 Завтра должен состояться обмен, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.
Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.
Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.
Украина, ты была Героем в 2014-ом.
Сейчас ты жалкое зрелище.
Ты зачёркиваешь будущее своих потомков.
Импортный сайт попался - Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles) На публике вроде бы враги. Не могут они быть врагами, если у них окружение из одной конторы.
Тащить барыжную свинью с болота
Поэтому зеботы несут всякую чушь.
Горжусь нашим Президентом!
москалі ще наловлять , там заробітчан- як гною.
але ж треба прєзіку чимось займатись