 Пристайко - Германии о "Северном потоке-2": Помните, Россия остается источником газа, а Украина гарантирует поставки через свою ГТС

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью медийному ресурсу Германии "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы, немцы, сейчас строите газопровод Nord Stream 2 в Балтийском море, чтобы сдалать газоснабжение, которое до сих пор осуществлялось через Украину, более независимым. Но помните: Россия остается источником газа; если бы россияне больше не захотели поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря немедленно стали бы пустыми. А у нас в Украине все-таки оставались бы полноценные хранилища газа, и мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - заявил министр.
Пристайко также выразил удивление тем, что все меньше людей в Германии приветствуют продление действия санкций против страны-агрессора России. Он обратился к чувству вины, которую немцы испытывают до сих пор из-за оккупации нацистами СССР, которую ассоциируют с Россией, и призвал подумать о том, что больше всех пострадала во время Второй мировой именно Украина, она, а не Россия, была полностью оккупирована солдатами Третьего рейха , она потеряла до 10 миллионов своих жителей. Министр подчеркнул, что санкции пока нужны для того, чтобы удерживать Россию за столом переговоров.
Если немецкие предприниматели ищут альтернативы российскому рынку, то Украина приветствует их, добавил глава МИД. Он подчеркнул, что Украина открыта для импорта и инвестиций. Украинская экономика, которая была глубоко переплетена с российской, сейчас больно, но довольно успешно переориентируется на рынки ЕС и Китая.
Тут на помощь испытывающим вину немцам приходит судебный процесс на Демьянюк.
И чувства вины как не бывало.
Сами виноваты.
Что там немцы что то опять накопали,что был охранником в концлагере и дали 5 лет?И тут же по состоянию здоровья отпустили,Непонятно.Вроде охрану концлагеря пришили по фальшивке КГБ https://www.segodnya.ua/ukraine/dve-pravdy-o-demjanjuke-185756.html
Вроде доказали ,что Марченко был оператором газовых камер,а не Демьянюк. И охранником не был . Что ещё за один Демьянюк которого ненавидят немцы.
Нема слів.
У чувака, мозок наскрізь просраний русскою пропагандою.
Ты просто не общался с немцами.
Именно привито им чувство вины о которой они вспоминают и к месту и не к месту.
Современные украинские политики, вспоминая Брестский мир, предпочитают акцентировать внимание на первых трёх пунктах соглашения, забывая о последнем, хотя именно он сыграл решающую роль в судьбе Центральной Рады и первой УНР
Одновременно с подписанием мирного договора стороны договорились об оказании Украине помощи в войне с советской Россией. 18 февраля немецкие войска при поддержке украинских подразделений начали наступление. Большевики разбегались, не оказывая серьёзного сопротивления. 1 марта Центральная рада вернула контроль над Киевом, а вскоре и над всей территорией Украины. Казалось, что всё складывается как нельзя лучше. Немцы не мешали восстановлению украинской администрации, да и к тому же пообещали вывести свои войска, как только их попросят.
Однако, как часто бывает в дипломатии, обещания так и остались обещаниями. Немцы просто так уходить не собирались. Как писал германский генерал Мак Гофман, «если центральные страны хотят получить хлеб из Хлебного мира с Украиной, то должны сами его взять».
Украинский беспорядок
Первоначально немецкое военное командование не вмешивалось в дела украинского государства. Берлину было в принципе всё равно, кто будет находиться в Киеве при власти, главное, чтобы поставки продовольствия шли по графику (Германия и Австро-Венгрия тогда находились на грани голода). Однако вскоре оказалось, что с этим намечаются проблемы. Во-первых, заявленные объёмы были чрезмерно завышенными, и поставить их было нереально. Во-вторых, центральная власть практически не контролировала ситуацию на местах и не могла выполнить свои обязательства перед союзниками в каком-либо виде.
Член фракции сионистов Гросман в Центральной Раде сетовал, что «в провинции нет никакой власти, а та власть, которая есть, дискредитирует украинское правительство»
В таких условиях немцы начали наводить порядок по-своему. 21 марта немецкое военное командование распространило на территорию Украины действие законов военного времени и ввело смертную казнь. Кроме того, немцы и австрийцы, не дожидаясь централизованных поставок продовольствия, начали самочинно проводить реквизиции продуктов у местного населения, что явно не соответствовало их образу союзников-освободителей. Центральная Рада протестовала, но это было единственное, что в этой ситуации она могла сделать.
Земельный вопрос
Главный конфликт между немецким командованием и руководством УНР назревал в вопросе земельной реформы. Центральная рада ещё 31 января приняла Временный земельный закон, который предполагал социализацию земли (вся земля переходила из частной собственности в государственную и в равной мере перераспределялась между крестьянами).
Немцы такой подход считали в корне неверным. По их мнению, организовать успешное сельскохозяйственное производство без права частной собственности было невозможно
Однако социалистическая по своему составу Центральная рада об этом не хотела даже слышать.
Тем времен из-за царившего на селе хаоса и постоянных переделов земли начало посевной кампании, а таким образом и будущие поставки продовольствия в Германию и Австро-Венгрию оказались под угрозой. В результате 6 апреля главнокомандующий немецкими войсками в Украине фельдмаршал Герман фон Эйхгорн выдал указ про полный засев земли, согласно которому крестьянам запрещалось мешать крупным землевладельцам возделывать свои поля.
В Киеве такое решение справедливо расценили как грубое вмешательство во внутренние украинские дела. Глава Центральной рады Михаил Грушевский и премьер Всеволод Голубович вызвали «на ковёр» немецкого посла Альфонса Мумма, который по итогам беседы с руководством УНР телеграфировал в Берлин, что «постоянное сотрудничество с этими людьми, которые через свои социалистические теории перестают понимать реальное состояние дел, невозможно».
Вопрос смены власти в Украине, который и раньше рассматривался немецкими властями, стал практически решённым. Вскоре был найден и подходящий кандидат - выходец из гетманского рода Павел Скоропадский, с которым 24 апреля были определены условия будущего сотрудничества.
Последние дни
Падение Центральной Рады ускорило похищение в ночь на 25 апреля киевского банкира Абрама Доброго, выполнявшего посредническую функцию в поставках продовольствия в Германию. Позже оказалось, что похищение организовал Комитет спасения Украины, в состав которого входили несколько украинских министров. Цель этой акции так до конца и осталась невыясненной, но сам факт вызвал резкую реакцию немцев.
25 апреля фельдмаршал Эйхгорн выдал указ, согласно которому запрещались все массовые собрания без разрешения немецкого командования, вводилась цензура в газетах, а преступления против общественного порядка должны были рассматривать немецкие военно-полевые суды. Пока руководство УНР думало, как правильно отреагировать на это решение, немцы в ночь на 27 апреля разоружили одно из единственных боеспособных украинских подразделений - дивизию «синежупанников».
Вечером 28 апреля немецкий патруль прервал командой «Руки вверх» продолжающиеся дебаты в Центральной раде. Депутатов обыскали и по обвинению в похищении банкира арестовали несколько чиновников, в том числе министра иностранных дел. Чуть позже был задержан военный министр. Министр внутренних дел и министр земельных дел, которых ждала та же участь, успели скрыться. Руководство УНР было деморализовано, а силовые ведомства парализованы.
На следующий день Центральная Рада собралась на своё, как оказалось, последнее заседание. Депутаты по-быстрому, сразу в трёх чтениях, приняли конституцию, согласно которой УНР становилась парламентской республикой. Одновременно в киевском цирке Всеукраинский съезд хлеборобов провозгласил гетманом Павла Скоропадского. В ночь на 30 апреля его сторонники заняли все правительственные здания. Гетманский переворот свершился.
Это как процесс изгнания дьявола.
А куда делась ла ла ла под немецким прокси?
Осталось мятый пиджак нацепить, размера на 2 больше, или наоборот, малой, и глава МИД готов и по внешнему виду, и по заявлениям
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав'янського люду - /351/
Всі знаєте. А своєї
Дас[т]ьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, -
Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили