 Газовые переговоры продолжаются: работа, возможно, затянется на выходные, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня и завтра", - написал он.
Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня и завтра", - написал он.
Пенсионеры вечерком вышли за продуктами -
копаются в мусорках рядом с супермаркетом.
ХАХАХАХА....
Російський телеканал СТС купив серіал «Папік» виробництва студії «Квартал 95», повідомив російському виданню «Коммерсант» представник телеканалу.
На сайті СТС уже оприлюднили анонс серіалу. Він має вийти в ефір 20 січня 2020 року.
«Квартал 95» наразі не коментував цю інформацію. Це вже другий продукт «Кварталу 95», який з'явиться на російському телебаченні за останній час. У середині грудня телеканал ТНТ показав три епізоди першого сезону серіалу «Слуга народу» з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.
Згодом на телеканалі повідомили,
що не збиралися показувати в ефірі весь серіал. Там розповіли, що
перший сезон можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Premier, який разом із
ТНТ входить до холдингу «Газпром-Медіа».
Прем'єра серіалу «Папік» в Україні відбулася 2 грудня на телеканалі «1+1».https://www.radiosvoboda.org/a/news-serial-papik/30348096.html