 "Цементирует неприкасаемость": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского

Такое мнение он высказал в интервью изданию OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.
Политик также посоветовал власти "говорить прямо", что "они хотят принять закон о централизации власти".
"С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть", – считает музыкант.
Вакарчук раскритиковал и другую реформу команды президента.
"Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость", – утверждает он.
Депутат отметил, что цель децентрализации в "поиске баланса между независимостью и возможностью выполнять свои действия со стороны местных властей, и возможностью центральной власти их контролировать".
"Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику. Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы.
Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком", – заявил Вакарчук.
Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию.
Документ предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144. В нем не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.
https://youtu.be/3HpCz7NXUAA
Бацька Лука на новій «Теслі » покатав?
Не кажіть, що не попереджували.
Зеленый сопливый Карлик хочет стать мелким диктаторщичкой.
Думали , что не компетентен - да
Думали, что клоун - да
Но то что карлик на глазах превращается в псевдо диктатора - нет!
Хотя иногда бывает
Но бывает и по другому
tZE inform
@tZEinform
Судя по поступающей информации формирование нового правительства уже начато. Поcле отказа Яценюка сотрудничать с Зеленским, запасной фигурой стал Коболев, которого попытаются продавить Западу как "технократа-профессионала" и хорошего организатора.
Единственный камень преткновения - Коболев хочет сформировать собственный состав правительства, где Маркаровой места нет, как и остальным членам этого правительства. Это мало устраивает Зеленского, но к концу января деньги закончатся и он станет более договороспособным (...
Более независимое от Зеленского правительство выгодно и Коломойскому, которому надоели капризы президента и изменения решенного по два раза на день. Все это резко не устраивает Абромавичюса и Коболева ждет залп компромата с этой стороны.
Я не здамся без бою ....
Так корпоративчик за 100К баксов в союзной стране паРашки. Выступает целый глава фракции украинской Верховной Рады.
Этот горе-депутат при Ющере и года в Раде не высидел, подался дальше капусту рубить. Интересно в этот раз на сколько его хватит.