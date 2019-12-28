 Завтра должен состояться обмен, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.

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Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.