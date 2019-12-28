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Все про:АЗС (323) игорный бизнес (319) ОГА (1568) Полтавщина (530) Синегубов (2)

 Полтавский губернатор Синегубов призвал жителей сообщать про подпольные игровые залы и нелегальные заправки

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов обратился к жителям области с просьбой информировать об фактах работы нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на np.pl.ua.

"Для решения проблемы с функционированием нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений на территории Полтавской области, предлагаю всем, кто сталкивается с их работой, немедленно сообщать о соответствующих фактах в отдельный Telegram канал (https://t.me/StopCrimePoltava). Прошу предоставлять данные об адресах расположения таких пунктов, характере их работы и, в случае наличия информации об организаторах и участниках соответствующего противозаконного "бизнеса", - призвал Синегубов.

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Наличие фото-доказательств ускорит реагирование.

"В тесном сотрудничестве с правоохранительными органами региона мы будем немедленно прекращать деятельность таких предприятий и привлекать их организаторов к ответственности. Давайте сделаем так, чтобы войти в новый год без этих позорных явлений", - призвал глава Полтавской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3167794
 
 
 Топ комментарии
 
г. Киев, ул. Банковая 11. Там живет/существует главный игрок страны, который решил побаловаться в президенты. Все там.
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Ищет тех кто еще ему мзду не платит...
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г. Киев, ул. Банковая 11. Там живет/существует главный игрок страны, который решил побаловаться в президенты. Все там.
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ржачно наблюдать с каким рвением зебили кинулись "закривать" нелегальние казино которие еще неделю назад собирались легализовать
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28 ГРУДНЯ, 9:45 ПОКУПКА ПРОДАЖА
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Нелегальные заправки были в 90 годах ,назад в прошлое.
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Полтавский губернатор решил выявить всех стукачей Полтавы.
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Зебили посмотрите на ютубе в ом тв : «Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше? « и вы посмотрите как ваша Моника Зеленски прогорала России .
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Пускай обращается к Авакову, почему он раньше все это не видел и прочим хреновым патриотам, бывшему прокурору Луценко и кошельку Пети Третьякову
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Главная проблема клоунов, нелегальные заправки и казино! ПЗДЦ! Экономика в штопоре, задержки зарплат и пенсий, неплатежи по всем социальным обязательствам, растут долги, а это лошье тупое, возомнившее себя начальниками, забавляется. Куда катимся!!!
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А нічого, що це робота поліцаєв?
Викрили на "землі" точку - з дільничного штраф, з начальника РОВД догана. По другому разу догана дільничному з керівника зірочку. Ну а по третьому разу у буцегарню обох. Можна по більш короткому колу - є повідомлення, внутрішня безпека перевіряє хто з цих двох "криша" - того і саджають.
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Как будто у нас на Полтавщине не знают кто и где.. Полтавський губернатор Синєгубов закликав жителів повідомляти про підпільні ігрові зали й нелегальні заправки - Цензор.НЕТ 3217
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Ищет тех кто еще ему мзду не платит...
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