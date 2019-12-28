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Все про:Беркут (8538) пленные (679) Рябошапка Руслан (237)

 Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Прокуроры признают, что обвиняемые включены в списки на обмен и открыто говорят судьям, что если меры пресечения не изменятся - это может "сорвать обмен".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В ходе заседания суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-беркутовцам прокуроры продемонстрировали письмо от Генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он поручает своим подчиненным поддержать изменение меры пресечения.

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Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена 01

Фото: Тиждень

На основании этого письма Рябошапки прокурор Куцый заявил, что не возражает против удовлетворения апелляционных жалоб обвиняемых экс-беркутовцев об отмене всех мер пресечения.

Перед этим адвокат Евгения Закревская попросила суд уточнить у подозреваемых, известно ли им о перспективе обмена.

Судья в ответ сказал ей "набраться терпения" и заверил, что "рано или поздно" это выяснится. Закревская, как и присутствующие в зале потерпевшие, попытались настоять на вопросе, но судья сменил тему.

Судьи объявили перерыв.

Источник: https://censor.net.ua/n3167813
 
 
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"Прокурор на 100% свой человек"(с) . Да, зебилы? Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена - Цензор.НЕТ 3172
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При Пете посадили, при Зеленском отпустили.
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Если беркутовцы граждане Украины то как же их можно выдавать (менять)?
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Теперь немытым можно тут нанять кого-хочешь для любых грязных дел, потом схватить какого-нибудь лоха на границе и обменять его.... И так по кругу до бесконечности.
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до дна ще не дістали. Далі буде. Випробовування терпіння пасіонарної частини народу ще не завершено.
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С некоторых пор думается, что эта страна, действительно, не имеет права на существование. Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена - Цензор.НЕТ 8736
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Плівок всім українцям від клоунської влади, блазнів путіна !
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Негодование сои просто умиляет.Вы так хоть для общего развития почитайте кого передавал Петро по обмену.Первый пункт,граждан Украины,а дальше террористы предатели и т.д. и т.п.Чего тогда молчали и сидели молча)))
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А как ты определил, что это соя негодует? Что те, кому не нравится Зеля, поддерживают Петю?
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Легко и просто,одни и те же на манеже
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аксиома зелебота: "если не за Зе - значит за Петю"
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это давление на суд. можно было этих прокуроров самих под суд
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"Понять, простить и отпустить"! А родичи загиблих на Майдані вже звикли до втрати... А яким чином беркутня до війни на Донбасі? Чого це вони йдуть на обмін, якшо звинувачуються у злочині, що був до війни?
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Вот что стоит жизнь "простого быдла" небесной сотни ))), а нихера она не стоит Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена - Цензор.НЕТ 7475 их смерти ничего у нас в стране не поменяли... коррупция, нищета, олигархи все осталось на местах... так что господа революционеры делайте правильные выводы)))
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И вывод следующий, революции где физически не уничтожают правящую элиту страны, олигархов, коррупционеров, продажных судей, продажных депутатов, которые довели массы до этой революции, это не революции это фикция... рыги и приспешники режима Януковича не понесли никакого наказания, они заплатили им все простили, вот реальная цена смертей на майдане... обвиняют беркутовцев исполнителей, но не руководство и систему которая дала им приказ стрелять...
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После гонеНие зели.будет отстрел всех ватников/кацапни и зеленой падали.больше панькаться никто не будет.ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл

@GoshaGo06574197

·16 ч

Половині з них дали втекти
@MVS_UA
мусора.В Крим і рф.При участі
@AvakovArsen . Інших завтра випустить
@ZelenskyyUa . Це його особиста відповідальність.І вони зробили свій вибір.А ми - згадуєм.Дивимся кароч.Со звуком.І не відвертаєм морду.
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1210673830756270080
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Без винесення вироку ???
Вдпустити ?
Тоді судитимуть тих, хто відпустив.
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Будьте ви і ваші діти прокляті, зелені клоуни !
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Болтать и обещать можно что угодно, а вот дела конкретные и поступки сразу говорят кто ты еся!! Но у нас слишком много ЛОХОВ которые верят токо своим ушам а на дела даже не хотят посмотреть! им лень! да и мозги надо напрягать чтобы правильно оценить дела эти!
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Говорили умные люди что надо было прямо там на майдане всех замазаных вешать! НЕТ КРИЧАЛИ ПРОВОКАТОРЫ МЫ БУДЕМ СУДИТЬ!! Ну как?как у вас судить, получается да?!!
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А шкода, що не повісили.
Бо надмірна жалість до ворогів обертається смертями друзів.
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баНда зеЛеных мразей во главе с зеЛяй за все ответят.дело времени
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Короче, получается что можно кого-то замочить, а потом попроситься на обмен, мотивирую свое преступление любовью к РФ и опасностью бандеровцев!?
Однако.....
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Да при чем тут только они? они солдаты получили приказ отстреляли и все, все бывшие рыги, кто тогда был при власти, депутаты правящей верхушки, все должны были за это получить пожизненное, а не только исполнители, а наша власть все им простила...
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Пох. Нечего украинцам делать в кацапских тюрьмах. И для этого хороши все способы.
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Ну да.Мало украинцев в Крыму живут, да и в самой России? Думаешь не нахватают новых? Что тогда будешь отдавать, свой дом? Отдать твой дом будет тоже неплохим способом, верно?
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Теперь можно убивать и ничего тебе не будет!
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Да хрен с ними..
Они там исчо больше кацапов угробят, выслуживаясь..
А потом свидетелей аннигулирруют..
😇
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Так ведь нельзя нарушать закон, или можно?
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Обмен пленными: Источник в ГПСУ сообщил, что украинские СМИ не будут допущены на КПВВ «Майорское»
Сьогодні о 15:59•Донецкие новости

На КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ. Об этом в соцсети сообщил фотокорреспондент «Радио свобода» Андрей Дубчак.Как сообщил источники в Государственной пограничной службе Украины, на данный момент время запланированного обмена неизвестно. Также в ведомстве подтвердили информацию о том, что украинских журналистов на КПВВ «Майорское» на участок обмена не пустят. Там будут присутствовать только представители пресс-службы Офиса президента.
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Выдачей беркутовцев Росии Зеленский превращает Украину в failed state - политолог Декабрь 28, 2019Без рубрикиКомментарии

Мертві бджоли не гудуть…
Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у «справах Майдану» (UNN)
Это реально комично читать на фоне того, что беркутовцев отдают России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
В тему - Что будет означать выдача в РФ бойцов «черной роты» «Беркута»? - Бутусов
Зачем делать видимость следствия по Майдану в видимости государства. Ведь именно отсутствие традиции наказания на злодеяния превратило Украину в failed state.
Зеленский продолжает эту линию. Потому концовка этого недогосударства уже очевидна.
Вопрос только в сроках и числе человеческих жертв.
Смысла перениматься его будущим нет больше никакого. Потому мой совет - не тратьте свое личное время на то, чтобы сохранить эту прогнившую тень УССР.
Чем быстрее она рухнет, тем больше шансов, что выкристаллизируется что-то новое.
И, конечно же, отдавать свои жизни и время за этого мутанта не стоит. Мы и так их потратили более чем достаточно.
Мертві бджоли не гудуть. В морг, значит, в морг.
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Обвиняемые по делу Майдана беркутовцы включены в списки на обме

Пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией. Об этом в ходе рассмотрения апелляций на меру пресечения обвиняемым сообщил прокурор Сергей Куцый.

По его словам, об этом говориться в письме генерального прокурора Руслана Рябошапки. Письмо было добавлено к материалам дела на заседании суда.

В связи с этим сторона обвинения заявила, что не возражает против удовлетворения апелляций обвиняемых, в которых они просят отменить им меру пресечение - содержание под стражей для Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина и домашний арест для Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.

На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.

Сегодня группа прокуроров, которые вела дела экс-беркутовцев, была заменена во время рассмотрения апелляции.
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tZE inform

@tZEinform

·4 мин
"Беркутовцев" меняют. Зеленский слил расследование по Майдану.
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Только вся надежда что родственники убитых на майдане , но уже не еврейская антиукраинская власть будут через международные суды , требовать отдать Украине под суд преступников. Другого пути я не вижу
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