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 Политика Украины, Здоровье
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 Лечение в клинических институтах академии медицинских наук в следующем году станет бесплатным, - постановление Кабмина

В следующем году украинцам станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН).

Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании 27 декабря Кабмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Документ совершенствует механизм реализации пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова; Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.

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Постановление "Некоторые вопросы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта" утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.

Для реализации этого пилотного проекта в Госбюджете-2020 предусмотрены 706,4 млн грн. 

Источник: https://censor.net.ua/n3167770
 
 
 Топ комментарии
 
хм... у нас везде "бесплатное" лечение. но стоит только попасть к врачам в руки, с тебя 100 шкур сдерут!
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Ну для своих конечно! Для простых смертных очередь, где вы скорее сдохнете, чем дождётесь...
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Посмотрим,посмотрим.Главное туда еще и бесплатно попасть.Без направления лечащего врача не поселят ведь.И интересно еще,лекарства и расходный материал,то же за государственный счет?
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причем тут зрада?
это не зрада, а анекдот.

Все прекрасно знают, что лечение официально везде бесплатное.
Но пойди реально полечись - увидишь

Залебобы, похоже, реально с Марса прилетели...
"Страшно далеки они от народа" (В.И. Ленин)
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Понабирал тут стець в работники по объявлению на вокзале...
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..Так а *дохтуру благодарность* не потрібно вже !?
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Я так и не понял, ты за зелёных или за коричневых теперь?картинки какие-то противоречивые у тебя стали.
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Зебилам типа тебя уже ничяго не патрибна!
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Посмотрим,посмотрим.Главное туда еще и бесплатно попасть.Без направления лечащего врача не поселят ведь.И интересно еще,лекарства и расходный материал,то же за государственный счет?
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Кстати в курсе, например, если палец сломал, чтобы наложить гипс, нужно штук 12 бинтов, так считают врачи, не меньше, и всего кучу остального, сходил в аптеку и купил, и обязательно в ту, что они скажут.
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хм... у нас везде "бесплатное" лечение. но стоит только попасть к врачам в руки, с тебя 100 шкур сдерут!
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Вы сами в это верите, всеравно найдут за что содрать.
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Ти що, не віриш нашому мессії і майбутньому святому Зеленському?
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Верю Зеленскому, врачам не верю, такие как ты, за бесплатно, даже пациентов не осмотрят, есть нормальные, но их мало, почти все продажные.
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Аж цікаво, як ти групу отримав? Тебе ніхто не оглядав? Ти заплатив? Але якщо заплатив- то де взяв на це гроші?
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І щодо за безкоштовно- тут ти взагалі неправий. Твоя улюблена зелена влада відправила мене у відпустку за власний рахунок аж по НР- нема грошей у бюджеті на зарплатню, чого навіть при Овочу не було, а у мене по п'ять-шість викликів щодня. І працюю. Люди ж не винні що зелені розікрали весь бюджет.
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Ну для своих конечно! Для простых смертных очередь, где вы скорее сдохнете, чем дождётесь...
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Ходил в октябре в поликлинику, надо было сделать МРТ, чтобы бесплатно, есть небольшая очередь, меня записали, а теперь внимание, записали на 26 июня 2020 года. Лечение в клинических институтах академии медицинских наук в следующем году станет бесплатным, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9090
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В Минске говорят бесплатное тоже не на много меньше...
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Тобі мрт робити не потрібно, ти ж за зє голосував, значить мізків немає.
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Даже не знаешь-плакать или смеяцца! А шо,счас на законодательном уровне по другому? У нас и в конституции записано-бесплатно! И шо? Обьяснять или и так все понятно?
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"Лечение в клинических институтах академии медицинских наук в следующем году станет бесплатным"
и принимать туда будут исключительно слуг...
где то я этим уже пользовался...
ну да в 4-ом управлении минздрава.. было классно
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почалася победoбесная репортня!
я я козу... - короче 42 мне уже.
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100 пудов гарантии, что простые смертные под такую благотворительную акция не подпадают. Это только для слуг народа! Ну и для прочей "бедноты" из коридоров власти и крупного бизнеса. Остальным варежку не раскрывать!!! Ишь чего захотели!!! На всех не хватит.
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Ню-ню... Испытал "енту вещь", три года назад.... Подобная "мулька" была... Пришлось "ошкеритьса"... "Зубки" помогли....
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Бесплатное для кого??
"Агласите весь список,пжаалыста" (с)
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будь бесплатным подопытным кроликом !
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Саджати, тільки саджати! Кожного мудака, який говорить безкоштовно! За брехню!!!
Худоба ви брехлива, не безкоштовно, а за чужий рахунок, за наші податки!!! "Благодєтєлі" довбані. Дайте мені лярд чужих коштів, я їх теж роздам, а чому ні? За чужий рахунок легко любити людей...
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