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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (260) Кабмин (11474) медицина (1903) тарифы (1626) трансплантация (93)

 Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов. СПИСОК

Кабинет министров утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083, передает Цензор.НЕТ.

В соответствии с постановлением, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. ФОТОрепортаж

Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками упомянутого пилотного проекта.

Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривен, АВО-несовместимой почки – от 721 000 грн, сердца – от 535 000 грн, печени - от 855 000 грн, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн грн.

Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов 01
Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167790
 
 
 Топ комментарии
 
Такое себе смогут позволить только простые еврейские мальчики и девочки потому что у них цены такие же но только в долларах!
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Такое себе смогут позволить только простые еврейские мальчики и девочки потому что у них цены такие же но только в долларах!
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Завтра иду заработать бабло. Имею 2 почки, 1 печень, 1 сердце, и 2 яйца Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 5239
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Если две почки сразу отдает...то похороны за счет фирмы...
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Та че там, ща заначку достану и печенку поменяю Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 4388
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так мож не придется заначку тратить. лучше оставить на шампанское. На форуме как-то предлагали пускать на органы тех, кто ворует миллионы из бюджета. по-моему - справедливо Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 487
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зебилы ну вот у вас приматов появился шанс заработать и прикупить земельки Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 4902
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А чек дадут при оплате? Или втемную платить дохтуру?
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С 2020 года украинцы получат возможность лечиться у высококвалифицированных врачей в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук на безоплатной основе.
Соответствующее постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи принял в четверг, 27 декабря, Кабинет министров.
Документ направлен на реализацию проекта в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова; Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 2926
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Практически даром...любой учитель со своей зарплатой в 4000 баксов может себе позволить?..
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сколько стоит пересадить совесть депутату?
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Совесть депутату можно пересадить только от депутата...иначе будет отторжение...
Но беда в том что совести у депутатов нет...от слова совсем..
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Но вы не расстраивайтесь, ибо даже за такие деньги скоро некому будет лечить.
... на самом деле Украина оказалась на пороге катастрофы - людей скоро некому будет лечить. Недавно народный депутат Денис Монастырский заявил, что прокурор минимальной квалификации будет зарабатывать не менее 25 тыс. грн, - это на фоне 6200 грн зарплаты практикующего хирурга с 10-летним стажем и 3980 грн оклада квалифицированной медсестры. При этом контракт полного курса в Днепропетровской медицинской академии Минздрава Украины будет стоить 304 896 грн, а для получения образования прокурора в Харьковском университете им. Ярослава Мудрого понадобится 135 750 грн.
Прокуроры будут лечить, строить и учить ...
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Этот каталог надо не людям доводить , а сразу в ВР повесить. для простыхэто всеравно ничего не даст.
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...и не жалко тебе будет этим восьми процентам отдавать свое последнее, вася? Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 6849
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Только тупому порохоботу не ясно что даже в германии за эти операции платят страховые компании...прикинь и в штатах аналогично....так что куриные мозги твой шанс на выздоровление!

Сцуке свинорылой опять 5 лет не хватило чтоб сделать медицину страховой?
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Что 8% зебилов совсем безнадежные?так может лучше пристрелить?гуманнее будет...
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Ну це доступно для будь якого зебіла! Так зебіли?
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Медреформа остановлена; так что, естественно, вся хирургия будет платной.
Уляна планировала реформу больничного звена; но, народ решил что не хочет иметь гарантированный пакет бесплатных медуслуг. Хотели "страховую медицину" ? Нате.
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Бгггг....Вот это истинный проукраинский кабмин... Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 3104
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Будущее генная инженерия и клонирование. А это прошлый век
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Будущее у тих, хто вспіє звалити, з кульки, поки ракова пухлина дикунів, які вкрали ядерні технології в США, не знищили тут все живе.
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Где завсегдатай Цензора Игорь Д. Бо некому отмазывать правительство и лично Щелю? Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов - Цензор.НЕТ 6028
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В благополучной Японии ввиду превышения смертности над рождаемостью резко сокращается население с 2007 года.В 2019-рекорд-сокращение населения на 512 тыс.Не хотят японцы плодить бедность.За год в Японии всего 860 тыс рождений на 120 миллионов жителей.Японцы бьют тревогу и ищут пути изменения ситуации.
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"Донорський етап - вилучення органів у донора-трупа - 74086"
Это за чей счёт? Ржевский - молчать!
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