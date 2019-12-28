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 Политика Украины, Экономика
  2015  71
Все про:гривня (1787) Милованов Тимофей (122)

 Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться.

Об этом он сказал на брифинге 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "ГОРДОН".

"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривни, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривни", – сказал министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167774
 
 
 Топ комментарии
 
Курс то курсом, але продукти українці не за долари купують. А ціни плигонули ой-йо-йой.
Цікаво, який зараз реальний курс?
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Укрепление гривни происходит только за счет продаж облигаций, т.е. за счет увеличения внешнего долга Украины. На фоне увеличения долгов падает выручка экспортеров, падает зарплата рабочих экспортеров, растут внутренние цены и падает ценность переводов в Украину от гастарбайтеров. Как итог будет увеличение оттока украинцев из Украины, падение экономики и благосостояния.
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А там дивись і до совка з його 80 центів за рубль дійдемо. Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов - Цензор.НЕТ 2287
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Курс то курсом, але продукти українці не за долари купують. А ціни плигонули ой-йо-йой.
Цікаво, який зараз реальний курс?
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за счет чего?
что мы такое продаем на внешний рынок?
это должна очередь из зарубежных покупателей стоять..
например за самолетами АН, или оружием, или двигателями для космоса и т.д.
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Це по індексу Біг Мака. Хз чи довіряти цьому, проте багато фінансистів посилаються саме на нього.
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Так они у Лукашенко учатся - курс Доллара более двух лет на месте, а цены выросли более, чем в два раза, а средняя зарплата в 2017 году была около 800 рублей, сейчас - около 1000 рублей...
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Этот честнейший человек, как очевидно- таки не зря признал себя дебилом, во всеуслышание! Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов - Цензор.НЕТ 9339 Гривна, именно сейчас, чудненько "укрепляться" начала! Со скоростью, неплохой. Ай, да министр! У этих ребят хоть что-то... когда-то... может состояться вовремя???
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Я вот экономист конечно так себе)))Но вроде при укреплении нацвалюты страдают экспортёры, а импортёрам наоборот выгоднее. При ослаблении всё наоборот. Тут как ни крути-всё равно те или эти будут недовольны
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Возвращаемся в период до петиных реформ бак по 8 гривен, и потом до йулиных реформ бакс по 4 гривны.
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А там дивись і до совка з його 80 центів за рубль дійдемо.
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не было в совке обмена валюты вообще.
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Каждую субботу, в "Известиях"- печатался официальный курс. Приблизительно 80 копеек.
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только по такому курсу меняли только отьезжающим в загранкоммандировку по 300$ на нос
а на черном рынке - доллар был по 7-8 рублей
и кого на этом ловили - садился надолго
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это были разные рубли. тот, что по 67 коп. за $1 назывался "инвалютный" и операции с ним только через Внешторгбанк. а тот что у народа - "деревянный". поэтому и цена разная. да, закрывали на долго за любые "незаконные валютные операции".
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вот только за обмен сажали или расстреливали.
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было дело...
ну что ж такие были Законы...
кстати, за мужеложство тоже, а сейчас это приветствуется...
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всему свое время...
это все равно, что сказать, что в Союзе было плохо, потому что небыло айфонов или плоского телека, или мобильного телефона или электровелика..., а ездили на конях с бричками... и топили дровами...
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в Союзе было плохо потому что НИЧЕГО не было!
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да, знаю эту речовку...
ее говорят те, которые за 30 лет нихрена не сделали...
мне - почти всего хватало... (до Горбатого)
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"кстати, за мужеложство тоже, а сейчас это приветствуется... "- Устим.
"Плохие были законы" Игорь Д.

Оце зашквар і палєво. Камінг аут вийшов феєричним)
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И не только долларов, но и большинства товаров народного потребления.
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😂 Премия Зеидиот года достается тебе!!! Падения промышленности 7,5%,дырам в бюджете в 80 ярдов, а он к баксу по 8 возвращается. Вчера уже вернулся за день на плюс 1.5 грн))))
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Укрепляйте гривну гос.облигациями, убивайте экономику на*уй!
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Укрепление гривни происходит только за счет продаж облигаций, т.е. за счет увеличения внешнего долга Украины. На фоне увеличения долгов падает выручка экспортеров, падает зарплата рабочих экспортеров, растут внутренние цены и падает ценность переводов в Украину от гастарбайтеров. Как итог будет увеличение оттока украинцев из Украины, падение экономики и благосостояния.
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Если покупают облигации, значит доверяют правительству.
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просто, больше ничего ликвидного нет, которое можно будет потом истребовать..
ааа, забыл, земля еще...
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они уедут, как и все предыдущие (Яресько, Гонтареха, Табачник, грузинки, и пр.) а после них хоть потоп...
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ты думаешь Гончарук не поедет во Францию или Милованов бросит Америку, а Абромавичус ЕС?
очень сомневаюсь...
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разве что на органы, и то, мозг из перечня пригодных к пересадке стоит исключить
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зебил, если тебя в жопу ипут и в рот насовали это вовсе не значит, что на тебе решили жениться
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Если министр говорит об усилении гривны, значит курс гривны будет падать. Проверено на предыдущих правительствах.
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кстати, когда-то ПетроСоя у Шустера говорил, мол и доллар будет стоить 8 гривен и Юльку не посадят...
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Значит гривна будет падать, особенно после нового года когда бюджетные выплаты разблокируют. За два дня уже на гривну доллар подорожал.
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Это все хрень для идиотов. Помню , как лидер профсоюзов Израиля ( тут тоже есть дебилы) мечтал что бы минимальная зарплата была 1000 баксов спустя 24 года она уже больше 1500 (прорыв ) , но что осталось по по прежнему так это дырка от жопы - она такая же черная.
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Тобто знов наберуть на 100-200млрд ОГВЗ.
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А кто то сомневался, что учителя у нас будут получать по 4 000 баксов.
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по 4000 за почку? так она и сейчас дороже стоит, что, из-за зелупорехворм вырастет предложение и будет падение цен?
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Очередной громкий пук...очередного зебила....ни о чем...ни какой конкретики...
Может укрепиться...а может и нет...
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сейчас в польше и чехии цены на продукты ниже чем в Украине(!) при этом зарплаты в 1,5-2 раза выше. мне интерестно нахера ваш цирк с долларом по 23 если товары первой необходимости в Украине сейчас дороже чем были год назад при курсе 26?!
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Так Беня тем самым и 73%, которые всё это выбрали, а теперь оправдывают, назвал дебилами...
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"я ни#уя не панімаю в еканоміке" - милованов

" я дібіл" - милованов
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А почему наиболее вероятный сценарий не заложен в прогноз соотношения доллар/гривня при утверждении бюджета на 2020 год? Почему международные банки этот "наиболее вероятный" сценарий не излагают в своих прогнозах?
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потому что Бюджет будут корректировать
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😀 Понятно...значит у зеленого стадо бюджет что дышло...впрочем как и все остальное что они принимают.....а не основной экономический закон страны...
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нормальная ситуация в переходной экономике от бардака к процветанию
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Їй-Бо, вони з паралельного виміру! Я отримую зарплатню в гривні, купляю товар чи послуги в гривні і мені глибоко до дупи (це те, чим отакі "думають, що думають") послаблення бакса, якщо ціни в гривнях при цьому зростають. Про яке зміцнення воно говорить? При зміцненні підвищується спроможність більше купити. Краще най скаже чого нам очикувать: різкого падіння гривні після відтоку спекулятивного капіталу чи дикої інфляції на протязі року?
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Після вражаючих "здобутків" Зе-команди на кінець року вірити прогнозам та припущенням усяких Милованових - себе не поважати.
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