 Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши 27 декабря.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против "исторических инсинуаций" Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на "сталинском историческом нарративе" и пропаганде тоталитаризма.

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МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.

Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была "жесткая, но вполне корректная". Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия "никому не позволит читать ей нотации".

Отмечается, что Путин в последние дни несколько раз высказался на тему начала Второй мировой войны, политики Польши и СССР в предвоенные годы, так называемого пакта Молотова - Риббентропа. Он поднял эту тему на пресс-конференции, затем на саммите СНГ и на коллегии Минобороны России. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньей" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 декабря во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы РФ обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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