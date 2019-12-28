 Прокуроры передали суду письмо Рябошапки с просьбой отменить экс-беркутовцам меру пресечения для обмена. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В ходе заседания суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения экс-беркутовцам прокуроры продемонстрировали письмо от Генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он поручает своим подчиненным поддержать изменение меры пресечения.
Фото: Тиждень
На основании этого письма Рябошапки прокурор Куцый заявил, что не возражает против удовлетворения апелляционных жалоб обвиняемых экс-беркутовцев об отмене всех мер пресечения.
Перед этим адвокат Евгения Закревская попросила суд уточнить у подозреваемых, известно ли им о перспективе обмена.
Судья в ответ сказал ей "набраться терпения" и заверил, что "рано или поздно" это выяснится. Закревская, как и присутствующие в зале потерпевшие, попытались настоять на вопросе, но судья сменил тему.
Судьи объявили перерыв.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
·16 ч
Половині з них дали втекти
@MVS_UA
мусора.В Крим і рф.При участі
@AvakovArsen . Інших завтра випустить
@ZelenskyyUa . Це його особиста відповідальність.І вони зробили свій вибір.А ми - згадуєм.Дивимся кароч.Со звуком.І не відвертаєм морду.
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1210673830756270080
Вдпустити ?
Тоді судитимуть тих, хто відпустив.
Бо надмірна жалість до ворогів обертається смертями друзів.
Однако.....
Они там исчо больше кацапов угробят, выслуживаясь..
А потом свидетелей аннигулирруют..
😇
Сьогодні о 15:59•Донецкие новости
На КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ. Об этом в соцсети сообщил фотокорреспондент «Радио свобода» Андрей Дубчак.Как сообщил источники в Государственной пограничной службе Украины, на данный момент время запланированного обмена неизвестно. Также в ведомстве подтвердили информацию о том, что украинских журналистов на КПВВ «Майорское» на участок обмена не пустят. Там будут присутствовать только представители пресс-службы Офиса президента.
Мертві бджоли не гудуть…
Рябошапка обговорив з Венедіктовою перехід до ДБР слідчих у «справах Майдану» (UNN)
Это реально комично читать на фоне того, что беркутовцев отдают России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
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Зачем делать видимость следствия по Майдану в видимости государства. Ведь именно отсутствие традиции наказания на злодеяния превратило Украину в failed state.
Зеленский продолжает эту линию. Потому концовка этого недогосударства уже очевидна.
Вопрос только в сроках и числе человеческих жертв.
Смысла перениматься его будущим нет больше никакого. Потому мой совет - не тратьте свое личное время на то, чтобы сохранить эту прогнившую тень УССР.
Чем быстрее она рухнет, тем больше шансов, что выкристаллизируется что-то новое.
И, конечно же, отдавать свои жизни и время за этого мутанта не стоит. Мы и так их потратили более чем достаточно.
Мертві бджоли не гудуть. В морг, значит, в морг.
Пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией. Об этом в ходе рассмотрения апелляций на меру пресечения обвиняемым сообщил прокурор Сергей Куцый.
По его словам, об этом говориться в письме генерального прокурора Руслана Рябошапки. Письмо было добавлено к материалам дела на заседании суда.
В связи с этим сторона обвинения заявила, что не возражает против удовлетворения апелляций обвиняемых, в которых они просят отменить им меру пресечение - содержание под стражей для Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина и домашний арест для Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.
СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.
На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.
Сегодня группа прокуроров, которые вела дела экс-беркутовцев, была заменена во время рассмотрения апелляции.
tZE inform
@tZEinform
·4 мин
"Беркутовцев" меняют. Зеленский слил расследование по Майдану.