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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4133) Меркель (1737) Пристайко (337) Трамп (2710)

 Меркель не обижается на слова о ней в разговоре Трампа с Зеленским, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что не стоит удивляться словам, которые лидеры государств используют в конфиденциальных телефонных разговорах. Он не считает, что канцлер Германии Ангела Меркель могла обидеться на слова о ней в разговоре президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил немецким СМИ министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, Трамп "напомнил" Зеленскому, что "из-за своей географической близости европейцы должны сделать больше для безопасности" Украины, и украинский лидер согласился.

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Пристайко уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель не обижается на слова двух президентов. Он отметил, что не стоит удивляться словам, которые лидеры государств используют в конфиденциальных телефонных разговорах.

Стенограмма состоявшегося 25 июля разговора президентов была обнародована 25 сентября. Зеленский, в частности, сказал: "Я встречался с Ангелой Меркель и говорил с ней. Я также встречался с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно в вопросе, что касается санкций [против РФ]. Они не применяют санкций. Они не работают так, как должны работать для Украины".

Зеленский 25 сентября объяснил, что "звонок был в очень сложный период, когда вернули Россию в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство "Северного потока – 2".

Источник: https://censor.net.ua/n3167775
 
 
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Она не обиделась, но военную помощь Германия не дала.
А так всё нармальна!
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Германия и раньше военную помощь не давала,только гуманитарку
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Не ясно только почему об этом говорит не сама Меркель, а какая-то зеленая дристайка.
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Тут даже не подслушивали Меркель,а вели разговор о ней
Да она счастлива при этом
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Чего ей обижаться на убогих?
Что Зеленский, что Трамп - два клоуна-хабадника - изображают "противостояние"
хабадскому кремлю.
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Дитячий садок, краще би промовчав, ображається))) Ви коли небудь на клоунів ображалися, ось і тут подібна ситуація, бо знають що ви некомпетентні, неграмотні, тому і реакція на політичну тупість відповідна..
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Долго же они думали...обижаться или нет... 😁
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тетка в курсе с кем дело имеет - без малейшего уважения к ней,,,
и еще меньшим к монике - тараканьи бега...
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