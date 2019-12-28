 Полтавский губернатор Синегубов призвал жителей сообщать про подпольные игровые залы и нелегальные заправки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на np.pl.ua.

"Для решения проблемы с функционированием нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений на территории Полтавской области, предлагаю всем, кто сталкивается с их работой, немедленно сообщать о соответствующих фактах в отдельный Telegram канал (https://t.me/StopCrimePoltava). Прошу предоставлять данные об адресах расположения таких пунктов, характере их работы и, в случае наличия информации об организаторах и участниках соответствующего противозаконного "бизнеса", - призвал Синегубов.

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Наличие фото-доказательств ускорит реагирование.

"В тесном сотрудничестве с правоохранительными органами региона мы будем немедленно прекращать деятельность таких предприятий и привлекать их организаторов к ответственности. Давайте сделаем так, чтобы войти в новый год без этих позорных явлений", - призвал глава Полтавской ОГА.