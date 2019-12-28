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 Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров, - Укрзализныця

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в праздничный сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, продавались 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами. Самое популярное направление - традиционно для этого времени года - западное.

В компании напоминают, что для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и рейсов. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167785
 
 
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Главное, чтобы машинист трезвый был 😉😋
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Мне один раз попался бухой проводник лет 20, у которого вдобавок был день рождения, от где трэш был...
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😊 раньше на дальние расстояния это было обычное дело
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Скрепы неизвестно чего - "Неужто целый год поезда ходили раньше?)))"
- Сказал лугандонец, как в муку перднул Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 3879
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Я на вахте, а не на смене. Лугандонец
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а я с проводником раз бухал целую ночь когда в Киев с Одессы ехал
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Так будет что еще вспомнить, разнообразие. Все в основном за столом сидят по хатам и генделикам и через пару лет даже вспомнить толком ниче не могут, а тут человек вспомнит что в поезде когдато на НГ ехал.
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