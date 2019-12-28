 "Не прощу", - пост Рябошапки после расстрела активистов на Майдане в 2014 году

Об этом пишет в своем telegram-канале блогер Роман Шрайк, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел скриншот поста Руслана Рябошапки от 22 февраля 2014 года. В нем нынешний генпрокурор запостил новость о расстрелах силовиками активистов на Майдане. Первым комментарием Рябошапка написал "Не прощу".

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