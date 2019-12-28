 Завтра должен состояться обмен пленными, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.
Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал глава государства.
Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.
У него война.
А у нас что?
Внутриукраинский конфликт,а меняемся с рашей.
https://www.youtube.com/watch?v=xvAZ31HlGy8
а военнопленными ( нашими...) и уголовниками (преступниками и убийцами ...туда)
Скажуть: "Відпустили? От і молодці, а тепер з сєпарами на пряму домовляйтеся!"
От буде прикол! Що тоді "Мнє42годаянєлох" робитиме?
28 грудня о 12:00 очільника виконкому політичної партії "Правий сектор" й заступника її голови Вадима Єрмілова (позивний "Мед"/Mad) викликають на слідчі дії у справі замаху на Павла Шеремета на Богомольця, 10 (Київ).
Про це він повідомив у себе на Facebook, передає Еспресо.TV.
"З огляду на останні події не здивуюсь, якщо затримають", - зазначив політик.
"Другу "Меду" вручили повістку на "слідчі дії". В повістці не вказується в якості кого він залучений до справи й адвокату по телефону також цієї інформації не надали", - уточнили у київській парторганізації "Правого сектору".
За словами ж Єрімлова, з головною підозрюваною в даній справі - волонтером, медиком, хірургом й фахівцем з лікування хвороб серця Юлією Кузьменко він знайомий з 2015 року, коли проходив медобстеження.Народний депутат VIII скликання Оксана Корчинська повідомила "Прямому", що Вадима Єрмілова викликали на допит у якості свідка у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема через те, що він ходив на всі суди щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у його вбивстві. Корчинська також назвала допит Єрмілова наступом на ветеранів і волонтерів.
Главным требованием следующего Майдана должно стать сокращение срока каденции до одного-двух лет всех избираемых лиц. Тогда и без законов, например, о кнопкодавстве, снятии неприкосновенности и т.п. наша власть очистится от всякого рода дерьма.
Или победит большинство с животными "мозгами" - "лишь бы ближнему жилось хуже, чем мне, а я и в дерьме потерплю", но тогда не будет Украины, о чем, впрочем, многие животные не пожалеют.
Ізраїль ніколи не визволяє своїх солдат з полону, якщо ворог висуває суто політичні умови "обміну". Саме тому за того солдата вони віддали аж 1027 терористів... Але не віддали ні території, ні за визнання квазідержави, тощо.