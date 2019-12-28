 Пересадка почки 323 тыс. грн, сердца - 535 тыс. грн, печени - 855 тыс. грн: Кабмин утвердили стоимость трансплантации органов. СПИСОК

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083, передает Цензор.НЕТ.
В соответствии с постановлением, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.
Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками упомянутого пилотного проекта.
Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривен, АВО-несовместимой почки – от 721 000 грн, сердца – от 535 000 грн, печени - от 855 000 грн, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн грн.
Соответствующее постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи принял в четверг, 27 декабря, Кабинет министров.
Документ направлен на реализацию проекта в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова; Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.
Но беда в том что совести у депутатов нет...от слова совсем..
... на самом деле Украина оказалась на пороге катастрофы - людей скоро некому будет лечить. Недавно народный депутат Денис Монастырский заявил, что прокурор минимальной квалификации будет зарабатывать не менее 25 тыс. грн, - это на фоне 6200 грн зарплаты практикующего хирурга с 10-летним стажем и 3980 грн оклада квалифицированной медсестры. При этом контракт полного курса в Днепропетровской медицинской академии Минздрава Украины будет стоить 304 896 грн, а для получения образования прокурора в Харьковском университете им. Ярослава Мудрого понадобится 135 750 грн.
Прокуроры будут лечить, строить и учить ...
Сцуке свинорылой опять 5 лет не хватило чтоб сделать медицину страховой?
Уляна планировала реформу больничного звена; но, народ решил что не хочет иметь гарантированный пакет бесплатных медуслуг. Хотели "страховую медицину" ? Нате.
Это за чей счёт? Ржевский - молчать!