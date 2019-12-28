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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2989) Зеленский (4133) Гончаренко (297)

 Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко в получении 3 млрд долл. от "Газпрома", сливая новый иск на 12 млрд, - Гончаренко

Команда президента Зеленского стремится показать обществу свою внушительную победу в получении 3 млрд долларов компенсации от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но эти действия являются присвоением достижений предыдущей власти.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook., информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня появилась отличная новость о том, что "Газпром" вернул Украине долг в 3 млрд долларов. Конечно же, Зеленский представил это как свое большое достижение. Хочу кое-что напомнить: иск против "Газпрома" был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью".

Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России 3 млрд долларов по предварительным исками, а стратегия новой власти относительно новых исков на 12 млрд долларов, которые Украина вероятно выиграет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывает, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому выигрыш ли это - Думай-те! "- написал политик.

Напоминаем, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Читайте также: РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко в получении 3 млрд долл. от Газпрома, сливая новый иск на 12 млрд, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167827
 
   
 Топ комментарии
 
да-да, новий Болт з пригожина з'явився на сайті.
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Тут и без пояснений Алексея двух мнений быть не может.Как говорила бабушка- присвоили чужой рубец к своей (зелёной) заднице.Аксиома.
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Зеленский?Пока ещё президент Украины.
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да-да, новий Болт з пригожина з'явився на сайті.
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12 больше 3. Как же вам нелегко зебилам живётся.
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Жидкий порохобот! Ты откуда выскочило?
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Задача с четырьмя неизвестными: 1) выиграем-ли в суде 12 млрд.; 2) отдал бы Газпром 3 млрд. без соглашения; 3) был бы транзит без взаимного отказа от претензий; 4) реакция ЕС на отсутствие транзита. Попробуйте решить.
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3 же выиграли,а схема остальных исков та же.
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Но самое главное совсем в другом. Лаптеногие втянули этим договором Украину в их игру по отмене санкций.Если Украина САМА напрямую готова с войной торговать с лаптеногими,то почему Европа должна себе в убыток сохранять санкции???
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Неужели такое очевидное тяжело понять.Все же так просто.
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Тут и без пояснений Алексея двух мнений быть не может.Как говорила бабушка- присвоили чужой рубец к своей (зелёной) заднице.Аксиома.
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Вообще-то, иск подал Яценюк, и западную фирму юристов, которые выиграли арбитраж, нанял тоже он. А Порошенко проводил громадную медиа кампанию по снятию Яценюка, на которую выделялись неслабые деньги. Арбитраж вынес решение в конце 2017-го! Почему же Порошенко не получил, а сумел получить Зеленский?
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Намекает что наш царь на каблуках, повернул вашего на детородном органе дедушки? Или как?
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кацкацапьіч хомячіт у котєгов хавку ...
«ууууууу, ! ****»
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Так и есть. У бубочки среди заслуг пока только продажа своих сериальчиков в засраху.
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зеЛя предатель Украины..его ждет ростов.вместе с остальными зелеНыми чертями
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Володимир Ар'єв: Виплата Росією 3 млрд доларів за рішенням газового арбітражу - це заслуга команди Порошенка Влада Зеленського видає за своє досягнення отриманням 3 млрд. доларів у результаті газових переговорів з Росією, але забуває, що рішення Стокгольмського арбітражу про виплату Україні компенсації є результатом роботи команди п'ятого Президента України Петра Порошенка. А діюча влада задля швидкого отримання 3 млрд погодилася відкликати інші потенційно виграшні позови.

Про це написав народний депутат з фракції Європейська Солідарність Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook, коментуючи переможні реляції прем'єра Гончарука.
«Це стало традицією. З усіх перерахованих прем'єром персоналій жоден не мав стосунку до перемоги над Газпромом в Стокгольмському арбітражі. Коли своїх перемог немає - привласнюються чужі. Бо рішення нинішньої влади ну ніяк не тягнуть на перемогу - відмовитися від позовів і потенційних виграшів у РФ, через які російський віце-прем'єр Козак назвав $3 млрд краплею в морі», - зазначив парламентар.
Політик додав: «Цілком в стилі цієї влади: радіти краплі, боятися моря».
Ар'єв нагадав, що над позовом і перемогою в арбітражі працювала команда Президента Порошенка.
«Згадаємо тих, хто насправді працював над здобуттям успішних вердиктів в міжнародних судах і подякуємо: Андрій Коболев, Юрій Вітренко, Олена Зеркаль, Петро Порошенко та їхнім командам. Так буде чесно», - написав він.
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" в арбітражі працювала команда Президента Порошенка" (с) - ну, надо же! А я думала, что это заслуга юристов, которые были задействованы в обслуживании украинских исков к Газпрому. Норвежская фирма Wikborg Rein, которая выступала главным советником, шведская юридическая фирма Gernandt & Danielsson Advokatbyrе KB и украинская фирма "Aequo".
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Ну то, что Зе натянули одеяло на себя, это тоже факт.
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Зеленая гнида просто продала Украину. Но вопросы не к ней, к свиньям вопросов нет. Свинья она и есть свинья. Но вот есть вопросы к тем, кто считает свиней не источником бекона, а теми, кто имеет право руководить страной и голосуют за них. Вот чем они думают и кем они сами являются?
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Лелик,ты идиот.Пецину заслугу Роттердам+ и Дюссельдорф+ ни кто не забирал.Это яго пожизненный хрест.С этим хрестом яго(Пэцю) и поховають.
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Все прекрасно работает, все кошерно, проснись...
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Хоть эти деньги спали от петиных казнокрадов.
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А как так вышло - шо когда "петя казну" уже не крадет а у зели дыра в бюджете 50 миллиардов?
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Порохоботство=идиотизм. Новому правительству всего 4-й месяц, а бюджет планировали год назад, при Порошенке, вот так напланировали. Да еще Порошенко построил себе пирамиду ОВГЗ под немыслимые проценты
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Так то Порошенко напланировал себе дыру в бюджете.
ясно-понятно Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5756
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О как))) светлые умы из кретинщиков президентской команды после недельных потуг выдавили таки из себя понятное зелюкам объяснение и разослали методичку)))
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Ти тільки не говори, що ти визнав свій статус🤔
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Конечно! порхосвины оффшорные теперь верят не Тейлору, а авторитетному мнению рыга гончаренка
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Так а когда Тейлор говорит, как воспеватель величайшего лидера современности ермак размахивал телефоном с фоточками несуществующего погибшего в АТО брата и обвинял Порошенко в его смерти - ему верить чи не? Какое мнение там на зелеферме?
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Є незаперечні факти, які говорять, що час початку суперечок із Газпромом почався за часів Порошенка. Так, що фас, зебіли.
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Є незаперечні факти, що заборгованість за росгаз, яка привела до арбітражу почалась за часів януковіча. Так що, фас, пебіли.
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как надоели губошлеп и свынюка, вот слить бы их в фекальную яму
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Шо, опять папыредныкы?
Да когда же рыг Костусев-Гончаренко успокоится?
Соевые боты уже ясно дали понять: Зеленский уже полгода как президент, и за все в стране отвечает лично он.
Или не? Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко в получении 3 млрд долл. от "Газпрома", сливая новый иск на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5324
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Симптоматично, от новости, что Газпром заплатил деньги, порохоботы беснуются больше, чем даже руссоСМИ.
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кто может сказать почему вовчика называют бубочкой???? это так возбуждает...
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Посмотрите на этого олигофрена. Уровень интеллекта порохобота.
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Так это что они умеют делать, клоун иего *******. Даже не удивился
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Решение арбитража стало известно 22.12.2017, но вот полтора года при Порошенко Газпром его не выполнял. Реально Газпром заплатил при Зеленском.
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Ціну цього платежу можна буде дізнатися вже незабаром.
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Ну вот тупые порохоботы переобуваются в полете. Т.е. таки получил Зеленский, но все равно зрада
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Я интуитивно на больше доверяю Зеленскому, чем Порошенко, особенно, этому прихвостню-губошлепу сына костусева
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То, что комиссионные уже прогуляли, не означает, что сумма по иску была бы получена. Смотрите на это проще и не завидуйте.
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Куди кацапам було діватись. Бравада, позерство перед власним охлосом. Реальність - труба не готова, запасів в Європі мізер. Їм щастить шо в Україні нема Сагайдачного, інакше вся та прогнивша конструкція бидла, корупції, відсталості рухнула ще швидше ніж в 17 ст.
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и без гончаренко ясно, что зеля к этим перемогам никаким боком
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Президент України Володимир Зеленський завжди займав позицію, що російський "Газпром" має виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми можемо сперечатися, як швидко ми могли б стягнути ці кошти у примусовому порядку, і наскільки різні фактори вплинули на рішення Газпрому сплатити ці кошти добровільно , але це сталося за активної участі з боку Президента Зеленського", - написав він.
Вітренко підкреслив, що Стокгольмський арбітраж і виконання його рішень завжди мали "не просто політичний, а геополітичний аспект".
"З того, що я особисто бачив, Президент Зеленський завжди займав позицію, що Газпром має виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Це було важливо, особливо з огляду на те, що завжди вистачало тих, хто був готовий "злити" нашу перемогу. Також можу сказати, що Президент Зеленський надав мені можливість захищати нашу позицію щодо необхідності виконання рішення Стокгольмського арбітражу навіть на зустрічі з Путіним у Парижі", - повідомив виконавчий директор "Нафтогазу".
Він також відзначив роль Офісу Президента, зокрема радника Президента Андрія Єрмака, Верховної Ради, Кабміну та профільного міністра Олексія Оржеля, українських дипломатів, НКРЕКП, АМКУ, міжнародних партнерів та громадянського суспільства.
"Щоб цей мій допис не виглядав як лестощі можновладцям, відверто зазначу, що ця перемога в Стокгольмському арбітражі стала можливою не завдяки, а всупереч застарілим порядкам, заведеним у системі владі та в державних компаніях. Зокрема всупереч паразитуючому порядку, який так прижився на всіх рівнях нашого суспільства. Ця перемога є винятковою. Як кажуть англійці - "винятки підтверджують правила". На жаль, як правило, ці застарілі порядки у системі влади та державних компаніях призводять не до перемоги, а до "зради", - додав Вітренко.... Но болван Лёшик, конечно знает лучше ... ему Песик всё объяснил ..)))
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Думаю соплю чекає доля овоща.... А ростов то не гумовий...
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а при чём тут Порох и 3 лярда? он же в суд не поддовал, неотстаивал - в чём его заслуга? Авот бубочка да, тот дал добро на снятие претензии на 12 лярдиков, подождите, а сколько коломошко хотел за Юкрайну, вот столько и заплатит все, включая зебобиков.
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І билися вони за купу лайна 20 років. І купа лайна їх перемогла.
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Еще суда по 12 млрд не было, но соерасты уже орут про зраду и "шеф, усе пропало!" Гончаренко похож на сливной бачок, сливает всякую пургу, что ему в Кремле насвистели...
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а хіба буде той суд ?
кажуть, шо зеля не розплатився за 50 км побудованої "ним" дороги, яку він з великим апломбом відкривав.
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Виктор Янукович @viyanuk
Звонив Вова. Хвалився победой. Я тоже говорю колись путінським 3 міліардам перед Новим Годом радувався
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Порохобот, по твоему мнению получение денег это зрада.
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Команда Зеленського привласнила собі заслуги Порошенка в отриманні 3 млрд дол. від "Газпрому", зливаючи новий позов на 12 млрд, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6848Дмитро Корчинський
7 хв ·

Домовленості по газу були досягнуті ще в кулуарах Паризького саміту.
Далі лише дороблялися деталі й пускали трохи пропагандистського диму аби створити враження напруженої роботи відомств.
Нафтогаз в газових переговорах відгравав другорядну роль, головними з "українського" боку були єрмак і шифір.

Тепер через домовлені "прокладки" за прямі закупівлі та транзит, єрмак, шифір і ще один хлопець на ЗЕ будуть отримувати щороку десь до мільярда доларів.
Саме тому Паризькій саміт вважається успішним.
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Шо тут сказать, одним словом Алёша-Алёшенька. Единственное что при Порошенке, ещё не получив денег кто-то себе ауенные суммы перевёл в виде премий
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так кацапы всегда так делают. Комуниздят чужую историю, параллельно втаптывая в грязь и вешая свои грехи на остальных
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Лелик,ты идиот.Заслуги Порошенко-это формулы Роттердам+ и Дюссельдорф+,доллар по 40,коммунальные тарифы-90% от зарплаты,и цены на газ по 8000 гривен.А теперь "поздно батенька пить боржоми".Надо было пока Пэця президентом був.
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