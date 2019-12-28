 10 тыс. га в одни руки и запрет на покупку иностранцами, - аграрный комитет ВР рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Только что аграрный комитет рассмотрел и одобрил окончательную версию ко второму чтению законопроекта №2178-10 о внедрении рынка земли. Преград для голосования в сессионном зале уже не осталось", - рассказал он в субботу.
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря утвердил законопроект об обороте сельхозземель ко второму чтению. Как рассказал LIGA.net глава комитета Николай Сольский, основные положения реформы следующие:
- покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные гражданами Украины, а тажке местные общины и государство;
- лимит концентрации земли в одних руках - не более 10 000 га;
- владельцами земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога, затем они будут обязаны в течение двух лет продать такие участки на аукционах;
- цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки;
- иностранцев к покупке земли допустят только по итогам референдума, ориентировочной даты которого пока нет.
В январе, по словам Сольского, документ будет вынесен в зал парламента для голосования.
Как сообщалось, законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" народные депутаты приняли в первом чтении 13 ноября.
Проблема в десятках тисяч гектар в одні пейсаті руки. В Польщі 500 га в Угорщині 300.
Зебільний, так званий "ліміт", в 10000га просто кричить криком що земля буде скуповуваться для спекуляцій.
А потом запрет отменят и кто-то некисло наварится. Потому и 10.000 га.
Аудіт треба провести.І рейдерів на нари.
вот это турбо-режим.
и походу они не поняли, что 10000 гектаров это дофига!
Земельки....Як зміг скільки "прихватизувати"
на державній службі??
Монако в таком княжестве 51 раз поместится.
Нет уж наелись мы коммунизма и не хотим "общинизма"...
Ні грошей ні землі...
Тим більше, 100% це все буде націоналізовано... І десяти років не спливе...
Тому, я б на місці інвесторів... Думав тричі... А потім вклав би ці гроші в Венесуелу... Там безпечніше...
починати треба було з невеликих об'ємів а потім можливо трохи збільшити. але оскільки довбо*оби переконані що "гальма придумали боягузи" і поки у владі треба щось заробити, тому буде все як завжди.
- Сьогоднішні латіфундіі це ракова пухлина, що з'явилася як результат 28 років державного провалу і бездіяльності в агро сфері. З ними не треба жити, чи підлаштовуватися під них. Систему потрібно лікувати і від них потрібно позбутися.
- Останні 15-20 років МінАПК займався тільки відкатами з бюджетних грошей, і виділення величезних субсидій мільярдерам, приймаючи пряму і безпосередню участь у корупціі та розкраданні бюджетних коштів
Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
Если не будет возможности у иностранцев инвестировать в Украину... Не будет здоровой конкуренции и адекватной стоимости земли... То есть теперь землю реально скупят кучка оллигархов ЗА КОПЕЙКИ!!!
То есть все будет точно также как и при распаде ссср, когда приватизировать имели право только "свои" партактивисты-коммунисты, а иностранцам вход был запрещен... Поэтому и была в стране такая жопа... Вот она и продолжается!
Эффективный, право, метод!
совершенно верно, украинцев, а не чиновников-казнокрадов, как сегодня.
В этом тексте политические итоги 2019 года. Они драматичны, но не трагичны. А лучше всего их иллюстрирует социология.
Как показал опрос Центра Разумкова и «Демократических инициатив», народ вполне объективно оценивает уходящий год. По данным опроса, улучшение жизни в 2019 почувствовали 14% украинцев, ухудшение - 29%, а относительное большинство - 47% - считает, что ситуация не изменилась.
Вот эти 14% и есть настоящий рейтинг Зеленского, его ядро, люди,
обладающие счастливым даром «видеть» платье голого короля. Треть опрошенных почувствовала тенденции к ухудшению, но эти-то за Зеленского и не голосовали. А вот половина констатирует, что ничего не изменилось. Да вы что? Неужели таки ничего? Грандиозный социальный эксперимент по избранию кухарки главой государства не принес ожидаемых результатов? Не может быть. Из семян чертополоха все-таки не выросла яблоня? Какой непредсказуемый финал эксперимента. А ведь возможен этот эксперимент стал не благодаря секте 14%, а благодаря вполне нормальным 47% украинцев, на которых что-то нашло, а теперь отпустило. Бывает.
И 47% правы. В жизни среднестатистического украинца действительно за последние полгода ничего не изменилось. И в этом и состоит поражение команды Зеленского. Которая пришла к власти именно на лозунгах полного отрицания «эпохи бедности и вранья» и обещаниях скорейших коренных преобразований. И вот 6 месяцев спустя половина населения считает, что эта эпоха продолжается, а треть - что стало хуже. Согласимся с большинством, но подчеркнем: отсутствие изменений - это еще очень позитивный сценарий для Украины в уходящем году.
Зеленскому очень повезло: он пришел при благоприятной конъюнктуре, когда цены на украинский экспорт (особенно в первом полугодии) - росли, когда был собран рекордный урожай зерновых, когда в мире в преддверие кризиса огромное количество «горячих денег», на которые покупают украинские ОВГЗ. Кроме того, сохранилась инерция от сделанного прошлой властью, осталось на местах руководство НБУ и команда Минфина.
Но ведь от Зеленского, повторимся, ждали не сохранения статуса кво, а обещанного прорыва. Новой экономики, нового государства, нового уклада жизни. Но вместо обещанного либертарианства и реформ получили прессинг малого бизнеса, усугубление коррупции, раздачу конвертов с долларами прямо в парламенте, возобновление энергетической зависимости от Кремля, вранье и постоянные, ежедневные, нескончаемые скандалы во власти. Инвесторы в страну не пришли, даже портфельные. Не поверили. Да и как можно поверить президенту, не замечающему, как у него под носом титушки его партнера-олигарха штурмуют Нацбанк, а крупнейший госбанк до сих пор не отжат партнером президента только из-за категорического требования Запада.
Даже если вынести за скобки фактор личности президента (уровень его компетенций, интеллект, образование и мировоззрение), то какой может быть прорыв, если практически с момента прихода Зеленского к власти, эту самую власть раздирает неутихающая война двух группировок - Коломойского и соросят.
Это как если вы отдаете машину в ремонт, а персонал СТО вместо диагностики и замены деталей устраивает битву на монтировках за то, кто будет получать с клиента. И в этом конфликте ужасного с чудовищным даже как-то страшно принять чью-то сторону. Если Коломойский - это чистое искусство, грабеж ради грабежа, разрыв отношений с Западом и путь в украинский федеральный округ с бородатым гауляйтером, то соросята - это такие местные управляющие добрых западных плантаторов. Которые готовы лупить своих земляков-туземцев экономической дубиной в тысячу раз сильнее самих плантаторов, чтобы сохранить место и расположение хозяев.
Цинизм и презрение к своей стране соросят успешно конкурирует с пиратскими инстинктами Коломойского. Западный цивилизационный путь - он ведь не означает автоматической защиты национальных интересов. А соросята демонстрируют готовность выплеснуть вместе с водой ребенка. Если надо вместе с рынком земли добить село - добьем. Превратить страну в оптово-розничную площадку для импорта - превратим. Ну как не восхититься, когда заместитель министра экономики Николайчук пишет, что аномальное укрепление гривны «подрывает конкурентоспособность промышленности», но это и хорошо, потому что мы построим «конкурентоспособную экономику за счет строительства и розничной торговли. Будут свои победители и лузеры». Молодцы! Решили добивать старое, ничего не создав, и с нулевым уровнем инвестиций, но пойдем наверх за счет застройки и торговых центров.
Самое смешное в этой войне, что стороны получили обещанное - и Коломойский (кроме Приватбанка), и соросята. Но каждая сторона продолжает претендовать на все, считая, что в противном случае она потеряет уже имеющееся. В результате наблюдаем битву двух слонов в посудной лавке. Которая неизвестно чем закончится, ясно только, что лавку потом придется отстраивать заново. Кульминация этой борьбы наступит, когда рейтинг Зеленского опустится ниже 10%.
Ну а пока паны ссорятся, у холопов телеграм-каналы трещат. Наблюдать за эпической битвой можно в российском мессенджере. Распространение которого, кстати, еще один интересный итог президентства Зеленского. Эти «инсайдерские» каналы явно задумывались как стратегический ход - в качестве альтернативы традиционным СМИ и лидерам мнений. Количество этих каналов и их война друг с другом (слив сливов) стало отражением происходящего во власти в целом.
Провал «Слуги народа» на выборах в ОТГ стал закономерным итогом и началом конца. Местные элиты на этих выборах уже не вели смертельную борьбу за франшизу «СН». Членство в этой партии перестало быть лицензией на выигрыш выборов, и многие влиятельные в регионах фигуры предпочитали идти как самовыдвиженцы. И тем, что у «Слуги народа» все не развалилось как карточный домик еще в этом году, партия обязана своему лидеру. Все-таки хороший шоумен. Как только рейтинг вниз - президент бегом на мороз по правительственному кварталу без шапки и с телефоном наперевес. Завтра на беговую дорожку, послезавтра - к Гончаруку с требованием хорошей платежки «для людей». А там и к Шустеру - извините за внешний вид, я «прямо с фронта», из дымящегося танка. Как в старой песне: «то ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-то соблазнит».
Тамада хороший, и конкурсы интересные, но мы вызывали сантехника. Так что в следующем году, вангуем, общественный запрос будет двигаться в сторону утверждения «Спасибо за шоу, но почему нам все хуже и хуже?». И ответить будет нечего.
Учитывая чел 8 ближайших родственников это целый район во владении одной семьи!
Да здравствует феодализм в Украине!