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Все про:глобальное потепление (28) климат (78) погода (2578)

 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений, - Центральная геофизическая обсерватория

2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, передает Цензор.НЕТ.

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С ", - рассказали в обсерватории.

Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С.

В обсерватории подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.

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Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как в Бухаресте.

Источник: https://censor.net.ua/n3167803
 
 
 Топ комментарии
 
Газпрёму не говорите, кондрашка случится.
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И это конечно же заслуга нашего зеленого лидера...вселенского масштаба...он таким образом газ экономит...
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Да мокшапрому печаль.Скоро вообще бесплатно ускоглазым газ придется отдавать
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Вся ця "інформація" лапша на вуха. Обсерваторія знаходиться в районі Зоопарка, за останні півстоліття його місце-знаходження перемістилось з краю Києва на практично центр Києва, з зеленої зони, в камяну зону яка перегрівається (акумулює) Сонце, звідси і "глобальне потепління". Ці ідіоті самі говорять що температура в центрі міста і на його межі (Дарниця, Троєщина) може відрізнятись (вниз) на 5 градусів. А місце виміру в Києві одне, вище зазначене. Тож зростання температури пов*язане не зростанням температури а перетворення місця вимірів в кам*яні джунглі.
Щоб було зрозуміло, дев*яти-поверхівка на 6 парадних займає площу 1 000 м2, які до її побудови були зеленою зоною, і практично не нагрівалась сонцем, а тепер будинок це 1 000м2 чорної покрівлі яка нагрівається влітку до 60-80 градусів плюс 3 000м2 стін, які в свою чергу теж прогріваються в середньому на 50 градусів. А тепер залишається вирахувати тепловий потік. Ось вам і "глобальне потепління" в місті.
Висновок; Перемістіть обсерваторію (місце вимірів) на природу аби виключити антропогенний вплив!
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Да мокшапрому печаль.Скоро вообще бесплатно ускоглазым газ придется отдавать
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"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев".

Как-то они быстро забыли холодный и дождливый июль-2019, в течении которого температура в Киеве всего несколько раз превышала +25С. Видать и туда одноклеточных из отряда зелебобов успели пристроить.
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Да уж, это точно, в декабре погода, как осенью.
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Отменить зиму ! Пусть всегда будет лето ! Уряяяяяяяяяяяя !!!
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Правильно: к черту зиму! Это враждебное человеку и экономически вредное явление.
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И это конечно же заслуга нашего зеленого лидера...вселенского масштаба...он таким образом газ экономит...
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Да уш. И Зебилята отказываются от новых исков к козломордым на десяток ярдов.
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Газпром топит сейчас тайгу факелами приближая свой кырдык.
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Я испытываю чувство глубокого удовлетворения. У коми-пермяков растает вечная мерзлота. А там болота пойдут, бездорожье гигантскими масштабами. Якутия, все это галимое заполярье, колыма 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений, - Центральная геофизическая обсерватория - Цензор.НЕТ 3551Брррр
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Если вечная мерзлота растает, из под нее подымется масса газа метана, которая резко усилит глобальное потепление. в результате чего растают все ледники Земли, после чего уровень воды подымется на семь метров.
Что сразу превратит в переселенцев 2 000 000 000 людей.
Готовся принимать их в свой хатынке!.. 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 499 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 8369
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Тут выше пишут, мол Газпрому кранты, потому, что продавать некому газ будет. Тут дело серьезнее. Болота тундры ростанут и все те вышки, трубы, заводы с целыми городами и их ватным населением уйдут под землю.
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А не подогревают ли атмосферную температуру, накал, температура страстей, выбросы эмоций - никто не думал?
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Не наезжай на "ученого года", темнота!
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Печалька для Тепло Энерго .
А , б так рассчитывали снять последнюю шкуру с г о е в за отопление при минус С -20.
Не повезло ..

Теперь срывается отдых челяди на Мальдивах и Соломоновых островах !
2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія - Цензор.НЕТ 9170
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Ну и отлично. Я за чтобы температура вообще ниже нуля не опускалась
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