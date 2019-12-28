 Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 28 декабря 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно: дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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"3 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

вблизи населенного пункта Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.



