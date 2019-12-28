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Все про:Вторая мировая война (258) Польша (5021) Путин (25337)

 Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши

Заявления президента России Владимира Путина в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны в Польше назвали "историческими инсинуациями" и вызвали посла РФ в Варшаве Сергея Андреева.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши 27 декабря.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против "исторических инсинуаций" Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на "сталинском историческом нарративе" и пропаганде тоталитаризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Исконные русские территории - это болота под Москвой", - Херсонский горсовет ответил Путину

МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.

Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была "жесткая, но вполне корректная". Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия "никому не позволит читать ей нотации".

Отмечается, что Путин в последние дни несколько раз высказался на тему начала Второй мировой войны, политики Польши и СССР в предвоенные годы, так называемого пакта Молотова - Риббентропа. Он поднял эту тему на пресс-конференции, затем на саммите СНГ и на коллегии Минобороны России. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньей" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 декабря во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы РФ обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167804
 
   
 Топ комментарии
 
Пока Европа не поймет,что мокшане это обычная орда с целью разрушать,ничего хорошего не жди.
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Для ***** только сралин авторитет...какие там горбачев и ельцин...
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Чисто юридически: какое отношение имеет РФ к сталинскому СССР ? Сказали бы спокойно: "мы - наследники РСФСР, у которой в 1939 году вообще не было государственности; и сталинские косяки брать на себя не собираемся". Но, раз хотят чтобы их осудили за сталинские преступления - кто же им может помешать ? Добровольный выбор, однако.
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Пока Европа не поймет,что мокшане это обычная орда с целью разрушать,ничего хорошего не жди.
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Почему же тогда, Англия и Франция не выступили на защиту Польши, и не перешли границу с Рейхом, тем более весь вермахт и Waffen SS были на востоке?
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Потому что не были в силах вести эту войну на тот момент.
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То есть смотри, фюрер входит в Саарбрюккен, потом Рейнскую область, потом Австрия, Чехословакию, Польша, и все нет сил? В 1935 году вермахт был слаб, дали бы сразу по зубам, может и не было этих бы захватов, а может просто так кому то надо было?
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Изобретайте теории заговора; а поляки просто опираются на факты: СССР и Германия напали на них, и уничтожили их государство.
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всё выглядит так, что сегодня уже в планах ***** и раши напасть на польшу. из за чего и идёт эта словесно-оправдательная его катавасия.
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Польша член НАТО и имеет на своей территории контингенты войск НАТО, если Путин нападёт, то это уже не просто война с Польшей, а мировая война, и что бы напасть на Польшу, надо ещё Белорусь пройти.
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Читайте Черчилля "Вторая мировая война", там всё сказано, что и почему.
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Конкретно источник, как книга называется?
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Пульт командного отсека СС - 18 .
Еще не было инетра ..
Пьяный Ельцин с Шеворнадзе сдали все , что за 50 лет хранилось - строилось и было

на БД в ГДР .

Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6221
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Не плачь. Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 2874 Это все ворованное. Я имею в виду вся эта техника и технологии - западные. Совку было "позволено" это украсть, т.к. к тому времени у Запада техника была на порядок современнее. Кстати, на твоем фото всего лишь клавиатура набора текста, примерно как на печатной машинке ( как на клавиатуре компьютера ). Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 9761
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serh Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7673
На фото , клавиатура проверочного стенда командного пункта

SS-18 "Сатана" Украинского завода ЗиШ.
Не знаете - лучше помолчать !
.
https://ua.livejournal.com/1725759.html
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Пацачка, это клавиатура аппаратуры передачи данных (АПД) из командно-штабной машины на базе БМП -1( КШМ - Б ). Не спорь с взрослыми. Тем более со мной, т.к. я на этих машинах исполнял служебные обязанности, причем несколько лет. Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 8688
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Ты жалеешь, что США в ответ на твою ракету не ******* по тебе своей ракетой? ты в своем уме? Дети и внуки у тебя есть? Или ты уже из ума выжила? Учти, американская ракета и в мордовских болотах достанет, если шо Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5540
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...зря распинаешься перед руснявыми, дружище... Слопатоеды палятся даже на том, что постят фотки с яндекса Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8114
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_Да неужели?! Очнитесь уже, мать вашу! Он границы перечеркивает и тысячи жизней. Вашу верхушку под смоленском убил. А они всё мямлят что-то. Слизняки!
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https://www.youtube.com/watch?v=onDigevuXm8
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Пьяный Ельцин в Германии. На сдаче ракетных комплексов .
Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 3458
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Вчера программа "Время" передала заявление Путина, что у теперь него есть новая ядерная дубинка - ракетный комплекс "Авангард". Лже-царь прямо сказал всему миру: "Нас ничья в этой теме не устраивает. Нас устраивает только доминирование".

Ответа на этот шантаж до сих пор нет.
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Потому что путлер никогда не применит ядерное оружие, у него и его челяди там добра навалом, а в раше они разве что на вахте деньги зарабатывают, там это прекрасно знают и пусть пистит что хочет, реальность она другая.
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Близорукий ты какой типок со своим "никогда"... Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6676
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Ошибка судить других по себе /своей логикой, ценностями и мировоззрением/! Вы даже представить себе не можите какие "мраки" или "усатые тараканы" в голове вашего соседа, чего уж говорить о людях, извращенных неограниченной властью, им начисто башню сносит /они в неадеквате/!
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А с чего вы взяли что у него не ограниченная власть, это может быть марионетка в руках тех у кого реальная власть, или третьеразрядный чинуша питерской мэрии по своему хотению становится президентом и делает что хочет, сомнительно что ему позволят делать что он хочет.
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это просто банда, а он пахан этой /фсбшно-поповской своры/. да, он зависит от своего окружения, но их зависимость больше, ибо формальные оплномочия в его руках.
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Ты эту полову до сих пор смотришь? Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6944
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вольдемор ильич бланк (ленин) тож читал черносотенные газеты
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Его настоящие имя и хвамилия Иссашар Цедерблюм Заяви Путіна перекреслюють зусилля Горбачова та Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв'язання Другої світової війни, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 9229
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После вранья про "ихтамнет", весь остальной бред ботоксного ушлепка обо всем - ложь скрепонутая
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польський МЗС вкотре нагадує кловану-***** маленькому: ***** велике вчергове висунуло територіальні претензії, в т.ч. і до України, але маленьке засралось і ні пари з писка.
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гебнявый бледномолевый окурок пуйло - четкий внучек гитлера !
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Тим часом я сподіваюся поляки розуміють що окупований Сталіним Львів це споконвічно українське місто?
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Будет Балтийско-Черноморский Союз, в котором данный вопрос неактуален.
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Наш Щеля вообще заткнулся после "Северного причерноморья" в интерпретации )(уйла Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7369
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вот этот вопрос о том, кто развязал вторую мировую войну и есть детали в которых прячеться дьявол, где порылась истинная собака и который озвучил именно исходное "***** 0.0". этот польский вопрос, приведший фюрерка в срыв (обычно скрываемый под ботоксной маской цинизма и холодного спокойствия) и бешенство, раскрывает его истинный психопортрет, который под ботоксом не упрячешь. в гнилых нутрях своих он уже понял, что ответственность за развязывание 3 й мировой лежит только на нём одном. это тупая его попытка оправдать себя перед самим собой, по традиции обвиняя других. чисто вопрос недалёкого исторического будущего, когда это станет общепризнанным и будет озвучено. только он и раша - исходники уже идущей 3-й. он и раша, с его же понятия - сегодняшние гитлер и польша. вот сюда его и надо бить. в этом яйце прячется игла смерти *****. но никто не будет этого делать, хотя это заметили уже и штаты и запад. бизнес там правит бал. никто из них не хочет ломать иглу на острие которой они сидят и которая даёт им мнимое благополучие, ведущее к мировой трагедии ((.
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усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. Источник: https://censor.net.ua/n3167804

Блин.
Я что то пропустил?
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ДЛЯ СРАСЕЯН ЧТО ЕЛЬЦИН ЧТО ГОРБАЧЕВ КАК ОНИ ГОВОРЯТ ПРЕДАТЕЛИ, РАЗВАЛИЛИ ВЯЛИКИЙ САВЕТСКИЙ САЮЗ! ПОТОМУ ТАМ ЗА ПОРЕБРИКОМ УЖЕ 20 ЛЕТ ПУЙЛО И ПРАВИТ, СОБИРАТЕЛЬ ИСКОНО МОКШАНСКИХ БОЛОТ!
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По Ліліпутіну плаче трибунал, питання в тому, як це пришвидчити.
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У меня один вопрос: кто 2 октября 1938 года аннексировал у Чехословакии Тешинскую область?
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