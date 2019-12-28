 10 тыс. га в одни руки и запрет на покупку иностранцами, - аграрный комитет ВР рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта №2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось", - рассказал он в субботу.

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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря утвердил законопроект об обороте сельхозземель ко второму чтению. Как рассказал LIGA.net глава комитета Николай Сольский, основные положения реформы следующие:

- покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные гражданами Украины, а тажке местные общины и государство;

- лимит концентрации земли в одних руках - не более 10 000 га;

- владельцами земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога, затем они будут обязаны в течение двух лет продать такие участки на аукционах;

- цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки;

- иностранцев к покупке земли допустят только по итогам референдума, ориентировочной даты которого пока нет.

В январе, по словам Сольского, документ будет вынесен в зал парламента для голосования.

Как сообщалось, законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" народные депутаты приняли в первом чтении 13 ноября.