 Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Жалобы поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.
24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.
Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.
Украйна чрез КГБ кибер активното мероприятие на изборите се управлява ЯВНО от зелена КГБ клика!
ни судьи, ни прокуроры участвующие в этом шоу вам не ответят на этот вопрос по одной простой причине - им приказано зельцманом срочно выпускать братушек, чтобы перед новым годом хоть как-то поднять стремительно падающий рейтинг главного клоуна страны.
1:1027.
По моему из 1027 только 400 являлись осужденными за терроризм,остальные подозреваемые.
Терористи були засуджені.
На документі, який підписував прем,єр було зазначено, що він пам'ятає про злочини і не пробачає.
Не равняйте евреев тех которые в Израиле с нашими евреями, в Израиле и землю не продают. - В Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности.
17 хв ·
Прокурорів в суді по беркутівцям за командою Рябошапки змінили .
Вбивці Небесної сотні не будуть покарані !
Olga Khudetska
49 хв ·
На цьому відео зафіксовані смертельні влучання в 47 людей, загиблих на Інститутській.
Зеленим квадратиком позначено ще живу людину. Червоним - момент влучання\загибелі.
В хронологічній послідовності. Прив'язано до астрономічного часу.
Внизу підписано ім'я людини в кожному з епізодів.
Це відео є в матеріалах справи.
Також до астрономічного часу прив'язано переміщення та постріли Аброськіна, та інших беркутівців (це багатогодинні відеосинхронізації з усіх камер та відео, які дають повну картинку того, що відбувалось, посекундно).
Ці відео - одні з доказів у справі розстрілу на Інститутській, в якій обвинувачуються п'ятеро беркутівців. Сьогодні їх хочуть випустити в апеляційному суді заради обміну.
Більше підсудних в цій справі нема - всі втекли або померли. Це єдині, від яких можна тягнути цю ниточку.
Готові віддавати?
https://youtu.be/y7TZMjrkAB4
,,..они расстреляли 20 февраля 2014 года 88 активистов Майдана. Всего в этот день погибли 104 участника акции протеста.,,
От
https://www-dialog-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.dialog.ua/ukraine/197914_1577475128/amp?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15775254898135&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%9E%D1%82%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2Fukraine%2F197914_1577475128
"История с "беркутовцами" - это огромное облегчение для всех агентов Кремля", - Голобуцкий
"Знаете, кремлевским шпионам это все должно очень экономить нервы и здоровье. Они теперь спокойно едут на задания, потому что знают, что всегда могут вернуться, пусть и с определенной задержкой", - отметил политтехнолог.
Далее,пять лет они находятся под следствием,но суд не признал их виновными.
Убийцами они будут только тогда,когда они будут осуждены.Сейчас они подозреваемые.
Как по вашему быть подозреваемыми в СИЗО пять лет?
Что пять лет делала пгокугатуга?
Не дай Вам Бог,пять лет в СИЗО быть подозреваемым.
А штампы,что они,именно они убийцы,это всего лишь штампы.Докажите осудите!