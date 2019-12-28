EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1503  76
Материалы по теме:
Все про:ВР (24244) земельная реформа (176) Мушак Алексей (7) рынок земли (82) Сольский Николай (9)

 10 тыс. га в одни руки и запрет на покупку иностранцами, - аграрный комитет ВР рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта №2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось", - рассказал он в субботу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение Радой поправок к законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря утвердил законопроект об обороте сельхозземель ко второму чтению. Как рассказал LIGA.net глава комитета Николай Сольский, основные положения реформы следующие:

- покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные гражданами Украины, а тажке местные общины и государство;

- лимит концентрации земли в одних руках - не более 10 000 га;

- владельцами земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога, затем они будут обязаны в течение двух лет продать такие участки на аукционах;

- цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки;

- иностранцев к покупке земли допустят только по итогам референдума, ориентировочной даты которого пока нет.

В январе, по словам Сольского, документ будет вынесен в зал парламента для голосования.

Как сообщалось, законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" народные депутаты приняли в первом чтении 13 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3167783
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так для этого приготовили закон двойного гражданства заблаговременно .
 показать весь комментарий
 
и кто такие есть иностранцы для зедебилов? Так любой сепар из дыры имеет пасполрт Украины и рашенский паспорт он тоже может купить, и вот вам купил инностранец.
 показать весь комментарий
 
Ніхто не проти продажу землі як такого.
Проблема в десятках тисяч гектар в одні пейсаті руки. В Польщі 500 га в Угорщині 300.
Зебільний, так званий "ліміт", в 10000га просто кричить криком що земля буде скуповуваться для спекуляцій.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В знайомого є три га соціальної на двох з дружиною землі. Терміново потрібна операція по онко. Що їм робити - продавати єдиний актив землю, чи в муках помирати? Дилема...
 показать весь комментарий
 
 
Ціна за якою скуповують по сірому землю - мізерно анекдотична. Хоча половину землі на вулиці де мешкає знайомий , давно і за безцінь власники паїв продали. Ось вам реальні ситуації.
 показать весь комментарий
 
Ніхто не проти продажу землі як такого.
Проблема в десятках тисяч гектар в одні пейсаті руки. В Польщі 500 га в Угорщині 300.
Зебільний, так званий "ліміт", в 10000га просто кричить криком що земля буде скуповуваться для спекуляцій.
 показать весь комментарий
 
 
Монопольным покупателем земли должно быть государство. Это не рынок, поскольку есть монополия. Но для людей, которые не хотят или не могут в силу разных причин заниматься землей, это выход. Цена определяется ценой у соседей. К примеру, в Польше. Вот в таком виде все и должно быть. Ведь очевидно, что землю хотят банально скупить и перепродать. Работать над ней австро-евреи не будут. А расплачиваться за это будем мы с Вами. И те люди, которые к несчастью болеют. Одно из следствий: вследствие вывода из оборота земель, продовольствие очень круто подорожает. Последствия очевидны.
 показать весь комментарий
 
10 000 га - воровство народного достояния, тем более в условиях недоделанного кадастра
 показать весь комментарий
 
Причем неприкрытое. Они уже не стесняются, делают, что хотят. Но вряд ли в этом вопросе у них что-то получится.
 показать весь комментарий
 
 
и кто такие есть иностранцы для зедебилов? Так любой сепар из дыры имеет пасполрт Украины и рашенский паспорт он тоже может купить, и вот вам купил инностранец.
 показать весь комментарий
 
 
А потом в один "прекрасный" год взять тупо и не засеять землю, устроив в Украине очередной голодомор.
 показать весь комментарий
 
 
А так и будет. Оглянитесь, сколько стоит пустующих деских садов, санаториев, скупленных и не используемых. И сколько беженцев без жилья,опущеных ниже некуда. Тоже будет и с землей. Ее обрабатывать не будут. Это вложенные деньги, как в золото.
 показать весь комментарий
 
 
а какая разница чем засеют, они - собственники - весь урожай на вывоз - будь то соя, кукуруза, зерно ---- и голодоморчик!
 показать весь комментарий
 
Ну с иностранцами все как раз понятно. Им временно запретили чтоб наши игорь валерьичи с судьи Вовка прикупили себе латифундий у зубожилих .
А потом запрет отменят и кто-то некисло наварится. Потому и 10.000 га.
 показать весь комментарий
 
 
Опять Юлька будет кидаться бумажками, а Шуфрич с Кивой обниматься...Им есть что терять, потому цирк нас ждёт первоклассный.
 показать весь комментарий
 
Ну так для этого приготовили закон двойного гражданства заблаговременно .
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое стадо мечтает залатывать деньгами от земли дырки в бюджете...которые оно само и прогрызает...
 показать весь комментарий
 
 
Іноземцям продавати землю не можна бо більшу ціну запропонують, а Каломойські та фнші рейдери і так зможуть її відібрати у селян.
 показать весь комментарий
 
 
інші рейдери-мародьори і так не погано мають.Аж 200т.га.Не забагато,нє?
Аудіт треба провести.І рейдерів на нари.
 показать весь комментарий
 
 
200 тыс га? это всего лишь 20 подставных нужно будет по 10000 га? правильно?
 показать весь комментарий
 
Іноземцям тимчасово не можна, поки землю не "скупить" місцеве бандво. А потім бандво вже по нармальних цінах іноземцям ту землю продасть. Схема очевидна.
 показать весь комментарий
 
 
4000 поправок рассмотрели между завтраком и обедом.
вот это турбо-режим.
и походу они не поняли, что 10000 гектаров это дофига!
 показать весь комментарий
 
 
а 200 тисяч - це нормально. Як зараз.
 показать весь комментарий
 
 
Спитай у великих землевласників, які взяли в оренду на 50 років стільки землі за копійки, чи дурачки вони.
 показать весь комментарий
 
ти аренду від власності не відрізняєш?
 показать весь комментарий
 
 
Треба ще перевірити,як те барижне **** придбало ці га.
 показать весь комментарий
 
 
Образно: каждый член семьи создал свою компанию, купил 10 тыс ГА, а по факту мы семьей владеем к примеру 60 тыс ГА. Деньги на покупку взяли у иностранного спонсора и фактическим владельцем является он. Постепенно, увеличиваем количество соучастников и следовательно количество ГА, а фактическим владельцем остаётся иностранец, поскольку держит нас на долговом крючке. Мы дружно выполняем все его решения и выращиваем то, что он скажет. Вопрос: на*уя все эти сложности? Ответ: популизм для тупой биомассы и бабло на карман. 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Да хоть один га в одни руки, очень просто обойдут, закупит землю на маму, папу, бабушку и тд, с этим проблема везде в мире
 показать весь комментарий
 
И да, без иностранцев рынок земли будет искусственный, то есть милиярдеры Украины его будет подстраиваться под свой лад
 показать весь комментарий
 
 
Значит в понедельник примут закон, пока йуля поехала на мальдивы...
 показать весь комментарий
 
 
Козламойский - же сказал что Россия лягко выделит 100 миллиардов в том числе и скупку Украинских земель.А там при коррупционном судопроизводстве закончик туда,справочка сюда,-и было ваше стало наше.
 показать весь комментарий
 
 
Петюнчик синочку подарував 120 тисч ГА
Земельки....Як зміг скільки "прихватизувати"
на державній службі??
 показать весь комментарий
 
Дозволити в 3(три) рази більше, ніж може зорати за день, але в тракторі хай оре сам покупець...
 показать весь комментарий
 
Земля має бути в приватній власності! І, як всяку приватну власність, її можна продати! Більшість населення України має максимум 6 соток на дачі, та й ті покинуло, бо ніхто не хоче працювати на землі! Продавайте, хто більше дасть - тому й продавайте!
 показать весь комментарий
 
 
10000га = 100 кв. км - это почти как 2 Сан-Марино или 2 Лихтенштейна. Удельное княжество.
Монако в таком княжестве 51 раз поместится.
 показать весь комментарий
 
 
Може спочатку заборонити купівлю землі тим,хто потім буде тікати до Ізраїлю та кацапії?А що робити з тими,що мають по 2-3 громодянства?
 показать весь комментарий
 
Дозволити в 3(три) рази більше, ніж може зорати за день, але в тракторі хай оре сам покупець...
 показать весь комментарий
 
 
взять в банке "кредит" "на покупку земли" на семью из 3 - 10 человек( 100.000 га) и на другой день после покупки "отказаться" от земли в счет уплаты "долга"!
 показать весь комментарий
 
А РУК у некоторых по 10 - 20, даже прабабушки покупать будут. А потом НАСЛЕДСТВО.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
пора готовица к земле, як размовлял великий виталя
 показать весь комментарий
 
А где же баба Йуля с Кивой булы?В Испании отдыхали на ранчо своем(кстати купленном за наши гроши) наверное.Такой момент очередной кипишь устроить прогавили.Ну оно же понятно,Новый год и фсее такое.Отдых как говориться дело святое.А под завесу лет старикам та старухам отдыхать больше надо.Супрун ,как говориться,рекомендует.
 показать весь комментарий
 
 
Хто не знає української мови на 100 відсотків,землю не продавати.
 показать весь комментарий
 
 
Вот для этого ********* и пропихнул получение кацапами украинского гражданства без отказа от своего
 показать весь комментарий
 
 
Вся земля сначала должна принадлежать общинам, и лишь сдаваться в аренду на краткий период 1-7 лет для культур 1-2 года севооборота (и каждый гражданин ежегодно на карточку должен получать процент от дохода с аренды).
 показать весь комментарий
 
А община это кто? Как его зовут? Кто конкретно будет управлять землей?))) Снова "честный чиновник"??))

Нет уж наелись мы коммунизма и не хотим "общинизма"...
 показать весь комментарий
 
К средней ЗП аренда точно должна быть привязана. К тому же когда у громады будет конкретный финансовый интерес то они начнут больше интересоваться выборами. Надо настраивать механизм выборов. Иначе если мы признаем что у нас нас в стране "выборов" нет то какже мы признаем раду и президента.
 показать весь комментарий
 
Я б не розводив паніку... Китай он уже в Криму купив землі на три мільярди... І що?)
Ні грошей ні землі...
Тим більше, 100% це все буде націоналізовано... І десяти років не спливе...
Тому, я б на місці інвесторів... Думав тричі... А потім вклав би ці гроші в Венесуелу... Там безпечніше...
 показать весь комментарий
 
 
ублюдки... сначала раздайте землю как предусмотрено в земельном кодексе.... а потом говорите о продажах....
 показать весь комментарий
 
землю уже давно раздали пайщикам, кто на ней работал. тебе дали ваучер на заводы.
 показать весь комментарий
 
Многовато идиотиков у вас, много-вато будет
 показать весь комментарий
 
А вот то,что иностранным компаниям продавать нельзя-ганьба.Кто же тогда новые предприятия строить будет?Порошенко с Ахметовым?Ха.Они же крахоборы,и новых технологий у них полный нуууль.Разве,что в производстве Киевского торта на палочке,или модифицировать новую ленточку для коробки с тортом.
 показать весь комментарий
 
 
"драгон капітал" як раз хоче український банк(польську дочку) собі купити мабуть зроблять з нього "земельний банк".
починати треба було з невеликих об'ємів а потім можливо трохи збільшити. але оскільки довбо*оби переконані що "гальма придумали боягузи" і поки у владі треба щось заробити, тому буде все як завжди.
 показать весь комментарий
 
і ще питання коли цей ринок насправді запустять, я так розумію ніде в законах це не прописано.
 показать весь комментарий
 
Аграрні реформи почнуться тоді коли міністр офіційно признає факти, що:
- Сьогоднішні латіфундіі це ракова пухлина, що з'явилася як результат 28 років державного провалу і бездіяльності в агро сфері. З ними не треба жити, чи підлаштовуватися під них. Систему потрібно лікувати і від них потрібно позбутися.
- Останні 15-20 років МінАПК займався тільки відкатами з бюджетних грошей, і виділення величезних субсидій мільярдерам, приймаючи пряму і безпосередню участь у корупціі та розкраданні бюджетних коштів
 показать весь комментарий
 
Земельная «реформа» - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет

Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
 показать весь комментарий
 
Отмена моратория делается только чтобы пайщики смогли продавать СВОЮ продать.
 показать весь комментарий
 
Это не рынок, а грабеж!
Если не будет возможности у иностранцев инвестировать в Украину... Не будет здоровой конкуренции и адекватной стоимости земли... То есть теперь землю реально скупят кучка оллигархов ЗА КОПЕЙКИ!!!

То есть все будет точно также как и при распаде ссср, когда приватизировать имели право только "свои" партактивисты-коммунисты, а иностранцам вход был запрещен... Поэтому и была в стране такая жопа... Вот она и продолжается!
 показать весь комментарий
 
 
Иностранцы смогут покупать как юридические лица.
 показать весь комментарий
 
Что-то верится. Не могли они рассмотреть 4500 поправок.Разве что-тяп-ляп. В этом случае, нужно будет к ним применить процедуру уринотерапии и копрофлагиллянства.
Эффективный, право, метод!
 показать весь комментарий
 
Оглянитесь, сколько стоит пустующих деских садов, санаториев, скупленных и не используемых. И сколько беженцев без жилья,опущеных ниже некуда. Тоже будет и с землей. Ее обрабатывать не будут. Это вложенные деньги, как в золото. Зеленский предатель и враг..
 показать весь комментарий
 
Попробуй не обрабатывать свою землю на даче, тебя соседи сожрут.
 показать весь комментарий
 
земля це самий цінний ресурс який є в українців, але мабуть ми не будемо українцями якщо не просремо його.
 показать весь комментарий
 
"земля це самий цінний ресурс який є в українців"

совершенно верно, украинцев, а не чиновников-казнокрадов, как сегодня.
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя начинать с 10000 га.Литифундисты и помещики фиксируются.Начинать надо с 500 га на один нос.А потом уже посмотреть.Африканская страна Украина!.Залог земель надо строго отрегулировать.именно через залог будут отымать паи у селян.
 показать весь комментарий
 
 
Я ТАК ЖДАЛА ТЕБЯ, ВОВА!

В этом тексте политические итоги 2019 года. Они драматичны, но не трагичны. А лучше всего их иллюстрирует социология.

Как показал опрос Центра Разумкова и «Демократических инициатив», народ вполне объективно оценивает уходящий год. По данным опроса, улучшение жизни в 2019 почувствовали 14% украинцев, ухудшение - 29%, а относительное большинство - 47% - считает, что ситуация не изменилась.

Вот эти 14% и есть настоящий рейтинг Зеленского, его ядро, люди,

обладающие счастливым даром «видеть» платье голого короля. Треть опрошенных почувствовала тенденции к ухудшению, но эти-то за Зеленского и не голосовали. А вот половина констатирует, что ничего не изменилось. Да вы что? Неужели таки ничего? Грандиозный социальный эксперимент по избранию кухарки главой государства не принес ожидаемых результатов? Не может быть. Из семян чертополоха все-таки не выросла яблоня? Какой непредсказуемый финал эксперимента. А ведь возможен этот эксперимент стал не благодаря секте 14%, а благодаря вполне нормальным 47% украинцев, на которых что-то нашло, а теперь отпустило. Бывает.

И 47% правы. В жизни среднестатистического украинца действительно за последние полгода ничего не изменилось. И в этом и состоит поражение команды Зеленского. Которая пришла к власти именно на лозунгах полного отрицания «эпохи бедности и вранья» и обещаниях скорейших коренных преобразований. И вот 6 месяцев спустя половина населения считает, что эта эпоха продолжается, а треть - что стало хуже. Согласимся с большинством, но подчеркнем: отсутствие изменений - это еще очень позитивный сценарий для Украины в уходящем году.

Зеленскому очень повезло: он пришел при благоприятной конъюнктуре, когда цены на украинский экспорт (особенно в первом полугодии) - росли, когда был собран рекордный урожай зерновых, когда в мире в преддверие кризиса огромное количество «горячих денег», на которые покупают украинские ОВГЗ. Кроме того, сохранилась инерция от сделанного прошлой властью, осталось на местах руководство НБУ и команда Минфина.

Но ведь от Зеленского, повторимся, ждали не сохранения статуса кво, а обещанного прорыва. Новой экономики, нового государства, нового уклада жизни. Но вместо обещанного либертарианства и реформ получили прессинг малого бизнеса, усугубление коррупции, раздачу конвертов с долларами прямо в парламенте, возобновление энергетической зависимости от Кремля, вранье и постоянные, ежедневные, нескончаемые скандалы во власти. Инвесторы в страну не пришли, даже портфельные. Не поверили. Да и как можно поверить президенту, не замечающему, как у него под носом титушки его партнера-олигарха штурмуют Нацбанк, а крупнейший госбанк до сих пор не отжат партнером президента только из-за категорического требования Запада.

Даже если вынести за скобки фактор личности президента (уровень его компетенций, интеллект, образование и мировоззрение), то какой может быть прорыв, если практически с момента прихода Зеленского к власти, эту самую власть раздирает неутихающая война двух группировок - Коломойского и соросят.

Это как если вы отдаете машину в ремонт, а персонал СТО вместо диагностики и замены деталей устраивает битву на монтировках за то, кто будет получать с клиента. И в этом конфликте ужасного с чудовищным даже как-то страшно принять чью-то сторону. Если Коломойский - это чистое искусство, грабеж ради грабежа, разрыв отношений с Западом и путь в украинский федеральный округ с бородатым гауляйтером, то соросята - это такие местные управляющие добрых западных плантаторов. Которые готовы лупить своих земляков-туземцев экономической дубиной в тысячу раз сильнее самих плантаторов, чтобы сохранить место и расположение хозяев.

Цинизм и презрение к своей стране соросят успешно конкурирует с пиратскими инстинктами Коломойского. Западный цивилизационный путь - он ведь не означает автоматической защиты национальных интересов. А соросята демонстрируют готовность выплеснуть вместе с водой ребенка. Если надо вместе с рынком земли добить село - добьем. Превратить страну в оптово-розничную площадку для импорта - превратим. Ну как не восхититься, когда заместитель министра экономики Николайчук пишет, что аномальное укрепление гривны «подрывает конкурентоспособность промышленности», но это и хорошо, потому что мы построим «конкурентоспособную экономику за счет строительства и розничной торговли. Будут свои победители и лузеры». Молодцы! Решили добивать старое, ничего не создав, и с нулевым уровнем инвестиций, но пойдем наверх за счет застройки и торговых центров.

Самое смешное в этой войне, что стороны получили обещанное - и Коломойский (кроме Приватбанка), и соросята. Но каждая сторона продолжает претендовать на все, считая, что в противном случае она потеряет уже имеющееся. В результате наблюдаем битву двух слонов в посудной лавке. Которая неизвестно чем закончится, ясно только, что лавку потом придется отстраивать заново. Кульминация этой борьбы наступит, когда рейтинг Зеленского опустится ниже 10%.

Ну а пока паны ссорятся, у холопов телеграм-каналы трещат. Наблюдать за эпической битвой можно в российском мессенджере. Распространение которого, кстати, еще один интересный итог президентства Зеленского. Эти «инсайдерские» каналы явно задумывались как стратегический ход - в качестве альтернативы традиционным СМИ и лидерам мнений. Количество этих каналов и их война друг с другом (слив сливов) стало отражением происходящего во власти в целом.

Провал «Слуги народа» на выборах в ОТГ стал закономерным итогом и началом конца. Местные элиты на этих выборах уже не вели смертельную борьбу за франшизу «СН». Членство в этой партии перестало быть лицензией на выигрыш выборов, и многие влиятельные в регионах фигуры предпочитали идти как самовыдвиженцы. И тем, что у «Слуги народа» все не развалилось как карточный домик еще в этом году, партия обязана своему лидеру. Все-таки хороший шоумен. Как только рейтинг вниз - президент бегом на мороз по правительственному кварталу без шапки и с телефоном наперевес. Завтра на беговую дорожку, послезавтра - к Гончаруку с требованием хорошей платежки «для людей». А там и к Шустеру - извините за внешний вид, я «прямо с фронта», из дымящегося танка. Как в старой песне: «то ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-то соблазнит».

Тамада хороший, и конкурсы интересные, но мы вызывали сантехника. Так что в следующем году, вангуем, общественный запрос будет двигаться в сторону утверждения «Спасибо за шоу, но почему нам все хуже и хуже?». И ответить будет нечего.
 показать весь комментарий
 
10 тыс это 3 совдеповских колхоза в одни руки!
Учитывая чел 8 ближайших родственников это целый район во владении одной семьи!
Да здравствует феодализм в Украине!
 показать весь комментарий
 
Я так полагаю что 73% Казлазеленских это и есть тот лохорат который Россия до 2014 года,на всех своих экономических форумах предполагала отправить осваивать Сибирь и Дальний Восток.А Украину заселить кацапом скрепоносным.В принцыпе ничего нового,- такая политика проводилась еще до революции.Почитайте хотя-бы рассказы Бунина "На край света" или "Козацким ходом",- в последнем к стати автор делится своими ощущениями между двумя народами.
 показать весь комментарий
 
А морда не трісне нашим олігархам??? В Польщі дозволено купляти тільки 300га, тому там і фермерство процвітає, і сторено сотні тисяч робочих місць!!!
 показать весь комментарий
 
 
соевые против рынка земли. Хорошо. Примем закон, чтоб соевым не давать землю, будут батрачить безземельные.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх