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 Спасатели в связи с праздниками перешли на усиленный режим работы, - ГСЧС

Спасатели в связи с новогодними праздниками перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в таком режиме сотрудники ведомства будут работать с 28 декабря по 2 января и с 4 по 8 января 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы проверить готовность личного состава аппарата ГСЧС к действиям по назначению, 27 декабря под руководством заместителя директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Геннадия Герасимчука состоялось оповещение и сбор Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверена документация рабочих групп Штаба и готовность работников аппарата Службы к выезду по тревоге и выполнению задач на месте происшествия в зимний период. Кроме этого, в ходе занятия проведено развертывание специального автомобиля мобильной оперативной группы и подвижного пункта управления ГСЧС, налажена связь со Штабом по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

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В целом в период празднования новогодних праздников для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

В случае осложнения ситуации, предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС к более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3167781
 
 
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а можете пояснити: коли нічого не відбувається, що означає "посилений режим роботи"?
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Спать на дежурстве не 18, а только 12 часов в сутки.
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