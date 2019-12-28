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Все про:Вакарчук (284) Зеленский (4133) неприкосновенность (983) децентрализация (471)

 "Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации "очень опасным".

Такое мнение он высказал в интервью изданию OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

Политик также посоветовал власти "говорить прямо", что "они хотят принять закон о централизации власти".

"С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть", – считает музыкант.

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Вакарчук раскритиковал и другую реформу команды президента.

"Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость", – утверждает он.

Депутат отметил, что цель децентрализации в "поиске баланса между независимостью и возможностью выполнять свои действия со стороны местных властей, и возможностью центральной власти их контролировать".

"Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику. Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы.

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Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком", – заявил Вакарчук.

Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию.

Документ предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144. В нем не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3167798
 
   
 Топ комментарии
 
зато на похороны ЗЕ приедут даже сельские головы и будет ПРАЗДНИК В УКРАИНЕ 40 СУТОК... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.. да "достижение" ЗЕ в одном... сумел таки шут квартальный возбудить против себя миллионы кубометров НЕНАВИСТИ... к своему "убожественному типа божеству"
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Иногда лучше петь.
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зато на похороны ЗЕ приедут даже сельские головы и будет ПРАЗДНИК В УКРАИНЕ 40 СУТОК... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.. да "достижение" ЗЕ в одном... сумел таки шут квартальный возбудить против себя миллионы кубометров НЕНАВИСТИ... к своему "убожественному типа божеству"
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Когда уже вы выйдете,пока только аваковские песики за бабки спектакли ставят с мусорами.Он смог возбудить только 8процентных и показать их сущность.Все увидели мое нужен Петя ,а не Украина.Со своей задачей он уже справился.
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Політикам потрібно про себе нагадувати лохтарату. А Апозіціонерам критикувати діючу владу. Згадайте, як Зє критикував за кумовство Петра.
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Все помнят, как Зеленский говорил:"Кому подобається коли президент на посаду призначає свого кума або армійського друга..." а вот оказывается назначать на должность своих друзей из КВНа можно.
https://youtu.be/3HpCz7NXUAA
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Посмотрите в ютубе на ом тв : Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше .
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иногда лучше думать, а не засорять мозги сериалами.
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Ти правий іноді краще пісюном по клавішах стукати...
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Що там дід з медом, обміняли звиздун))
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Чмошник. Нужно было принимать ответственные решения в марте, а теперь сиди и не кукарекай, ты уже просто статист.
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Самое прикольное, что это тот же закон Порошенко - с префектами и т.д. - но без особого статуса ОРДЛО
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А он разве ходил на кормёжку от Скотов Урода? Там же вроде только своих кормили по пригласительным. Не каждый простой ЗЕбил мог попасть на корпоратив Скотов Урода.
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Да хватит уже, с вашей децентрализацией и до развала Украины недалеко.
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Это он прямо из Минска вещает? Уже узнал почем тыща кубов газа для населения?
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За газ пусть ЗЕбилы думают.. А заодно пусть повизжат как злочинный барига незаконно завысил тарифы в 5 раз, и что ЗЕбубачка вот уже скоро отменит злочинное повышение в 5 раз не меньше.
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Краще розказав би, що там було на корпоративі в Мєнську.
Бацька Лука на новій «Теслі » покатав?
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Да ничего особенного. Все в рамках приличия, никто и не напился даже.
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Вообще-то, корпоратив за 100 тыс евро - был закрытым! И сказать, что там было может только участник этой вечеринки...
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Это тот бомж которого продюсировал падлошенко?
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Славику оно конечно из Минска видней ,кто там что зацементировал особенно после дорожки и косячка ... "Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 9403
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В Україні наливається силою путєн2. Одна й та сама режисура, в одного й другого карліка.

Не кажіть, що не попереджували.
"Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 7601
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Славик поработал по кацапских корпоративах и подал голос. Голос парашена.
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политик- музыкант, прямо юмор у цензора, как президент-комик, который сам не решает ничего, за них решают олигархи, которые их выдвинули, а где тут решение людей и народа? нигде, чисто риторический вопрос
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Еврей зеленский цементирует диктатуру в Украине и вечное управление евреями Украиной. Кто это ещё не понимает ?
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Посмотрите в ютубе на ом тв : Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше .
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Вы лучше почитайте азы информационной войны,там все по полочкам расписано.
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Вот вот...Г+Г со своими сливными бачками Мосийчукчами видимо почитали и воюют во всю. Ну или им прямые инструкции сразу с кремля приходят - шо своим ЗЕбилам рассказывать
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пока у зеленского получается хорошо только одно - доказывать 73%, что они тупорылые лошары.
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Х...вість в тому, що в нього виходить це доказувати не лише тим 73% ракушок, але й іншим 27% також. І це погано...
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Не смотря на фигуру самого Вакарчука, сейчас он сказал правильные слова:
Зеленый сопливый Карлик хочет стать мелким диктаторщичкой.
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Вже стає. А що будет далі ми вже бачимо на прикладі такого самого карліка... Воно само не злізе, а скинути його буде дуже й дуже важко.
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Да Вакарчук нормальный адекватный артист и человек. С соображалкой у него все нормально. Но как политик он очень слабый. Он вообще говорит много правильных вещей, но что толку?
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Посмотрите в ютубе на ом тв : Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше .
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Не думаю что зюзя сам до этого додумался. Такие законы требуют серьезной проработки, возможно коллективом специалистов. А нам этот закон втюхивают под авторством зеленского. В кои веки шуты стали писать законы, определяющие государственный устрой?
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Почему потерли мой коммент "Вакарчук - ПНХ"? "Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 2526
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Славик в перерыве плотного графика новогодних корпоративов решил продемонстрировать политическую активность. "Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 7522
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Ну если шуту можно в перерывах между своими кривляниями стать президентом, то почему ты осуждаешь Славика?
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Кто же мог подумать?
Думали , что не компетентен - да
Думали, что клоун - да
Но то что карлик на глазах превращается в псевдо диктатора - нет!
Хотя иногда бывает





Но бывает и по другому




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tZE inform

@tZEinform


Судя по поступающей информации формирование нового правительства уже начато. Поcле отказа Яценюка сотрудничать с Зеленским, запасной фигурой стал Коболев, которого попытаются продавить Западу как "технократа-профессионала" и хорошего организатора.
Единственный камень преткновения - Коболев хочет сформировать собственный состав правительства, где Маркаровой места нет, как и остальным членам этого правительства. Это мало устраивает Зеленского, но к концу января деньги закончатся и он станет более договороспособным (...

Более независимое от Зеленского правительство выгодно и Коломойскому, которому надоели капризы президента и изменения решенного по два раза на день. Все это резко не устраивает Абромавичюса и Коболева ждет залп компромата с этой стороны.
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один политик критикуют другого, ахаха. Ненька куда же ты скатились.
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Славко в перерывах между концертами изображает из себя политика.
Я не здамся без бою ....
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Хорошо хоть у Вокарчука хватает ума и личной культуры хером по роялю не играть, как один клоун квартальный...
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Зато,, перед рашкованской публикой поет будучи депутатом и не парится насчет патриотизма.
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У него другой стиль исполнения.
Так корпоративчик за 100К баксов в союзной стране паРашки. Выступает целый глава фракции украинской Верховной Рады.
Этот горе-депутат при Ющере и года в Раде не высидел, подался дальше капусту рубить. Интересно в этот раз на сколько его хватит.
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Аха,встретились два недоумка и давай поучать народные массы
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У славіка вільна годинка між корпоративами?
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