик.
Напоминаем, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
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Но самое главное совсем в другом. Лаптеногие втянули этим договором Украину в их игру по отмене санкций.Если Украина САМА напрямую готова с войной торговать с лаптеногими,то почему Европа должна себе в убыток сохранять санкции???
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Неужели такое очевидное тяжело понять.Все же так просто.
«ууууууу, ! ****»
Про це написав народний депутат з фракції Європейська Солідарність Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook, коментуючи переможні реляції прем'єра Гончарука.
«Це стало традицією. З усіх перерахованих прем'єром персоналій жоден не мав стосунку до перемоги над Газпромом в Стокгольмському арбітражі. Коли своїх перемог немає - привласнюються чужі. Бо рішення нинішньої влади ну ніяк не тягнуть на перемогу - відмовитися від позовів і потенційних виграшів у РФ, через які російський віце-прем'єр Козак назвав $3 млрд краплею в морі», - зазначив парламентар.
Політик додав: «Цілком в стилі цієї влади: радіти краплі, боятися моря».
Ар'єв нагадав, що над позовом і перемогою в арбітражі працювала команда Президента Порошенка.
«Згадаємо тих, хто насправді працював над здобуттям успішних вердиктів в міжнародних судах і подякуємо: Андрій Коболев, Юрій Вітренко, Олена Зеркаль, Петро Порошенко та їхнім командам. Так буде чесно», - написав він.
ясно-понятно
Да когда же рыг Костусев-Гончаренко успокоится?
Соевые боты уже ясно дали понять: Зеленский уже полгода как президент, и за все в стране отвечает лично он.
Или не?
"Ми можемо сперечатися, як швидко ми могли б стягнути ці кошти у примусовому порядку, і наскільки різні фактори вплинули на рішення Газпрому сплатити ці кошти добровільно , але це сталося за активної участі з боку Президента Зеленського", - написав він.
Вітренко підкреслив, що Стокгольмський арбітраж і виконання його рішень завжди мали "не просто політичний, а геополітичний аспект".
"З того, що я особисто бачив, Президент Зеленський завжди займав позицію, що Газпром має виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Це було важливо, особливо з огляду на те, що завжди вистачало тих, хто був готовий "злити" нашу перемогу. Також можу сказати, що Президент Зеленський надав мені можливість захищати нашу позицію щодо необхідності виконання рішення Стокгольмського арбітражу навіть на зустрічі з Путіним у Парижі", - повідомив виконавчий директор "Нафтогазу".
Він також відзначив роль Офісу Президента, зокрема радника Президента Андрія Єрмака, Верховної Ради, Кабміну та профільного міністра Олексія Оржеля, українських дипломатів, НКРЕКП, АМКУ, міжнародних партнерів та громадянського суспільства.
"Щоб цей мій допис не виглядав як лестощі можновладцям, відверто зазначу, що ця перемога в Стокгольмському арбітражі стала можливою не завдяки, а всупереч застарілим порядкам, заведеним у системі владі та в державних компаніях. Зокрема всупереч паразитуючому порядку, який так прижився на всіх рівнях нашого суспільства. Ця перемога є винятковою. Як кажуть англійці - "винятки підтверджують правила". На жаль, як правило, ці застарілі порядки у системі влади та державних компаніях призводять не до перемоги, а до "зради", - додав Вітренко.... Но болван Лёшик, конечно знает лучше ... ему Песик всё объяснил ..)))
кажуть, шо зеля не розплатився за 50 км побудованої "ним" дороги, яку він з великим апломбом відкривав.
Звонив Вова. Хвалився победой. Я тоже говорю колись путінським 3 міліардам перед Новим Годом радувався
7 хв ·
Домовленості по газу були досягнуті ще в кулуарах Паризького саміту.
Далі лише дороблялися деталі й пускали трохи пропагандистського диму аби створити враження напруженої роботи відомств.
Нафтогаз в газових переговорах відгравав другорядну роль, головними з "українського" боку були єрмак і шифір.
Тепер через домовлені "прокладки" за прямі закупівлі та транзит, єрмак, шифір і ще один хлопець на ЗЕ будуть отримувати щороку десь до мільярда доларів.
Саме тому Паризькій саміт вважається успішним.