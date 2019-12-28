 Создание вертикалей, централизация услуг, система заказов пассажирских перевозок, - Кравцов рассказал о реформе "Укрзализныци"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.
"План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания; централизацию корпоративных услуг", - рассказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Он отметил, что в 2020 году компания планирует полностью отказаться от регионального принципа управления.
Пассажирские перевозки планируют перевести на систему заказов (с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда).
"План предусматривает значительное улучшение безопасности железнодорожных перевозок и обновление технической политики на транспорте по европейским стандартам. У нас наконец появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий", - добавил глава УЗ.