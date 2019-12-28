 Зеленский направил в Раду новый законопроект об изменениях в Конституции по децентрализации, - Вениславский

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" народный депутат Украины, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
"Децентрализация - это стратегически важное направление развития Украины. Реформа, которую местное самоуправление ждало годами. Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности. Децентрализация – неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей, громады – способными, народовластие – действенным", - сказал Вениславский в комментарии в субботу.
Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.
Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.
На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.
Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов. В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления.
Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов.
18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона.
який сенс в твоїй болтології...
Вам это крымский сценарий не напоминает???
На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.Источник: https://censor.net.ua/n3167819
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
https://youtu.be/CGIq8d6IgYE
Голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, депутат з фракції «Європейська Солідарність», голова Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі радіо НВ заявила: «І це звичайно непокоїть, тому що, наскільки я пам'ятаю нашу Конституцію, ми сьогодні маємо парламентсько-президентську республіку, яка де-факто перетворюється на президентське правління. І, на жаль, має вже ознаки автократичності». За її словами, така політика правлячої більшості абсолютно не співвідноситься і з суспільними настроями в Україні, і з самоусвідомленням українців. «Якщо ці зародки автократизму, які ми вже бачимо і які дають про себе знати, будуть далі розповсюджуватися і будуть мати вплив на наших громадян, то це відповідно відобразиться на суспільних настроях», - переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
Про це президенту України Володимиру Зеленському нагадав ведучий програми ПоярковNews на "Прямому" Сергій Поярков.
Я знову до спадкової тупості сімейства Зеленських. Це спадково тупі люди. Вони радіють рейтингу? Будь ласка. Шановні тупі Зеленські - тато і син - я хочу, щоб ви полізли в Google, яким ви користуєтесь. І там є дуже невтішна для вас інформація. Перед тим, як Чаушеску з його родиною розстріляли на задньому дворі, в нього був рейтинг 95%. А перед тим, як Каддафі в сраку встромили ніж, у нього рейтинг був 95%.
У вашого Зеленського в бідній країні, де дуже багато зброї, рейтинг якраз перед тим, як в сраку щось запхнути. Це дуже тривожна інформація. Бо світова історія… Якщо ми подивимося статистику, якщо ми подивимося на цифри, в країні війна, купа незадоволених патріотів, з якими у Зеленського погані стосунки, Зеленський-папа, вам не страшно за сраку синочка?
Серйозно. Тому що цифри рейтингу якраз показують. Тому що рейтинг Муссоліні погано закінчився. Тому що, якщо нічого не робити, а тішити себе рейтингами, не мати ніяких економічних досягнень… якщо реформи в країні не зроблені на протязі 8-9 місяців, точніше, якщо вони не вийшли на своє завершення, і якщо до року не закінчилося завершення реформ, - то в сраку вашому сину може прилетіти щось, як мінімум, неприємне.
https://prm.ua/spadkovo-tupe-simeystvo-poyarkov-nagadav-zelenskomu-z-yakimi-reytingami-pidtrimki-zakinchili-kaddafi-i-chaushesku/
получается, а у евреев в правительстве Украины -
не очень?
- Говорят, что каждая страна имеет тех евреев, которых
заслуживает.
(C)
@Anakoyher
🤔
таки будет у вас и округ новоросии, а фули, во, две народые рецпублики уже есть, так держать, разхерячье уже эту Украину на васальские создание, каждому актёру из квартала по клоптику земли и два раба в придачу (умножте конечно всё в обьеме) :
первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо
Источник: https://censor.net.ua/n3167819
народовластие - действенным DNR, LNR, HNR, ONR, KNR, DnNR
Отже, ти фельдшер на 102. У тебе є нова швидка з водієм і санітаркою. Є реформа і перспектива зп від 15К. Але заважають бариги. І доктор смерть.
Але ти знаєш як це вирішити
У підсумку, зп 5К. Все санітарки звільнені. Ти, зебіл, під загрозою скорочення. Коротка історія успіху.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на Ангелу Меркель и адвоката Дональда ТрампаРуди Джулиани.
Минские соглашения подписанные Порошенко это не просто государственная измена со стороны Порошенко, это план по намеренному расчленению Украины.
По словам Меркель, экс-президент Украины страшный подлец и лжец. Именно он подписал в 2015 году распад Украины и поставил подпись под абсолютно абсурдными Минскими соглашениями.
Меркель заявила Зеленскому, что выполнить Минские соглашения невозможно и она тогда говорила Порошенко, что он подписывает смертный приговор своей собственной стране.
Подвыпивший Порошенко поставил подпись не смотря ни на что. Он получил гарантии от покровителей.
Сейчас альтернатив Минским соглашениям нет, что в лучшем случае сулит федерализацией Украины в классическом варианте, а в худшем варианте - распад Украины на несколько частей.
В случае выполнения минских соглашений, Порошенко останется на свободе. В случае неисполнения пунктов минских соглашений Порошенко также останется на свободе, поскольку Украину начнут рвать на куски. Это патовая ситуация и Порошенко прекрасно осознавал все, что делает.
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1. Зеленский направил в Раду новый законопроект об изменениях в Конституции по децентрализации,
2.Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти."
Так НОВЫЙ относительно того, который он сочинил 13го декабря?????
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ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці,і в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо незнали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припаркувати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
Які відвідать пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки -капітулянти, зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, дурні ЗЕбіли.
Тепер святе - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.