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 Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС

27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 28 декабря 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно: дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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"3 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:
вблизи населенного пункта Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167768
 
 
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Одужуй рідненький.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Смерть клятим расіянсько - масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!!
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Про нашу відповідь на обстріли і жертви серед лав агресора традиційно не пишуть. Зеленський використовує українських Воїнів як мішені для кацапів?
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"Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться об обмене пленными, о новом перемирии на Донбассе и о следующей "нормандской встрече"."
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28 грудня у 2014-2019 роках загинули 4 захисників України. Запам'ятайте їхні обличчя!
https://youtu.be/Rr0IFbIg9Qg
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