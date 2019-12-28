 Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами. ФОТОрепортаж

Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины во время торжественного заседания по случаю Дня контрразведки, передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии также приняли участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Анна Коваленко, представители ведомств и ветераны.

Во вступительной речи руководитель СБУ отметил выдающийся вклад украинской контрразведки в дело защиты государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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"Особые слова благодарности тем сотрудникам Службы, которые сегодня выполняют боевые задачи на востоке Украины", - отметил Иван Баканов.

Обращаясь к присутствующим, Секретарь СНБО отметил, что благодаря незримой, но жизненно важной работе отечественной контрразведки Украине удается эффективно противодействовать внешним и внутренним угрозам.

Во время мероприятия лучшие сотрудники украинской спецслужбы были отмечены государственными и ведомственными наградами.

"Будущее Украины зависит, в частности от эффективной работы органов безопасности. Поэтому чрезвычайно важна роль контрразведки СБУ в защите национальных интересов и законных прав граждан нашей страны", - отметила в своем обращении Анна Коваленко.









