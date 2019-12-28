 Меркель не обижается на слова о ней в разговоре Трампа с Зеленским, - Пристайко

Об этом заявил немецким СМИ министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По его словам, Трамп "напомнил" Зеленскому, что "из-за своей географической близости европейцы должны сделать больше для безопасности" Украины, и украинский лидер согласился.

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Пристайко уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель не обижается на слова двух президентов. Он отметил, что не стоит удивляться словам, которые лидеры государств используют в конфиденциальных телефонных разговорах.



Стенограмма состоявшегося 25 июля разговора президентов была обнародована 25 сентября. Зеленский, в частности, сказал: "Я встречался с Ангелой Меркель и говорил с ней. Я также встречался с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно в вопросе, что касается санкций [против РФ]. Они не применяют санкций. Они не работают так, как должны работать для Украины".



Зеленский 25 сентября объяснил, что "звонок был в очень сложный период, когда вернули Россию в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство "Северного потока – 2".