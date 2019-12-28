 Лечение в клинических институтах академии медицинских наук в следующем году станет бесплатным, - постановление Кабмина

Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании 27 декабря Кабмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Документ совершенствует механизм реализации пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова; Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.
Постановление "Некоторые вопросы предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта" утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.
Для реализации этого пилотного проекта в Госбюджете-2020 предусмотрены 706,4 млн грн.
это не зрада, а анекдот.
Все прекрасно знают, что лечение официально везде бесплатное.
Но пойди реально полечись - увидишь
Залебобы, похоже, реально с Марса прилетели...
"Страшно далеки они от народа" (В.И. Ленин)
и принимать туда будут исключительно слуг...
где то я этим уже пользовался...
ну да в 4-ом управлении минздрава.. было классно
я я козу... - короче 42 мне уже.
"Агласите весь список,пжаалыста" (с)
Худоба ви брехлива, не безкоштовно, а за чужий рахунок, за наші податки!!! "Благодєтєлі" довбані. Дайте мені лярд чужих коштів, я їх теж роздам, а чому ні? За чужий рахунок легко любити людей...