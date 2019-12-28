 Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров, - Укрзализныця

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, продавались 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами. Самое популярное направление - традиционно для этого времени года - западное.

В компании напоминают, что для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и рейсов. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели в связи с праздниками перешли на усиленный режим работы, - ГСЧС