 Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

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Кроме того, документом министр юстиции Денис Малюська уполномочивается на подписание Мирового соглашения.

По данным ЭП, мировое соглашение касается урегулирования вопроса по штрафу АМКУ против "Газпрома" на 7,4 млрд долларов. Эту же информацию подтверждает и УНИАН, пункт об отказе от наложенного на "Газпром" штрафа от АМКУ был одним из условий продолжения транзита газа через Украину.