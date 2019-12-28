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Все про:Зеленский (4133) пленные (679)

 Завтра должен состояться обмен пленными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, что завтра, 29 декабря, состоится обмен пленными.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми

Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3167807
 
 
 Топ комментарии
 
Президент израиля не называл свою страну порноактрисой. Что скажешь по этому поводу? Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2077
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За отказ к газпрёму от новых исков к козломордым на десятки ярдов.....лапти могли и без обмена всех вернуть.
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Зє!біл віддає довічнозасуджених терористів-дітовбивць на домайданних зеків, шо відсиділи срок на Донбасі. Жодного політв'язня Хуйло не відпускає
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Израиль менял 1027 террористов на ОДНОГО своего солдата. Что скажешь по этому поводу?
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Президент израиля не называл свою страну порноактрисой. Что скажешь по этому поводу? Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2077
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Израилю можно.
У него война.
А у нас что?

Внутриукраинский конфликт,а меняемся с рашей.
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Потом эти освобожденные террористы совершили СТОЛЬКО терактов, вошли в руководство Хамас и поубивали не одну сотню израильских солдат и мирных жителей, что благодарные израильтяне даже пристрелили своего премьер-министра - "голубя мира".
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ізраїль в будь-який час може нагрести фуєву тучу террористів навіть в межах своїх кордонів а ми ні,навідь медведчука з бойком
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Хватит тролить олень , поменяли из-за истерики родственников и левых ублюдков , а затем эти террористы убили 10 или 12 точно не помню людей ну и ... нах такие обмены
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Террористов не меняют на туристов легкой наживы и легкого заработка. Завтра еще парашостан наберет публику олигофренов и поменяет на убийц украинцев.
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Маю надію що твій синочок десь сидить в рашці в каталажці. А ти принципово відмовляєшся.
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Если ты **** продажная, не нужно это навешивать на других жителей Украины.
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В Израиле до сих пор с презрением плюют на тех, кто согласился на эту сделку.
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мне пофиг
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За отказ к газпрёму от новых исков к козломордым на десятки ярдов.....лапти могли и без обмена всех вернуть.
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Звичайно, що ні. Людина відмовилася до цього від совісті і честі. Тому мова не про піар, а про життєве кредо - боротьби з українством в Україні.
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Зє!біл віддає довічнозасуджених терористів-дітовбивць на домайданних зеків, шо відсиділи срок на Донбасі. Жодного політв'язня ***** не відпускає
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з нашими судами довічнозасудженість -це фейк потім за невелику суму дорозглянули і випустили достроково за законом ссявченко а так у них є шанс достроково померти на путенський помийці.
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это сарказм. мне как-то пох
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естественно))))))) куда же без них
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В семьи вернуться те ,кто не побоялся стать на защиту Украины,кто не перешёл к сепарам.А черный беркут сгниет в парашенской глубинке и это будет.
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його до нас надішлють продовжувати справу...
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Оно в любом случае сюда приедет,в параше это утиль материал.Поверьте.Мы своих спасаем.
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...скоріш за все, справа скінчиться десь так... Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8411
Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4710
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не пленными...
а военнопленными ( нашими...) и уголовниками (преступниками и убийцами ...туда)
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Завтра покидьок звільнить нелюдів,щоб ті безнаказано продовжували катувати й знищувати українців Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7659 Справа юдеїв живе й процвітає Завтра має відбутися обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7659
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Сподіваюсь, що ті підривники, яких сьогодні відпустили в Харкові, до цього обміну більше нічого не підірвуть... А як і підірвуть, то що? Вони ж вже засуджені до долвічного - підривай скільки забажаешь! Ось таке "нове правосуддя"...
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а відосік зі спортзали буде?? чи й так зебіли схавають? звісно, дай Бог повернути всіх наших з мордору, але якось воно все......
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в обмін ***** віддасть гостарбайтерів-нелегалів, яких мона наловити хоч сто тищ за день, а Зє!біл відпускає конкрєтних душегубців
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Когда их передадут ,ты упырь надеюсь сможешь им в лицо это сказать г..н.
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Какой то этот "нормальный пассажир" повёрнутый на обменах!
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Зедебилоид "поменят" "заробитчан" на убийц и террористов, какая победа Украины. Поздравляю Вас 73% дебилов избравших себе подобное чмо
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А мені чомусь здається, що кацапи Зєєєлю кинуть.
Скажуть: "Відпустили? От і молодці, а тепер з сєпарами на пряму домовляйтеся!"
От буде прикол! Що тоді "Мнє42годаянєлох" робитиме?
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Цель рабочей поездки в Ивано-франковск? Что там такого важного? Там ничего, важное в Киеве- рассмотрение аппеляций и освобождение террористов, убийц.Все банально просто- как только возникает угроза протестов, ЗЕ смывается из Киева под всякими предлогами: так было когда он покатил в Золотое (протесты в Киеве против формулы Штанмайера) в Париж уехал на день раньше(протесты под ОП) и т.д.
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во время рабочей поездки в Ивано-Франковск... Не обоссали?
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Заступника керівника "Правого сектору" Єрмілова викликають на слідчі дії у справі Шеремета

28 грудня о 12:00 очільника виконкому політичної партії "Правий сектор" й заступника її голови Вадима Єрмілова (позивний "Мед"/Mad) викликають на слідчі дії у справі замаху на Павла Шеремета на Богомольця, 10 (Київ).

Про це він повідомив у себе на Facebook, передає Еспресо.TV.

"З огляду на останні події не здивуюсь, якщо затримають", - зазначив політик.

"Другу "Меду" вручили повістку на "слідчі дії". В повістці не вказується в якості кого він залучений до справи й адвокату по телефону також цієї інформації не надали", - уточнили у київській парторганізації "Правого сектору".

За словами ж Єрімлова, з головною підозрюваною в даній справі - волонтером, медиком, хірургом й фахівцем з лікування хвороб серця Юлією Кузьменко він знайомий з 2015 року, коли проходив медобстеження.Народний депутат VIII скликання Оксана Корчинська повідомила "Прямому", що Вадима Єрмілова викликали на допит у якості свідка у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема через те, що він ходив на всі суди щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у його вбивстві. Корчинська також назвала допит Єрмілова наступом на ветеранів і волонтерів.
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ясно. таке враження, що влада намагається підписати на вбивство Шеремета кількасот патріотів.
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Який забубон у нього на цей раз? Може не мився місяць.
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Не так много в Украине осталось людей, не тупых животных, а людей - способных к мышлению, в том числе к анализу своих собственных решений и признанию своих собственных ошибок.
Главным требованием следующего Майдана должно стать сокращение срока каденции до одного-двух лет всех избираемых лиц. Тогда и без законов, например, о кнопкодавстве, снятии неприкосновенности и т.п. наша власть очистится от всякого рода дерьма.
Или победит большинство с животными "мозгами" - "лишь бы ближнему жилось хуже, чем мне, а я и в дерьме потерплю", но тогда не будет Украины, о чем, впрочем, многие животные не пожалеют.
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Іде повзуча гібридна капітуляція перед касапами: кожен день здаються якщо не території, так позиції України чи то в гуманітарній сфері, чи то в правовій, чи то в ідеологічній, чи то на міжнародній арені знищенням антипутінської коаліції.
Ізраїль ніколи не визволяє своїх солдат з полону, якщо ворог висуває суто політичні умови "обміну". Саме тому за того солдата вони віддали аж 1027 терористів... Але не віддали ні території, ні за визнання квазідержави, тощо.
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той обмін вони прокляли і не повторять такої дурниці
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там вони дурницю зробили в тому, що хтось з високопосадовців проговорився, що для них отой солдат - пріоритет...
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- Изя, почему у евреев в правительстве Израиля всё получается, а у евреев в правительстве Украины - не очень? - Говорят, что каждая страна имеет тех евреев, которых заслуживает.
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Потому, что у евреев Изаиля Родина Израиль, и у еареев Украины тоже Родина Израиль.
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