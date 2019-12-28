 Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.
Кроме того, документом министр юстиции Денис Малюська уполномочивается на подписание Мирового соглашения.
По данным ЭП, мировое соглашение касается урегулирования вопроса по штрафу АМКУ против "Газпрома" на 7,4 млрд долларов. Эту же информацию подтверждает и УНИАН, пункт об отказе от наложенного на "Газпром" штрафа от АМКУ был одним из условий продолжения транзита газа через Украину.
В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/a-51741997
😂😂
Когда приходят надзиратели, приговоренные к смерти не знают, пришло ли время расстрела. Беларусь- единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. Приговоренные к исключительной мере наказания не знают, когда их казнят. После исполнения приговора день казни хранится в секрете от родных.
https://www.bbc.com/russian/features-44129128
Лукашенко про "русский мир": ЗАБУДЬТЕ! - YouTube
https://www.youtube.com › watch
пшло нафиг...
Одна надежда,что многие образумятся и поймут ошибку.
П.С.Мразот прокацапских это не касается.
😂😂
але якщо серйозно всі чули байку про хлопця який бавився тим що кричав постійно "вовки". його сусіди звикли до цього і потім коли справжні вовки з'явились цьому хлопцю ніхто не повірив.
"Ми можемо сперечатися, як швидко ми могли б стягнути ці кошти у примусовому порядку, і наскільки різні фактори вплинули на рішення Газпрому сплатити ці кошти добровільно , але це сталося за активної участі з боку Президента Зеленського", - написав він.
Вітренко підкреслив, що Стокгольмський арбітраж і виконання його рішень завжди мали "не просто політичний, а геополітичний аспект".
"З того, що я особисто бачив, Президент Зеленський завжди займав позицію, що Газпром має виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Це було важливо, особливо з огляду на те, що завжди вистачало тих, хто був готовий "злити" нашу перемогу. Також можу сказати, що Президент Зеленський надав мені можливість захищати нашу позицію щодо необхідності виконання рішення Стокгольмського арбітражу навіть на зустрічі з Путіним у Парижі", - повідомив виконавчий директор "Нафтогазу".
Він також відзначив роль Офісу Президента, зокрема радника Президента Андрія Єрмака, Верховної Ради, Кабміну та профільного міністра Олексія Оржеля, українських дипломатів, НКРЕКП, АМКУ, міжнародних партнерів та громадянського суспільства.
"Щоб цей мій допис не виглядав як лестощі можновладцям, відверто зазначу, що ця перемога в Стокгольмському арбітражі стала можливою не завдяки, а всупереч застарілим порядкам, заведеним у системі владі та в державних компаніях. Зокрема всупереч паразитуючому порядку, який так прижився на всіх рівнях нашого суспільства. Ця перемога є винятковою. Як кажуть англійці - "винятки підтверджують правила". На жаль, як правило, ці застарілі порядки у системі влади та державних компаніях призводять не до перемоги, а до "зради", - додав Вітренко.