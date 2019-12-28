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 Завтра должен состояться обмен, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, что завтра, 29 декабря, состоится обмен удерживаемыми лицами.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми

Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3167807
 
 
 Топ комментарии
 
Президент израиля не называл свою страну порноактрисой. Что скажешь по этому поводу? Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2077
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За отказ к газпрёму от новых исков к козломордым на десятки ярдов.....лапти могли и без обмена всех вернуть.
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Потом эти освобожденные террористы совершили СТОЛЬКО терактов, вошли в руководство Хамас и поубивали не одну сотню израильских солдат и мирных жителей, что благодарные израильтяне даже пристрелили своего премьер-министра - "голубя мира". Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7251
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А кто бы кричал "Петя предаёт Майдан"? Неужели земрази?
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если верить слухам, что яныка руцкие выманили по ближе и украли, то его надо вернуть, пусть вова забирёт к себе вову-бубочку, будет оба в кремле играть на рояли - как вам такое предложение?
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Беда в том, что Украина (74%) заплясала под дудку Путина. Тот сказал: выбирайте кого угодно, только не Порошенко. - Выбрали кого угодно. Отведите войска. - Не пикнули, отвели, хотя в Минских соглашениях ни слова об отводе у войск нет, там стоит отвод тяжёлых вооружений. Заберите претензию на 12 млд $. - Забирают. Отдайте наших убийц и ценных свидетелей преступлений. - Отдают.
Украина, ты была Героем в 2014-ом.
Сейчас ты жалкое зрелище.
Ты зачёркиваешь будущее своих потомков.
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И зачем содержать тюрьмы ? Всех под личное обязательство ........
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Сейчас на 1+1 показывают как наш президент дурака валяет.
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А на Порошенка дело открыто за то,что страну обворовывал.
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Там не одно дело, говорят, что 20 дел, но Зеленский его всё равно не посадит., ему Путин не разрешит.
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Они все работают на Хабад. Если не верите, наберите в поисковике "президенты и хабад" и нажмите "картинки".
Импортный сайт попался - Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles) На публике вроде бы враги. Не могут они быть врагами, если у них окружение из одной конторы.
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Спасибо, Владимир Александрович!Вы наш Президент.
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Сперва посмотрим, КОГО нам вернут, а ПОТОМ гавниться будем!
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Рабочая поездка для перерезания ленточек, которые он клялся не перерезать как попередники.
Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5004
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Тяжела работа у порохобота
Тащить барыжную свинью с болота
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Тяжело зеботам отмазывавать навравшего перед выборами с целый Эверест преЗедента.
Поэтому зеботы несут всякую чушь.
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традиции.... они такие..... почемуто вспомнинается совок с направляющей и организующей.....
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Да это уже не на обмен а на госизмену больше похоже...
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причому до полонених всушників,беркут,війна розпочалась після розстрілів на майдані.
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Как же всех этих порохоботов бесит, что на Зеленского нет ни одного компромата, ни единой зацепки!

Горжусь нашим Президентом!
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вічна історія:
москалі ще наловлять , там заробітчан- як гною.
але ж треба прєзіку чимось займатись
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Давай обменивай, только не на эту беркутню, которых надо наказать на полную катушку.
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Чтобы обмен состоялся, необходимо срочно освободить "экс-беркутовцев".... это очевидно.
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