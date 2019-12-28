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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Данилов (32) контрразведка (201) СБУ (14205) СНБО (3336) Баканов Иван (103)

 Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами. ФОТОрепортаж

Работа украинской контрразведки является крайне важной именно сегодня - в условиях военной агрессии против нашего государства.

Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины во время торжественного заседания по случаю Дня контрразведки, передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии также приняли участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Анна Коваленко, представители ведомств и ветераны.

Во вступительной речи руководитель СБУ отметил выдающийся вклад украинской контрразведки в дело защиты государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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"Особые слова благодарности тем сотрудникам Службы, которые сегодня выполняют боевые задачи на востоке Украины", - отметил Иван Баканов.

Обращаясь к присутствующим, Секретарь СНБО отметил, что благодаря незримой, но жизненно важной работе отечественной контрразведки Украине удается эффективно противодействовать внешним и внутренним угрозам.

Во время мероприятия лучшие сотрудники украинской спецслужбы были отмечены государственными и ведомственными наградами.

"Будущее Украины зависит, в частности от эффективной работы органов безопасности. Поэтому чрезвычайно важна роль контрразведки СБУ в защите национальных интересов и законных прав граждан нашей страны", - отметила в своем обращении Анна Коваленко.

Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами 01
Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами 02
Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами 03
Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами 04
Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами 05

Источник: https://censor.net.ua/n3167800
 
 
 Топ комментарии
 
это какой-то глум над СБУ!.. все эти квартальные рожи... ... ...
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Та шо-то пока не заметно ,документов из бункера путина-хуйло не видим ,пленённых ватных генералов тоже не наблюдается ,освобождённых территорий ноль ,зато на лицо пару котлов где массово гибли Люди ,так что я вам господа НЕ ВЕРЮ ...
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Во вступительной речи руководитель СБУ отметил выдающийся вклад украинской контрразведки в дело защиты государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167800 Ни чё себе защитили, столько просрав территорий и выпуская на свободу пойманных преступников и даже не трогая Медвечуков Рабиновичей и прочих преступников делающие свои репортажи во время получения заданий по уничтожению государства прямо в кремле.
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это какой-то глум над СБУ!.. все эти квартальные рожи... ... ...
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Та шо-то пока не заметно ,документов из бункера путина-***** не видим ,пленённых ватных генералов тоже не наблюдается ,освобождённых территорий ноль ,зато на лицо пару котлов где массово гибли Люди ,так что я вам господа НЕ ВЕРЮ ...
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Какие котлы были при зеленском.Поведай те нам,а то вы как то на шоколадного генералиссимуса пока только намекаете)))
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Нормандський казан. З якого потужно лізе таке Баканов наградил сотрудников контрразведки государственными и ведомственными наградами - Цензор.НЕТ 5153, що аж дихати нічим.
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он намекает, что Зеленский без всяких "котлов" добровольно отдает украинские территории оккупантам, выпускает из тюрем убийц-террористов и на Новый Год дарит путину 12.5 млрд долларов.
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Я ж про це й кажу: сам Зеленський, по суті, є казаном. В якому вариться щось фатальне.
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Ну вам чего переживать то,скоро зелю повесят и диванные войска возьмут мацкву.Все Петя на троне запад за нас и все будет супер,а про него забудите.
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а может я за лахтинских переживаю. Кто же их тогда селедкой кормить будет ?
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При Зеленском котлов не было ,но ведь в той контрразведке служат все при ком они были и для меня не имеет значения фамилия главнокомандующего ,мне важны результаты а я их УВЫ как не видел так и не вижу а ведь хочется победы и достижения увидеть ,полюбоваться ими ,потрогать а те только послушать ...
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Смешно.Как вы себе это представляете от людей которые в органах за бабки или чьи то протеже.
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Ну да, мусорва прикрывала проросийскую рошенувскую задницу, теперь коломойную, а простой люд как вымирал так и вымирает
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Зє!біл посрєдством карманних суддєй еффектівно просирає всі зусилля та жертви добровольців, збройних сил, контррозвідки...
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Ви фіксуйте скільки разів і хто саме набрехав від Міністерства Оборони зєлєнського про: з ранку відбулося ...дцать обстрілів але як завжди "потєрь нєт".
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Во вступительной речи руководитель СБУ отметил выдающийся вклад украинской контрразведки в дело защиты государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167800 Ни чё себе защитили, столько просрав территорий и выпуская на свободу пойманных преступников и даже не трогая Медвечуков Рабиновичей и прочих преступников делающие свои репортажи во время получения заданий по уничтожению государства прямо в кремле.
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Там не за что награждать ,если бы контрразведка сработала как надо ,то Зеленский бы имел козыри в Париже и приехал бы оттуда как победитель и с результатами а не так как он оттуда приехал ...
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