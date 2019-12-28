Об этом он сказал на брифинге 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "ГОРДОН".
"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривни, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривни", – сказал министр.
Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться.
Об этом он сказал на брифинге 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "ГОРДОН".
Цікаво, який зараз реальний курс?
что мы такое продаем на внешний рынок?
это должна очередь из зарубежных покупателей стоять..
например за самолетами АН, или оружием, или двигателями для космоса и т.д.
а на черном рынке - доллар был по 7-8 рублей
и кого на этом ловили - садился надолго
ну что ж такие были Законы...
кстати, за мужеложство тоже, а сейчас это приветствуется...
это все равно, что сказать, что в Союзе было плохо, потому что небыло айфонов или плоского телека, или мобильного телефона или электровелика..., а ездили на конях с бричками... и топили дровами...
ее говорят те, которые за 30 лет нихрена не сделали...
мне - почти всего хватало... (до Горбатого)
"Плохие были законы" Игорь Д.
Оце зашквар і палєво. Камінг аут вийшов феєричним)
ааа, забыл, земля еще...
очень сомневаюсь...
Может укрепиться...а может и нет...
" я дібіл" - милованов