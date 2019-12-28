 "Не прощу", - пост Рябошапки после расстрела активистов на Майдане в 2014 году

Об этом пишет в своем telegram-канале блогер Роман Шрайк, информирует Цензор.НЕТ.
Он привел скриншот поста Руслана Рябошапки от 22 февраля 2014 года. В нем нынешний генпрокурор запостил новость о расстрелах силовиками активистов на Майдане. Первым комментарием Рябошапка написал "Не прощу".
он дрочит.
а эти - конкретные дела мутят
Каломойша оголосив що продамть Україну за 100 млрд. баксів і кацапи, як видно погодилися.
Це не буде разова акція, у Парижі Зєєєля узгодив графік продажу України по шматочку і вартість кожного шматочка.
Все що відбувається, відбувається не просто так. а за гроші. Зєєєля стане мільярдером, всі ці богданошефіродимінськобужанськоарахамієбогуцькі - мультимільйонерами, а України не стане.
Моя покійна бабця казали: "Не так тії пани як підпанки. не так тії жиди як піджидки."
Без піджидків у жидів нічого б не вийшло, жидів надто мало, їх не розсадиш скрізь, на всі впливові посади, але є піджидки, що за шмат гнилої ковбаси продали жидам Україну і радо жидам служать!
Включили беркутівців в список по обміну, якби люди не підняли галас, так би і обміняли ...
навіть деякі тварі з когорти ЗЄ прозрівають...
Так что палка о двух концах. Учиться цивилизованно жить нужно всем, от патриотов доя полицейских, особенно депутатам и чиновникам.
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И мы не забудем садистского убийства воина ВСУ Романа Беспалого.
Когда будет открыто уголовное дело против его убийц, "рябая шапка"?
Хотя, кому я это пишу???