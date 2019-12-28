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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2989) Кабмин (11474)

 Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Кабинет министров одобрил подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

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Кроме того, документом министр юстиции Денис Малюська уполномочивается на подписание Мирового соглашения.

По данным ЭП, мировое соглашение касается урегулирования вопроса по штрафу АМКУ против "Газпрома" на 7,4 млрд долларов. Эту же информацию подтверждает и УНИАН, пункт об отказе от наложенного на "Газпром" штрафа от АМКУ был одним из условий продолжения транзита газа через Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3167818
 
   
 Топ комментарии
 
Самое гнустное, что подписано Зелеными предателями. Отказались от иска против РФ в 12 млрд долларов.Холуи.
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Реально Зекоманда не знает,что творит......Теперь Европа может снимать санкции.Если вы напрямую сами с лаптями торговать собрались,то почему мы должны страдать.План лаптей ведь так прост и очевиден.
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Ты давай не отвлекайся. Луке, своему бацьке попку языком вытер ? Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом" - Цензор.НЕТ 4110
В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/a-51741997
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Бабло потрібне зараз. Прибрати , а то хтось вкраде.
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Самое гнустное, что подписано Зелеными предателями. Отказались от иска против РФ в 12 млрд долларов.Холуи.
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головне не результат, а процес? (психологія чинуш)
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Посмотрите правду на ютубе в ом тв за газ : Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остаться выигрыше?
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в жопу себе засунь . Дятел ты расскажи сколько сам иск обошёлся. И насколько убогое решение обосрет нас больше в глазах других стран
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🐷такого б не насвинячил..

😂😂
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Тобто до тих майже 13 лярдів, шо Україна могла злупить з московії за непідписання договору, ми їм пробачаємо ще майже 7,5 лярдів баксів? А за 5 років транзиту заробимо тілько 15 і ще майже 3, що вже отримали готівкою? Це в мене з математикою проблеми чи баланс таки виходить з мінусом? Якщо "ноьіе ліца" таке мають на увазі під теміном "взаємовьігодньіе", то боюся уявити, що ж таке "з поступками"
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Реально Зекоманда не знает,что творит......Теперь Европа может снимать санкции.Если вы напрямую сами с лаптями торговать собрались,то почему мы должны страдать.План лаптей ведь так прост и очевиден.
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майкл бом cc4b168d - "
Когда приходят надзиратели, приговоренные к смерти не знают, пришло ли время расстрела. Беларусь- единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. Приговоренные к исключительной мере наказания не знают, когда их казнят. После исполнения приговора день казни хранится в секрете от родных.
https://www.bbc.com/russian/features-44129128
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Это хорошо.
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Есть такое,неприемлемо и стыдно.Но как ни странно,именно ЭТО может сегодня помочь в борьбе с москальскими вшами и собственными гнидами рюзького мира в Беларуси. Лукашенко либеральничать с ними не будет. Поэтому сегодня на его сторонедаже те,кто его ненавидит..Так бывает и это умно.А будет день-будет пища.

Лукашенко про "русский мир": ЗАБУДЬТЕ! - YouTube

https://www.youtube.com › watch





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какого фига ты срёшь здесь?
пшло нафиг...
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Він прекрасно розуміє, що робить. Це абсолюно свідомі кроки, давно заплановані, ще до виборів. Його для цього і розкручували
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Дело ведь не лично в Зеле и его планах,а в 73% выбравших его зебилах. До сих пор не верится.что тех кого кинул Коломойский с Приватом на ярды,выбрали его куклу,оскорбившую Украину не единожды. А Пороха,который вернул им бабки,чтобы с крыш не прыгали и в слезах не утонули,из-за каких-то свинарчуков ногами побили.Тут жену порой под боком не укараулить,а Порох за свинарчуков в ответе.Цирк) Тем паче,думается,свинарчуки кацапская замутка была под контролем.
Одна надежда,что многие образумятся и поймут ошибку.
П.С.Мразот прокацапских это не касается.
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"Кроме того, документом министр юстиции Денис Малюська уполномочивается на подписание Мирового соглашения." по крайней мере уже есть первая фамилия будущего страдальца на больничной каталке под клетчатым одеялом
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Форровка все зробила , щоб коболевиє та вітренків мами премії в США отримали!!
😂😂
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Знову будуть казати, що це не зрада. А як по-мені, зараз кожного дня зрада! Просто вже трохи притупилося потіком цієї ЗРАДИ
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Зебобики уже сказали, что это перемога. У них черное это белое, белое это черное.
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А вышки бойко парашостану подарили черм налом
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кожний день "зрада". як ви порохоботи бідняги не втомлюєтесь про це кожний день волати.

але якщо серйозно всі чули байку про хлопця який бавився тим що кричав постійно "вовки". його сусіди звикли до цього і потім коли справжні вовки з'явились цьому хлопцю ніхто не повірив.
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тыц поклонник зе-глистов и доволен тем, что они творят?
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еге ж, а в чому "не зрада"? розкажіть, зебілята, як необхідно правильно зебуїну підписувати мирову з казлостаном, щоб вам, зебуїнкам, жилось тіпа "промайнула епоха бідності" і ви тепер заживете як учілки з 4000 баксюками зарплати))
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ми виграли 3 млрд в арбітражному суді. росія ініціювала апеляція цього рішенням і україна у відповідь на цю апеляцію подала зустрічні позови на 12млрд. як я розумію мирова угода в тому що росія відмовляється від подальшої апеляції а ми теж від зустрічних позовів.
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Де так звана по-українська опозиція ??? тупі хохли , ви проголосували за імпотентів порошенко-юля-варчук ??? замість того щоб вибрати Українських націоналістів . Ви зрадили і знищили Україну
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націоналістів немає в ВР за кого голосував ?
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"Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом" - кажется Лицедей повёлся у кремлёвского Мясника на поводу, какое мировое соглашение, Украина что, устроила войну с Ордой, или спровоцировала захват и оккупацию Крыма, и за какие это заслуги Лицедей отказывается от наложенного на "Газпром" штрафа от АМКУ в 7,4 млрд долларов, а может уже пошла сдача Украины бесу путлеру?
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Вове его хоязин беня сказал в рашу он и вперед под козырек все для этого и делается а речи сладкие льют чтоб не было взрыва социального
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Єврокураторам не подобається перспектива стрибка цін на газ в ЄС у випадку переривання укртранзиту... А що таке інтереси України і яким вони боком до транзиту?
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Что сдали,чего сдали?А с кем же подписывать договор на транзит расейского газу,как не с Газпромом?C Папой римским, что ли?И для чего тогда наши европейские союзники требования по анбалдингу Нафтогаза выдвигали.Что бы нашу трубу пустой оставить?Опять бред соевый.
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Президент України Володимир Зеленський завжди займав позицію, що російський "Газпром" має виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми можемо сперечатися, як швидко ми могли б стягнути ці кошти у примусовому порядку, і наскільки різні фактори вплинули на рішення Газпрому сплатити ці кошти добровільно , але це сталося за активної участі з боку Президента Зеленського", - написав він.
Вітренко підкреслив, що Стокгольмський арбітраж і виконання його рішень завжди мали "не просто політичний, а геополітичний аспект".
"З того, що я особисто бачив, Президент Зеленський завжди займав позицію, що Газпром має виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Це було важливо, особливо з огляду на те, що завжди вистачало тих, хто був готовий "злити" нашу перемогу. Також можу сказати, що Президент Зеленський надав мені можливість захищати нашу позицію щодо необхідності виконання рішення Стокгольмського арбітражу навіть на зустрічі з Путіним у Парижі", - повідомив виконавчий директор "Нафтогазу".
Він також відзначив роль Офісу Президента, зокрема радника Президента Андрія Єрмака, Верховної Ради, Кабміну та профільного міністра Олексія Оржеля, українських дипломатів, НКРЕКП, АМКУ, міжнародних партнерів та громадянського суспільства.
"Щоб цей мій допис не виглядав як лестощі можновладцям, відверто зазначу, що ця перемога в Стокгольмському арбітражі стала можливою не завдяки, а всупереч застарілим порядкам, заведеним у системі владі та в державних компаніях. Зокрема всупереч паразитуючому порядку, який так прижився на всіх рівнях нашого суспільства. Ця перемога є винятковою. Як кажуть англійці - "винятки підтверджують правила". На жаль, як правило, ці застарілі порядки у системі влади та державних компаніях призводять не до перемоги, а до "зради", - додав Вітренко.
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Скоро и по крыму и по дамбасу мировые соглашения подпишут. Главное чтобы наших проституток и гастарбайтеров в Европе не ущемляли.
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