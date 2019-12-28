EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  70  5
Материалы по теме:
Все про:Харьков (4529) пленные (674)

 Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми

Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе отпустил из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке,  об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"О том, что убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия", - написал Рысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове

Максим Мисяк подозревается в убийстве харьковского предпринимателя Ярослава Бисаги 1 августа 2013 года и предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова 9 марта 2014 года, а также подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Одессе отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме

Источник: https://censor.net.ua/n3167767
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По суті йому інкримінують терористичні дії.
 показать весь комментарий
 
Красота) только как теперь мы, Украина, называемся -вот это вопрос...
 показать весь комментарий
 
 
Тобто слідство не завершено, але його як громадянина України міняють. Здається, що тут можливе порушення законів України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх