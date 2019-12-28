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Все про:Укрзализныця (1770) реформы (3458) Кравцов Евгений (108)

 Создание вертикалей, централизация услуг, система заказов пассажирских перевозок, - Кравцов рассказал о реформе "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины утвердил план реформы "Укрзализныци", предусматривающий разделение компании на три части.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

"План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания; централизацию корпоративных услуг", - рассказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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Он отметил, что в 2020 году компания планирует полностью отказаться от регионального принципа управления.

Пассажирские перевозки планируют перевести на систему заказов (с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда).

"План предусматривает значительное улучшение безопасности железнодорожных перевозок и обновление технической политики на транспорте по европейским стандартам. У нас наконец появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий", - добавил глава УЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167816
 
 
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уже 20 лет рисуют какие-то стратегии для УЗ, и все бестолку. Зато милиарды разваровываются каждый год, по плану и без промедления.
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