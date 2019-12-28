 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений, - Центральная геофизическая обсерватория

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, передает Цензор.НЕТ.
"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.
"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С ", - рассказали в обсерватории.
Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С.
В обсерватории подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.
Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как в Бухаресте.
Щоб було зрозуміло, дев*яти-поверхівка на 6 парадних займає площу 1 000 м2, які до її побудови були зеленою зоною, і практично не нагрівалась сонцем, а тепер будинок це 1 000м2 чорної покрівлі яка нагрівається влітку до 60-80 градусів плюс 3 000м2 стін, які в свою чергу теж прогріваються в середньому на 50 градусів. А тепер залишається вирахувати тепловий потік. Ось вам і "глобальне потепління" в місті.
Висновок; Перемістіть обсерваторію (місце вимірів) на природу аби виключити антропогенний вплив!
Как-то они быстро забыли холодный и дождливый июль-2019, в течении которого температура в Киеве всего несколько раз превышала +25С. Видать и туда одноклеточных из отряда зелебобов успели пристроить.
Что сразу превратит в переселенцев 2 000 000 000 людей.
Готовся принимать их в свой хатынке!..
А , б так рассчитывали снять последнюю шкуру с г о е в за отопление при минус С -20.
Не повезло ..
Теперь срывается отдых челяди на Мальдивах и Соломоновых островах !