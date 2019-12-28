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 Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко

Дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда, а лишь затем проводить обмен экс-беркутовцев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Если суд над обвиняемыми в расстреле 48 и ранении 80 безоружных майдановцев тянется годами - это плохо. Если власть на завершающей стадии отпускает подсудимых и делает невозможным решение суда - это разрушение не только справедливости, но и собственно государства. Я понимаю, что надо извлекать из российских тюрем наших. Сам работал на обмены, в ходе которых домой вернулись сотни украинцев. Но, во-первых, за время моей каденции были осуждены 1200 террористов и еще 1300 находится на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого. Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. И лишь затем - менять. Ненаказанное зло регенерирует себя. Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и будет уничтожать правду, за которую отдали жизни Герои Небесной Сотни", - заявил Генпрокурор.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 01
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 02
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 03
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 04
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 05
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 06
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 07
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 08
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко 09

Источник: https://censor.net.ua/n3167780
 
 
 Топ комментарии
 
Чего же он сам не довел, а теперь самый умный советы раздавать
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мертвых уже не вернуть, а пока живых можно... эта тварь луценко бездействовала а сейчас сука крылья распускает петушиные...
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и ЭТО еще смеет гавкать??????????
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Майдану спасибо за безвиз! А ти, лох, так и сиди в своем задрищенске! Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко - Цензор.НЕТ 6696
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Игра на пианино пуем Бубочки - это просто для поржать. И за это на сосне не вздернут. А вот предательство - это уже другое дело. Тут поржать не выйдет, зетипиллы. И будет не по приколу болтаться на гилляке.
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Уж чья бы корова мычала,а этого мерзавца молчала.
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Зеленскому то, что произошло на Майдане и после него, не болит.
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Умник картавий, подонок, ти чого втік..
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ГЛАВНОЕ,чтобы этих убийц после обмена,обратно в Украину не пускали.
На расее они хунь кому нужны.
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Їх там в космонавти візьмуть, будуть мирні протести розганяти і свідчити в суді, що їм пластмасовим стаканчиком руку зламали.
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Ти і розвалював Країну, геніатальний!
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За 5 лет при Пете и Луценко как то не торопились осудить Беркут, т.к. понимали, что такое осуждение тут же вызовет резкую реакцию западных спонсоров и ЕСПЧ, хоть вечная проволочка с судом тоже привела к жалобе в ЕСПЧ, имеющей 100% на удовлетворение. Теперь деятели прежней власти мечтают, чтоб Зе вляпался туда, куда им самим вляпаться было неохота.
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судові проволочки влаштовують адвокати, зебіл ти кльопаний
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А хто сказав що Зеленському не вигідно зруйнувати Україну??? Йому російське ху@ло вже наперед заплатив... В Зелі і його друзях в усіх віли в Іспанії і на мальдівах... Грошики всі в офшорах... Так що Зеля спокійно втілює установки окупантів по нищенню України і українців.
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Как этот флюгер уже достал.У твоего патрона было 5 лет,чтобы все было по другому.Теперь не квакайте,ваше мнение интересно только свидетелям святого рошена.
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Слышь пуголо огородное,залезть туда откуда вылезло,может и за умного пойдешь,хотя такое обычно безнадежно.
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козлота пишущая херню... если вы на столько деловые то пойдите сами или отправьте своих родственников и замените пленных в россии.....а луценка гниду вместе с порошенко не меньшей гнидой на нары....
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юГик, не в Лондон ехай или в Испанию, пойди займи место одного из "отдыхающих" в паРаше. а потом вякай, мол не надо меня менять, оставьте себе беркутню, а меня гнить в паРаше.
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Югик а не твой ли шеф посылал украинских моряков поучаствовать в авантюре , после которой их пришлось вызволять путём обмена на арестованную спецслужбами сепарню и высокопоставленную кацапскую агентуру ?
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Юга а если суд признает их невиновными!?
Ты пьяная морда такую возможность не учел?Или ты уже и суд и пгокугог в одном лице.
И что делала сторона обвинения пять лет?
Бухала и свадьбы *****...ков устраивала,с собачкой танцевала.
А ну да,ей простительно у нее юридического образования нет!
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