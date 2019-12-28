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 Политика Украины
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 Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский апелляционный суд сегодня, 28 декабря, продолжил рассмотрение апелляционных жалоб бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Жалобы поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Источник: https://censor.net.ua/n3167776
 
 
 Топ комментарии
 
Земрази отпускают убийц Небесной Сотни.
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Самое страшное в дальнейшем будет то...что "герои Л/ДНР" вдруг станут равными со всеми участниками АТО и могут нагло пользоваться всеми благами государства. А Московия всему Миру будет говорить что в Украине происходила гражданская война и часть Украины вернулась в родную гавань, Операция "Крым" удалась,теперь можно такими темпами и всю Украину вернуть в московское стойло Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 2621
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"Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев." - зачем это представление? Как суду сказано рассмотреть, так суд и рассмотрит.
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"Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев." - зачем это представление? Как суду сказано рассмотреть, так суд и рассмотрит.
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Земрази отпускают убийц Небесной Сотни.
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а як назвати тих, хто за 5(П'ЯТЬ) років нічого не зробив, щоб вони отримали вирок????
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Эти мрази гнили в сизо пять лет. Теперь, благодаря зебилам, будут гулять на свободе. Но зебилам в штаны опять насрал ПОРОШЕНКО.
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ви впевнені що вони там "гнили"? ви з цим порошенком геть глузд втратили - де вироки після "суперрозсідувань" цінних прокурорів??? невже часу не вистачило???, та і судова ж рехворма проведена - чи забули? судді ж всі петрухою реформовані, наче не "земразі" їх призначали
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А ви брали участь у процесі, чи вам просто не подобається, що це довго?
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Самое страшное в дальнейшем будет то...что "герои Л/ДНР" вдруг станут равными со всеми участниками АТО и могут нагло пользоваться всеми благами государства. А Московия всему Миру будет говорить что в Украине происходила гражданская война и часть Украины вернулась в родную гавань, Операция "Крым" удалась,теперь можно такими темпами и всю Украину вернуть в московское стойло Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 2621
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арленок, арленок, взлети выше сонца
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Наче ніхто не здогадується про результат... Відпускайте вже їх скоріше, бо Портнову і зеняші нікуди добробатів та волонтерів саджать!
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Какъв Позор!

Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!
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вопрос не стоит о том нужно ли нам освобождать наших воинов из плена или не нужно. тут вопрос в другом: на каком законном основании государство снимает обвинения с мусоров убивших более 100 граждан Украины?!
ни судьи, ни прокуроры участвующие в этом шоу вам не ответят на этот вопрос по одной простой причине - им приказано зельцманом срочно выпускать братушек, чтобы перед новым годом хоть как-то поднять стремительно падающий рейтинг главного клоуна страны.
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Гилад Шалид.
1:1027.
По моему из 1027 только 400 являлись осужденными за терроризм,остальные подозреваемые.
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В Ізраїлі обмін терористів погоджувався з суспільством. Остаточне рішення прийняв уряд, голосуючи за та проти.
Терористи були засуджені.

На документі, який підписував прем,єр було зазначено, що він пам'ятає про злочини і не пробачає.
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Всё идёт по плану - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
Не равняйте евреев тех которые в Израиле с нашими евреями, в Израиле и землю не продают. - В Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности.
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Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 916Дмитро Корчинський
17 хв ·

Прокурорів в суді по беркутівцям за командою Рябошапки змінили .
Вбивці Небесної сотні не будуть покарані !

Olga Khudetska
49 хв ·

На цьому відео зафіксовані смертельні влучання в 47 людей, загиблих на Інститутській.
Зеленим квадратиком позначено ще живу людину. Червоним - момент влучання\загибелі.
В хронологічній послідовності. Прив'язано до астрономічного часу.

Внизу підписано ім'я людини в кожному з епізодів.
Це відео є в матеріалах справи.
Також до астрономічного часу прив'язано переміщення та постріли Аброськіна, та інших беркутівців (це багатогодинні відеосинхронізації з усіх камер та відео, які дають повну картинку того, що відбувалось, посекундно).
Ці відео - одні з доказів у справі розстрілу на Інститутській, в якій обвинувачуються п'ятеро беркутівців. Сьогодні їх хочуть випустити в апеляційному суді заради обміну.
Більше підсудних в цій справі нема - всі втекли або померли. Це єдині, від яких можна тягнути цю ниточку.
Готові віддавати?

https://youtu.be/y7TZMjrkAB4

Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 718
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ОТСТРЕЛ на украинци от кгбсволочите просто като дивеч

,,..они расстреляли 20 февраля 2014 года 88 активистов Майдана. Всего в этот день погибли 104 участника акции протеста.,,

От ​

https://www-dialog-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.dialog.ua/ukraine/197914_1577475128/amp?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15775254898135&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%9E%D1%82%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F197914_1577475128

"История с "беркутовцами" - это огромное облегчение для всех агентов Кремля", - Голобуцкий
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,,...такие услуги агрессору серьезно подрывают национальную безопасность Украины.

"Знаете, кремлевским шпионам это все должно очень экономить нервы и здоровье. Они теперь спокойно едут на задания, потому что знают, что всегда могут вернуться, пусть и с определенной задержкой", - отметил политтехнолог.
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Суд рассматривает апилляцию,на арест.
Далее,пять лет они находятся под следствием,но суд не признал их виновными.
Убийцами они будут только тогда,когда они будут осуждены.Сейчас они подозреваемые.
Как по вашему быть подозреваемыми в СИЗО пять лет?
Что пять лет делала пгокугатуга?
Не дай Вам Бог,пять лет в СИЗО быть подозреваемым.
А штампы,что они,именно они убийцы,это всего лишь штампы.Докажите осудите!
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